Σε κρίση η κτηνοτροφία στην Αθηένου – SOS από παραγωγούς για τη νόσο και τις μαζικές θανατώσεις ζώων

Μέχρι στιγμής έχουν επηρεαστεί πέντε κτηνοτροφικές μονάδες, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για ασφυκτική κατάσταση, καθώς οι μονάδες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους.

Δηλώσεις κτηνοτρόφων

Ο Πρόεδρος των Αγελαδοτρόφων Αθηένου, Γιώργος Παρπάς, περιγράφει δραματική εικόνα:

«Δυστυχώς ξεπεράσαμε κάθε όριο. Τα πράγματα δυσκολέψαν πάρα πάρα πολλά. Η Αθηένου είναι το 25% της κτηνοτροφίας. Έχουμε άτομο που έχει εφτά μωρά, τι θα γίνει τούτο το άτομο; Η Αθηένου ούλλη είναι ανάστατη. Θα καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας, εξεφύγαμε».

Σε δεύτερη τοποθέτησή του, εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις συνέπειες των μέτρων:

«Θα έρθουν οι άλλες χώρες να πάρουν τις εξαγωγές μας. Οι ίδιοι από τις Κτηνιατρικές μας είπαν θα έρθουν μετά από πέντε μέρες γιατί δεν μεταδίδουν τον ιό. Εμείς έχουμε στην ίδια μονάδα αιγοπρόβατα και αγελάδες, τα αιγοπρόβατα έχουν, οι αγελάδες εν έχουν. Αύριο ποιους θα καταστρέψουν τις πρώτες ύλες των αγελάδων ή των άλλων»;

Μαζικές θανατώσεις και αντιδράσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να θανατωθούν πέραν των 5.000 ζώων, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο.

Κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για λανθασμένη διαχείριση, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα διαθέτουν αντισώματα και όχι ενεργό ιό, άρα δεν θα έπρεπε να οδηγούνται σε θανάτωση.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των αποζημιώσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας ορισμένων μονάδων. Ωστόσο, οι επηρεαζόμενοι προειδοποιούν ότι σε περίπτωση θανάτωσης των ζώων, η επαναφορά της παραγωγής θα είναι πρακτικά αδύνατη.

Επιστημονική επιτροπή και διαβουλεύσεις

Ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με ομάδα κτηνοτρόφων που έχουν οργανωθεί αυτοβούλως, με στόχο την εξέταση της κατάστασης.

Κλιμάκωση αντιδράσεων

Οι κτηνοτρόφοι δίνουν διορία μέχρι τη Δευτέρα για έναρξη διαλόγου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση.

Παράταση μέτρων

Την ίδια ώρα, τα περιοριστικά μέτρα παρατείνονται έως τις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.