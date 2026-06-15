Επιτόκια στην Κύπρο: Ποια τράπεζα έχει τα υψηλότερα και ποια τα χαμηλότερα - Οι διαφορές σε δανειστικά και καταθετικά

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, αν και σε αρκετό βαθμό η ψαλίδα έχει αρχίσει να κλείνει, εξακολουθούν να καταγράφονται διαφορές.

Επιτόκια καταθέσεων

Συγκεκριμένα, στις νέες καταθέσεις νοικοκυριών προθεσμίας έως ένα έτος, το μέσο επιτόκιο βρίσκεται στο 1,20%, σε σύγκριση με 1,89% στην ευρωζώνη. Το ψηλότερο επιτόκιο για καταθέσεις νοικοκυριών δίνει η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος (1,55%), ενώ το χαμηλότερο η Τράπεζα Κύπρου (0,82%).

Στις νέες καταθέσεις προθεσμίας έως ένα έτος μη χρηματοδοτικών εταιρειών, το μέσο επιτόκιο βρίσκεται στο 1,23%, μειωμένο από τον προηγούμενο μήνα (1,39%), αλλά και σε σύγκριση με αυτό της ευρωζώνης (1,98%). Το ψηλότερο επιτόκιο σε αυτή την κατηγορία καταθέσεων δίνει η Ancoria (1,64%) και το χαμηλότερο ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (0,78%).

Στις υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας νοικοκυριών, διάρκειας μέχρι δύο έτη, το μέσο επιτόκιο βρίσκεται μόλις στο 0,77%, στα ίδια επίπεδα με τους προηγούμενους δύο μήνες (0,76%), και αρκετά κάτω από το αντίστοιχο της ευρωζώνης (1,72%). Το ψηλότερο επιτόκιο δίνει η Jordan Kuwait Bank (1.56%) και το χαμηλότερο η Τράπεζα Κύπρου (0,51%), με εξαίρεση τις Central Cooperative Bank και First Investment Bank που έχουν μηδενικό επιτόκιο.

Στις υφιστάμενες καταθέσεις προθεσμίας μη χρηματοδοτικών εταιρειών, με διάρκεια μέχρι τα δύο έτη, το μέσο επιτόκιο βρίσκεται στο 1,16%, αυξημένο από τον Φεβρουάριο (1,05%), και ελαφρώς μειωμένο από τον Μάρτιο (1,19%). Το μέσο επιτόκιο εξακολουθεί να βρίσκεται αρκετά χαμηλότερα από το αντίστοιχο της ευρωζώνης (2,04%). Το πιο ψηλό επιτόκιο για αυτού του είδους καταθέσεις το δίνει η Εθνική Τράπεζα (1,48%) και το χαμηλότερο η Societe Generale (0,75%).

Επιτόκια δανείων

Στα νέα στεγαστικά δάνεια, ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού, το μέσο επιτόκιο τον Απρίλιο κυμαίνεται στο 3,10%, ελαφρώς αυξημένο σε σύγκριση με τους προηγούμενους δύο μήνες (Φεβρουάριος: 3,04%, Μάρτιος: 3,09%), ενώ το αντίστοιχο επιτόκιο στην ευρωζώνη βρίσκεται στο 3,45%. Το χαμηλότερο επιτόκιο σε αυτή την κατηγορία προσφέρεται από την Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (2%), ενώ το ψηλότερο από την Ancoria (3,44%).

Στα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες, ύψους μέχρι €1 εκ., και ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού, το μέσο επιτόκιο βρίσκεται στο 4,17%, με το χαμηλότερο να προσφέρεται από την Ancoria (3,15%) και το ψηλότερο από την Banque SBA (6,80%).

Στα νέα δάνεια προς μη χρηματοδοτικές εταιρείες, ύψους άνω του €1 εκ., ανεξαρτήτως αρχικής περιόδου προσδιορισμού, το μέσο επιτόκιο βρίσκεται στο 3,83%, με το χαμηλότερο να προσφέρεται από την Alpha Bank (3,52%) και το ψηλότερο από την Τράπεζα Κύπρου (4,40%).

Για τα υφιστάμενα στεγαστικά δάνεια, με διάρκεια άνω των 5 ετών, το μέσο επιτόκιο βρίσκεται στο 3,48%, ελαφρώς χαμηλότερα από τους προηγούμενους δύο μήνες (Φεβρουάριος: 3,50%, Μάρτιος: 3,48%), ωστόσο αρκετά πιο πάνω σε σύγκριση με την ευρωζώνη (2,46%). Το χαμηλότερο επιτόκιο έχουν τα δάνεια του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης (2,91%) και το ψηλότερο τα δάνεια της Τράπεζας Κύπρου (3,71%).

Το μέσο επιτόκιο σε υφιστάμενα δάνεια μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών, διάρκειας άνω των 5 ετών, κυμαίνεται στο 4,07%, στα ίδια επίπεδα περίπου από τον Φεβρουάριο (4,06%, Μάρτιος: 4,05%). Συγκριτικά, το αντίστοιχο επιτόκιο στην ευρωζώνη είναι στο 3,09%. Το χαμηλότερο επιτόκιο δίνει η Eurobank (3,83%) και το ψηλότερο στην κατηγορία η Societe Generale (4,99%).