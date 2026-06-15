Άμεση συνάντηση με ΠτΔ για διαθεσιμότητα ΓΔ Υφ. Τουρισμού ζητά η ΠΑΣΥΔΥ

Σε σημερινή ανακοίνωσή της κάνει λόγο για «σπουδή που επιδείχθηκε στη λήψη απόφασης από την ΕΔΥ για διαθεσιμότητα του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου και ταυτόχρονα επιβολή της μέγιστης προβλεπόμενης μείωσης των απολαβών του κατά 50% για περίοδο τριών μηνών, όσο δηλαδή θα διαρκέσει η διαθεσιμότητά του».

Εκφράζει παράλληλα ιδιαίτερη ανησυχία και αναφέρει ότι δημιουργείται «πρωτοφανές προηγούμενο» στη Δημόσια Υπηρεσία με την επιβολή ενός τόσο σοβαρού μέτρου σε βάρος ανώτατου διοικητικού λειτουργού ενός Υπουργείου ή Υφυπουργείου, «χωρίς προηγουμένως να έχουν εξαντληθεί οι όποιες άλλες επιλογές υπήρχαν για διαχείριση και επίλυση του όλου ζητήματος».

Προστίθεται ότι «σε ένα ευνομούμενο κράτος θα μπορούσε να διεξαχθεί διοικητική έρευνα, ως είθισται, όπως έγινε και σε προηγούμενες ανάλογες περιπτώσεις», με ταυτόχρονη μετακίνηση του Γενικού Διευθυντή, ώστε να διαπιστωθούν πλήρως τα πραγματικά γεγονότα και να ακολουθηθούν, εφόσον δικαιολογούνται, οι περαιτέρω προβλεπόμενες διαδικασίες.

Αναφέρει επίσης ότι «οι ρόλοι Υπουργών, Υφυπουργών και Γενικών Διευθυντών πρέπει να παραμένουν σαφώς διακριτοί». Προσθέτει ότι οι εκάστοτε Υπουργοί και Υφυπουργοί, ως πολιτικοί προϊστάμενοι, έχουν την ευθύνη χάραξης πολιτικής και καθορισμού της στρατηγικής που θα ακολουθηθεί, ενώ οι Γενικοί Διευθυντές φέρουν τη διοικητική ευθύνη για την εφαρμογή των πολιτικών αποφάσεων και, ως ελέγχοντες λειτουργοί, οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι αποφάσεις κινούνται πάντοτε μέσα στα πλαίσια της νομιμότητας.

Αναφέρει επίσης ότι μεταξύ του πολιτικού προϊσταμένου και του ανώτερου δημόσιου λειτουργού ενός Υπουργείου/Υφυπουργείου πρέπει να υπάρχει αμοιβαία συνεργασία και κατανόηση και, όπου χρειάζεται, να επέρχονται συμβιβασμοί και από τα δύο μέρη για τη διασφάλιση του καλώς νοούμενου συμφέροντος και την ομαλή λειτουργία της υπηρεσίας, αλλά και την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής.

Σημειώνει επίσης ότι «εάν το όλο ζήτημα, όπως έχει αφεθεί να νοηθεί, αφορά αδυναμία συνεννόησης μεταξύ Υφυπουργού και Γενικού Διευθυντή, η ΠΑΣΥΔΥ θεωρεί ότι θα μπορούσε να είχε επιλυθεί μέσα από τον διάλογο, χωρίς να δοθεί η όποια δημοσιότητα και χωρίς να φτάσουμε στο σημείο να τίθεται σε διαθεσιμότητα ένας Γενικός Διευθυντής, να διασύρεται και να πλήττεται η επαγγελματική του υπόσταση». Τονίζει επίσης ότι σε κάθε περίπτωση, «είτε πρόκειται για δημόσιο λειτουργό είτε όχι, οφείλουμε πρωτίστως να προστατεύουμε την επαγγελματική και προσωπική αξιοπρέπεια του κάθε ανθρώπου».

Προσθέτει ότι δεν μπορεί να επιτραπεί οποιαδήποτε πειθαρχική διαδικασία να μετατραπεί σε εργαλείο εκφοβισμού των δημοσίων λειτουργών και σημειώνει ότι «τα όσα βιώνουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, όπως η διαθεσιμότητα Γενικού Διευθυντή και οι αποσπάσεις διευθυντικών στελεχών για εκτέλεση δήθεν ειδικών καθηκόντων, δημιουργούν την εντύπωση ότι κινούμαστε προς αυτή την κατεύθυνση».

Καταλήγοντας αναφέρει ότι ως ΠΑΣΥΔΥ «οφείλουμε να διαφυλάξουμε την εύρυθμη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας, ανεξαρτήτως αλλαγών στη διακυβέρνηση. Θέλουμε δημόσιους λειτουργούς με πρωτοβουλία, άποψη και επαγγελματική κρίση και όχι φοβισμένους υπαλλήλους που θα εκτελούν οποιεσδήποτε οδηγίες και αποφάσεις ακόμη κι εάν αυτές είναι παράτυπες ή παράνομες».

Ζητείται επίσης όπως οι διαδικασίες για το πιο πάνω θέμα ολοκληρωθούν το συντομότερο δυνατό και χωρίς αχρείαστες καθυστερήσεις.