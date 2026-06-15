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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς: Πότε θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στον Έφορο Εκλογής

 15.06.2026 - 17:55
Αντιδημαρχία Αγλαντζιάς: Πότε θα κατατεθούν οι υποψηφιότητες στον Έφορο Εκλογής

Σε τροχιά εκλογικής διαδικασίας εισέρχεται το Δημοτικό Διαμέρισμα Αγλαντζιάς μετά την κένωση της θέσης του Αντιδημάρχου λόγω ασυμβίβαστου αξιώματος.

Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν στις 18 Ιουνίου, ενώ εφόσον υπάρξουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι, οι δημότες θα προσέλθουν στις κάλπες στις 28 Ιουνίου.

Δείτε την ανακοίνωση του ΥΠΕΣ

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει ότι οι υποψηφιότητες για τη θέση του Αντιδημάρχου Αγλαντζιάς, η οποία κενώθηκε λόγω ανάληψης από τον κάτοχό της αξιώματος που είναι ασυμβίβαστο με αυτή, θα υποβληθούν την Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2026, μεταξύ των ωρών 09:00 και 12:30, στο Γραφείο του Εφόρου Εκλογής στην Επαρχιακή Διοίκηση Λευκωσίας.

Έγγραφα υποβολής υποψηφιότητας μπορούν να ληφθούν από το Γραφείο του Εφόρου Εκλογής, μεταξύ των ωρών 08:00 και 12:00, καθημερινά.

Κάθε έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας πρέπει να υπογράφεται από δυο εκλογείς, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στον εκλογικό κατάλογο του Δημοτικού Διαμερίσματος Αγλαντζιάς, και οι οποίοι θα υπογράφουν την αίτηση, ο ένας ως προτείνων και ο άλλος ως υποστηρίζων. Το έγγραφο υποβολής υποψηφιότητας, για να είναι έγκυρο, θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη συγκατάθεση του προτεινόμενου προσώπου ότι αποδέχεται την υπόδειξή του ως υποψηφίου, την κατάθεση ποσού €500 ως παράβολο, καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι ο υποψήφιος κατέχει τα προσόντα εκλογιμότητας, όπως αυτά καθορίζονται στα άρθρα 17 και 18 του περί Δήμων Νόμου του 2022.

Στην περίπτωση που υποβληθούν πέραν της μιας υποψηφιότητας, θα διεξαχθεί αναπληρωματική εκλογή για πλήρωση της κενωθείσας θέσης την Κυριακή, 28 Ιουνίου 2026.

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