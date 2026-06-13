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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Θανατηφόρο τροχαίο στη Λευκωσία: «Ξεψύχησε» στην άσφαλτο 23χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

 13.06.2026 - 20:25
Θανατηφόρο τροχαίο στη Λευκωσία: «Ξεψύχησε» στην άσφαλτο 23χρονος μοτοσικλετιστής - Στη δημοσιότητα τα στοιχεία του

Σε θανατηφόρα οδική σύγκρουση που σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη Λευκωσία, έχασε τη ζωή του ο ADEEL AKHTAR, 23 ετών, από το Πακιστάν.

Η θανατηφόρα οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 12:10 μ.μ., όταν μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο 23χρονος στη λεωφόρο Σπύρου Κυπριανού, στον Στρόβολο, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, προσέκρουσε στο πίσω μέρος προπορευόμενου οχήματος, το οποίο οδηγούσε 39χρονη γυναίκα.

Στο πίσω κάθισμα του οχήματος βρισκόταν ο πεντάχρονος γιος της 39χρονης, προσδεδεμένος σε παιδικό κάθισμα ασφαλείας.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ο 23χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου ο επί καθήκοντι ιατρός πιστοποίησε τον θάνατό του. Η 39χρονη οδηγός και το πεντάχρονο παιδί δεν τραυματίστηκαν.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις για εξακρίβωση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη η θανατηφόρα οδική σύγκρουση.

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