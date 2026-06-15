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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Φιντάν σε Ολγκίν: Πιο ρεαλιστική η λύση δύο κρατών

 15.06.2026 - 18:20
Φιντάν σε Ολγκίν: Πιο ρεαλιστική η λύση δύο κρατών

Τη θέση της Άγκυρας υπέρ της λύσης δύο κρατών επανέλαβε τη Δευτέρα ο Υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν, κατά τη συνάντησή του με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για το Κυπριακό, Μαρία Άνγκελα Ολγκίν η οποία πραγματοποιεί επίσκεψη στην Τουρκία από τις 14 έως τις 16 Ιουνίου.

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη συνάντηση αξιολογήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και οι επαφές που είχε η Ολγκίν την προηγούμενη εβδομάδα με τους δύο ηγέτες στην Κύπρο.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ωστόσο επανέλαβε ότι η «πιο ρεαλιστική λύση» για το Κυπριακό είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί.

Παράλληλα, ανέφερε ότι προσεγγίσεις που δεν αναγνωρίζουν, κατά την τουρκική θέση, την «κυριαρχική ισότητα» και το «ίσο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται στις «πραγματικότητες επί του εδάφους».

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