Φιντάν σε Ολγκίν: Πιο ρεαλιστική η λύση δύο κρατών

Σύμφωνα με πηγές του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, κατά τη συνάντηση αξιολογήθηκαν οι τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, καθώς και οι επαφές που είχε η Ολγκίν την προηγούμενη εβδομάδα με τους δύο ηγέτες στην Κύπρο.

Ο Χακάν Φιντάν ανέφερε ότι η Τουρκία στηρίζει τις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, ωστόσο επανέλαβε ότι η «πιο ρεαλιστική λύση» για το Κυπριακό είναι η συνύπαρξη δύο κρατών στο νησί.

Παράλληλα, ανέφερε ότι προσεγγίσεις που δεν αναγνωρίζουν, κατά την τουρκική θέση, την «κυριαρχική ισότητα» και το «ίσο διεθνές καθεστώς» των Τουρκοκυπρίων δεν πρόκειται να οδηγήσουν σε αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι οποιαδήποτε διαδικασία θα πρέπει να βασίζεται στις «πραγματικότητες επί του εδάφους».