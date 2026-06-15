Τραγική κατάληξη από φωτιά στην Ελλάδα: Νεκρά τέσσερα αδέρφια

Η πυροσβεστική που έσπευσε στο σημείο για την κατάσβεση της, ανέσυρε από το κοντέινερ 4 απανθρακωμένες σορούς. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του thespro.gr, τα θύματα πιθανότατα είναι τέσσερα ηλικιωμένα αδέλφια, ένας άνδρας και τρεις γυναίκες, τα οποία διέμεναν στο συγκεκριμένο κοντέινερ.

Η ταυτοποίησή τους αναμένεται να γίνει από τις αρμόδιες Αρχές.

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν πέντε πυροσβεστικά οχήματα με δέκα πυροσβέστες από την Κόνιτσα και τα Ιωάννινα, ενώ έχουν μεταβεί το Ανακριτικό Τμήμα της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Νομού Ιωαννίνων, δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα