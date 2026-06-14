Έφυγε ο μικρός Γιαννάκης από την Σύρο που πάλευε με τον καρκίνο τα τελευταία έξι χρόνια - Το σπαρακτικό αντίο της μητέρας του

Η δυσάρεστη εξέλιξη γνωστοποιήθηκε μέσα από ανάρτηση της στο Facebook η μητέρα του, Νικόλ, η οποία αποχαιρέτησε τον γιο της, περιγράφοντας τον δύσκολο αγώνα που έδωσε μέχρι το τέλος.

Έδινε μάχη εδώ και έξι χρόνια

Σύμφωνα με την τοπική ιστοσελίδα cyclades24.gr, ο μικρός Γιαννάκης είχε διαγνωστεί το 2020 με οστεοσάρκωμα, μια επιθετική μορφή καρκίνου των οστών, και από τότε υποβλήθηκε σε πολλαπλές θεραπείες, χειρουργικές επεμβάσεις και χημειοθεραπείες, ενώ στη διάρκεια της ασθένειας χρειάστηκε ακόμη και ακρωτηριασμός του δεξιού του ποδιού.

Παρά τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες, παρέμεινε μαχητικός, αποτελώντας πηγή έμπνευσης για πολλούς. Σε μεταγενέστερο στάδιο της ασθένειας, η οικογένεια αναζήτησε θεραπευτικές επιλογές στο εξωτερικό, με τον μικρό να μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο αντικαρκινικό κέντρο MD Anderson στο Τέξας, συνεχίζοντας τη μάχη του.

Η ανάρτηση της μητέρας του



Στην σπαρακτική ανάρτησή της στο Facebook η μητέρα του γράφει:



«Ο Γιάννης μας έφυγε... ένας άγγελος ένα παιδί που πάλεψε με νύχια και με δόντια για να κρατηθεί στην ζωή...



Έδωσε τα πάντα για την ζωή ήθελε πολύ να ζήσει το κάθε λεπτό και αυτό είναι το νόημα.



Έφυγε χορτάτος ήρεμος και χαμογελαστός χωρίς πια να πονάει… θα τον θυμάμαι πάντα και πάντα θα τον κουβαλάω μέσα μου.



Γιατί είναι ο πιο δυνατός άνθρωπος που έχω γνωρίσει».

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα