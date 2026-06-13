Επιμένει ο Τραμπ: «Αύριο η υπογραφή της συμφωνίας με το Ιράν» - Ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ

«Η υπογραφή της συμφωνίας έχει προγραμματιστεί για αύριο και αμέσως μετά την υπογραφή, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από αυτήν που απολάμβαναν οι προηγούμενες κυβερνήσεις», ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε νέα του ανάρτηση στην πλατφόρα Truth Social.

«Η συμφωνία του Μπαράκ Χουσεΐν Ομπάμα με το Ιράν, το JCPOA, ήταν ένας εύκολος, όμορφος και ομαλός δρόμος προς την απόκτηση πυρηνικού όπλου, το οποίο το Ιράν θα είχε αποκτήσει πριν από έξι χρόνια και θα είχε χρησιμοποιήσει πολύ νωρίτερα.

Η δική μου συμφωνία με το Ιράν είναι ακριβώς το αντίθετο, ΕΝΑ ΤΕΙΧΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ!

Στην πραγματικότητα, δεν θέλουν πλέον πυρηνικά όπλα, ούτε θα αποκτήσουν, είτε μέσω αγοράς, ανάπτυξης ή οποιασδήποτε άλλης μορφής προμήθειας.

Η συμφωνία έχει προγραμματιστεί να υπογραφεί αύριο, και αμέσως μετά την υπογραφή της, το Στενό του Ορμούζ θα είναι ΑΝΟΙΧΤΟ ΣΕ ΟΛΟΥΣ. Η σχέση μας με το Ιράν είναι πολύ διαφορετική και καλύτερη από ό,τι είχαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Σε αντίθεση με τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια που τους κατέβαλε ο Ομπάμα, συμπεριλαμβανομένων 1,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πράσινα, κρύα μετρητά, δεν θα ανταλλαγούν χρήματα. Την κατάλληλη στιγμή, όταν όλα θα είναι ήρεμα, θα εισβάλουμε και θα πάρουμε την πυρηνική σκόνη, θαμμένη βαθιά κάτω από τα ισχυρά βυθισμένα βουνά γρανίτη, χάρη στα όμορφα βομβαρδιστικά μας B-2 και τους λαμπρούς πιλότους τους, και θα την αναμίξουμε και θα την καταστρέψουμε, είτε στο Ιράν, είτε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ανυπομονούμε να συνεργαστούμε με το Ιράν και ολόκληρη τη Μέση Ανατολή, για πολύ καιρό στο μέλλον. Ελπίζουμε ότι αυτή η διαδικασία θα εξελιχθεί γρήγορα, εύκολα και ομαλά. Αν δεν συμβεί αυτό, έχουμε την απόλυτη εναλλακτική λύση, που ελπίζουμε να μην χρειαστεί να χρησιμοποιηθεί ξανά! Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα!!! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ» έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Επίσης, εκπρόσωπος του πακιστανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ταχίρ Αντραμπι, δήλωσε ότι το Ισλαμαμπάντ θα φιλοξενήσει αύριο την τελετή υπογραφής της ειρηνευτικής συμφωνίας Ιράν-ΗΠΑ, η οποία θα πραγματοποιηθεί μέσω βιντεοδιάσκεψης.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr