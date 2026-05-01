Σε κρίση η κτηνοτροφία στην Αθηένου – SOS από παραγωγούς για τη νόσο και τις μαζικές θανατώσεις ζώων
Σε κρίση η κτηνοτροφία στην Αθηένου – SOS από παραγωγούς για τη νόσο και τις μαζικές θανατώσεις ζώων

 01.05.2026 - 22:48
Σε κρίση η κτηνοτροφία στην Αθηένου – SOS από παραγωγούς για τη νόσο και τις μαζικές θανατώσεις ζώων

Σε κατάσταση έντονης ανησυχίας και αναστάτωσης βρίσκονται οι κτηνοτρόφοι στην Αθηένου, καθώς η ζωονόσος φαίνεται να έχει πλέον επεκταθεί στην περιοχή, παρά την αρχική αισιοδοξία των αρμόδιων υπηρεσιών.

Μέχρι στιγμής έχουν επηρεαστεί πέντε κτηνοτροφικές μονάδες, με τους παραγωγούς να κάνουν λόγο για ασφυκτική κατάσταση, καθώς οι μονάδες βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση μεταξύ τους.

Δηλώσεις κτηνοτρόφων

Ο Πρόεδρος των Αγελαδοτρόφων Αθηένου, Γιώργος Παρπάς, περιγράφει δραματική εικόνα:

«Δυστυχώς ξεπεράσαμε κάθε όριο. Τα πράγματα δυσκολέψαν πάρα πάρα πολλά. Η Αθηένου είναι το 25% της κτηνοτροφίας. Έχουμε άτομο που έχει εφτά μωρά, τι θα γίνει τούτο το άτομο; Η Αθηένου ούλλη είναι ανάστατη. Θα καταστραφεί ο πρωτογενής τομέας, εξεφύγαμε».

Σε δεύτερη τοποθέτησή του, εκφράζει έντονες ανησυχίες για τις συνέπειες των μέτρων:

«Θα έρθουν οι άλλες χώρες να πάρουν τις εξαγωγές μας. Οι ίδιοι από τις Κτηνιατρικές μας είπαν θα έρθουν μετά από πέντε μέρες γιατί δεν μεταδίδουν τον ιό. Εμείς έχουμε στην ίδια μονάδα αιγοπρόβατα και αγελάδες, τα αιγοπρόβατα έχουν, οι αγελάδες εν έχουν. Αύριο ποιους θα καταστρέψουν τις πρώτες ύλες των αγελάδων ή των άλλων»;

Μαζικές θανατώσεις και αντιδράσεις

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέχρι τη Δευτέρα αναμένεται να θανατωθούν πέραν των 5.000 ζώων, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στον κλάδο.

Κτηνοτρόφοι κάνουν λόγο για λανθασμένη διαχείριση, υποστηρίζοντας ότι τα ζώα διαθέτουν αντισώματα και όχι ενεργό ιό, άρα δεν θα έπρεπε να οδηγούνται σε θανάτωση.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των αποζημιώσεων, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο επαναλειτουργίας ορισμένων μονάδων. Ωστόσο, οι επηρεαζόμενοι προειδοποιούν ότι σε περίπτωση θανάτωσης των ζώων, η επαναφορά της παραγωγής θα είναι πρακτικά αδύνατη.

Επιστημονική επιτροπή και διαβουλεύσεις

Ο επικεφαλής της Ειδικής Επιστημονικής Επιτροπής ανακοίνωσε ότι αύριο θα πραγματοποιηθεί συνάντηση με ομάδα κτηνοτρόφων που έχουν οργανωθεί αυτοβούλως, με στόχο την εξέταση της κατάστασης.

Κλιμάκωση αντιδράσεων

Οι κτηνοτρόφοι δίνουν διορία μέχρι τη Δευτέρα για έναρξη διαλόγου με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο δυναμικών κινητοποιήσεων σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση.

Παράταση μέτρων

Την ίδια ώρα, τα περιοριστικά μέτρα παρατείνονται έως τις 15 Ιουνίου, σύμφωνα με νέα απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στην Ελλάδα - Ακούγονται κραυγές
Κυριάκος Σάββα: «Παρατήρηση από την Αρχιεπισκοπή για τη συμμετοχή μου» – Νέα ανάρτηση στο Facebook
Σε κρίση η κτηνοτροφία στην Αθηένου – SOS από παραγωγούς για τη νόσο και τις μαζικές θανατώσεις ζώων
H στιγμή που ο Φειδίας λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδες την Στυλιάνα νύφη στην εκκλησία – Δείτε το βίντεο
Ρωτήσαμε το ChatGPT ποια ερώτηση του κάνουν περισσότερο οι Κύπριες για τους άντρες
Απίστευτο περιστατικό σε δρόμο της Κύπρου – Ζευγάρι σε… προσωπικές στιγμές εν κινήσει - Δείτε βίντεο

 

 

 

ΑΗΚ: Παραδοχή καθυστέρησης για τις γεννήτριες στη Δεκέλεια – Στο προσκήνιο και η ενεργειακή συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου

ΑΗΚ: Παραδοχή καθυστέρησης για τις γεννήτριες στη Δεκέλεια – Στο προσκήνιο και η ενεργειακή συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου

Στην παραδοχή ότι υπήρξε καθυστέρηση από πλευράς της ΑΗΚ ως προς τις ενέργειες που απαιτούνταν για την προώθηση της αγοράς και εγκατάστασης νέων γεννητριών στον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό Δεκέλειας, προχώρησε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΑΗΚ: Παραδοχή καθυστέρησης για τις γεννήτριες στη Δεκέλεια – Στο προσκήνιο και η ενεργειακή συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου

ΑΗΚ: Παραδοχή καθυστέρησης για τις γεννήτριες στη Δεκέλεια – Στο προσκήνιο και η ενεργειακή συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου

  •  01.05.2026 - 21:34
Κυριάκος Σάββα: «Παρατήρηση από την Αρχιεπισκοπή για τη συμμετοχή μου» – Νέα ανάρτηση στο Facebook

Κυριάκος Σάββα: «Παρατήρηση από την Αρχιεπισκοπή για τη συμμετοχή μου» – Νέα ανάρτηση στο Facebook

  •  01.05.2026 - 22:24
Σε κρίση η κτηνοτροφία στην Αθηένου – SOS από παραγωγούς για τη νόσο και τις μαζικές θανατώσεις ζώων

Σε κρίση η κτηνοτροφία στην Αθηένου – SOS από παραγωγούς για τη νόσο και τις μαζικές θανατώσεις ζώων

  •  01.05.2026 - 22:48
H απάντηση της Κομισιόν στην απόφαση Τραμπ για αύξηση των δασμών

H απάντηση της Κομισιόν στην απόφαση Τραμπ για αύξηση των δασμών

  •  01.05.2026 - 22:33
Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στην Ελλάδα - Ακούγονται κραυγές

Συγκλονιστικό βίντεο: Η στιγμή που καταρρέει σκάλα με δημοσιογράφους σε υποδοχή αεροπλάνου στην Ελλάδα - Ακούγονται κραυγές

  •  01.05.2026 - 20:32
Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους

Τραμπ για την ιρανική πρόταση: Θέλουν να κάνουν συμφωνία, αλλά δεν είμαι ικανοποιημένος με την απάντησή τους

  •  01.05.2026 - 21:19
Απίστευτο περιστατικό σε δρόμο της Κύπρου – Ζευγάρι σε… προσωπικές στιγμές εν κινήσει - Δείτε βίντεο

Απίστευτο περιστατικό σε δρόμο της Κύπρου – Ζευγάρι σε… προσωπικές στιγμές εν κινήσει - Δείτε βίντεο

  •  01.05.2026 - 22:48
H στιγμή που ο Φειδίας λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδες την Στυλιάνα νύφη στην εκκλησία – Δείτε το βίντεο

H στιγμή που ο Φειδίας λύγισε και ξέσπασε σε κλάματα μόλις είδες την Στυλιάνα νύφη στην εκκλησία – Δείτε το βίντεο

  •  01.05.2026 - 20:04

