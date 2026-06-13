Video: Διευθυντής εστιατορίου σώζει κοριτσάκι που κρέμεται από το μπαλκόνι

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, στο ισόγειο του κτηρίου, όπου κρεμόταν το παιδί, αποδείχθηκε ο «φύλακας άγγελός» του.

Ο Μοχάμεντ Τζεσίλ, διευθυντής εστιατορίου, μαζί με έναν αστυνομικό, βρέθηκαν αμέσως κάτω από εκεί όπου κρεμόταν το κοριτσάκι και πρόλαβαν να το πιάσουν όταν οι δυνάμεις του το εγκατέλειψαν και έπεσε.

Ο διευθυντής σε δηλώσεις τους είπε ότι ενήργησε «με καθαρό ένστικτο» όταν την είδε. Αδιευκρίνιστο παραμένει πώς το παιδί βρέθηκε στο εξωτερικό του κτηρίου και πού βρίσκονταν οι γονείς του, ή όποιος είχε την επίβλεψή του, καθώς φαίνεται πως είναι αρκετά μικρό. Στο βίντεο που δημοσίευσε η Washington Post δείχνει τη στιγμή που το παιδί πέφτει στο κενό και σώζεται από τον διευθυντή, μαζί με τον αστυνομικό.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr