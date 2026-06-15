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ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Πλοία, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο, αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ – Τι λέει το Ιράν

 15.06.2026 - 18:15
Τραμπ: Πλοία, πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο, αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ – Τι λέει το Ιράν

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι πολλά πλοία φορτωμένα με πετρέλαιο αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ.

«Πλοία , πολλά φορτωμένα με πετρέλαιο, αρχίζουν να βγαίνουν από τα Στενά του Ορμούζ. Πηγαίνουν κατά μήκος της Νότιας “Οδού”, η οποία είναι απολύτως ασφαλής, προστατευμένη και άθικτη», έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έφτασε πριν από λίγο στη Γενεύη για τη συνεδρίαση των G7.

Όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιδιώξει να επικυρωθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ η τελική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες που θα περιλαμβάνει και το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματός του.

«Αναμένουμε ότι η τελική συμφωνία θα στηριχθεί από ένα ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, 60 ημέρες μετά» την υπογραφή της, δήλωσε ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, στην εβδομαδιαία ενημέρωση των δημοσιογράφων, σημειώνοντας ότι η Τεχεράνη «θα αντλήσει διδάγματα από το παρελθόν».

Ο Μπαγαΐ πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ θα πρέπει από την πλευρά τους να εγγυηθούν ότι το Ισραήλ θα δεσμευτεί να βάλει τέλος στον πόλεμο στον Λίβανο.

«Οι ΗΠΑ πρέπει να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους. Πρέπει να διασφαλίσουν ότι το σιωνιστικό καθεστώς (σ.σ. το Ισραήλ) θα τηρήσει τις δικές του, όσον αφορά τον Λίβανο», είπε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη «δεν έχει εμπιστοσύνη ούτε στο Ισραήλ, ούτε στις ΗΠΑ».

«Δυστυχώς, πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι η βαθύτατη δυσπιστία απέναντι στις ΗΠΑ είναι η συνέπεια μιας μακράς ιστορίας σφαλμάτων εκ μέρους των Αμερικανών ηγετών» και «θα πρέπει ακόμη να γίνουν πολλά μέχρι να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των Ιρανών», πρόσθεσε, εκτιμώντας ότι η συμφωνία που πρόκειται να υπογραφεί την Παρασκευή δεν αποτελεί παρά μόνο «ένα βήμα για τη μείωση των εντάσεων και τον τερματισμό του πολέμου».

Κατά τον Μπαγαΐ, η Ουάσινγκτον έχει δεσμευτεί να αποδεσμεύσει τα ιρανικά κεφάλαια που παραμένουν «παγωμένα» στο εξωτερικό και να δώσει αποζημιώσει για τις ζημιές που προκλήθηκαν από τον πόλεμο, στο πλαίσιο της ειρηνευτικής συμφωνίας.

«Η αποδέσμευση των ιρανικών κεφαλαίων καθώς και οι αποζημιώσεις συνιστούν δύο βασικά σημεία» της συμφωνίας και «η αμερικανική πλευρά δεσμεύτηκε να λάβει μέτρα σε αυτούς τους δύο τομείς», είπε ο Ιρανός αξιωματούχος.

Η Τεχεράνη για τα Στενά του Ορμούζ

Λίγο νωρίτερα, ο Μπαγαΐ είπε ότι το Ιράν δεν θα χρεώνει «διόδια» αλλά «τέλη ναυτιλιακών υπηρεσιών» στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ.

«Πάντοτε υποστηρίζαμε ότι δεν επιδιώκουμε την είσπραξη διοδίων διέλευσης, αλλά τελών για ναυτιλιακές υπηρεσίες, για την προστασία του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των πλοίων και άλλες απαραίτητες υπηρεσίες», εξήγησε.

Πηγή: protothema.gr

 

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