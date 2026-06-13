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ΔΙΕΘΝΗ

Video: Διευθυντής εστιατορίου σώζει κοριτσάκι που κρέμεται από το μπαλκόνι

 13.06.2026 - 20:22
Video: Διευθυντής εστιατορίου σώζει κοριτσάκι που κρέμεται από το μπαλκόνι

Mε κομμένη την ανάσα παρακολουθούσαν περαστικοί ένα μικρό κοριτσάκι να κρέμεται από την άκρη ενός μπαλκονιού, σε δρόμο του Λονδίνου.

Άμεσα ειδοποιήθηκαν οι αρχές, ενώ ο ιδιοκτήτης του εστιατορίου, στο ισόγειο του κτηρίου, όπου κρεμόταν το παιδί, αποδείχθηκε ο «φύλακας άγγελός» του.

Ο Μοχάμεντ Τζεσίλ, διευθυντής εστιατορίου, μαζί με έναν αστυνομικό, βρέθηκαν αμέσως κάτω από εκεί όπου κρεμόταν το κοριτσάκι και πρόλαβαν να το πιάσουν όταν οι δυνάμεις του το εγκατέλειψαν και έπεσε.

Ο διευθυντής σε δηλώσεις τους είπε ότι ενήργησε «με καθαρό ένστικτο» όταν την είδε. Αδιευκρίνιστο παραμένει πώς το παιδί βρέθηκε στο εξωτερικό του κτηρίου και πού βρίσκονταν οι γονείς του, ή όποιος είχε την επίβλεψή του, καθώς φαίνεται πως είναι αρκετά μικρό. Στο βίντεο που δημοσίευσε η Washington Post δείχνει τη στιγμή που το παιδί πέφτει στο κενό και σώζεται από τον διευθυντή, μαζί με τον αστυνομικό.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

 

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