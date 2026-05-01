ΑΗΚ: Παραδοχή καθυστέρησης για τις γεννήτριες στη Δεκέλεια – Στο προσκήνιο και η ενεργειακή συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί επιστολή του Προέδρου της Δημοκρατίας προς την ΑΗΚ, με αφορμή την καθυστέρηση στην αποστολή των απαραίτητων στοιχείων για την αξιολόγηση κρατικής ενίσχυσης.

Δηλώσεις Κυβέρνησης

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ανέφερε:

«Με την ίδια θεσμική συνεργασία στην οποία χαρακτηρίζει τις σχέσεις με όλους τους οργανισμούς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όσον αφορά ένα σχετικό ερώτημα ως προς το ενδεχόμενο κρατικής ενίσχυσης, αναφέρει τα βήματα που πρέπει να ληφθούν από πλευράς της ΑΗΚ, ούτως ώστε να ληφθεί η σχετική αξιολόγηση από το Γραφείο Εφόρου Κρατικών Ενισχύσεων, για να εξεταστεί κατά πόσον μπορεί αυτό να προχωρήσει για να είναι νομικά κατοχυρωμένη η όποια επόμενη ενέργεια».

Παράλληλα σημείωσε ότι:

«Είναι προφανώς μια από τις βασικές προτεραιότητες τόσο της ίδιας της Αρχής όσο και της Κυβέρνησης, η ταχύτερη υλοποίηση της εγκατάστασης των νέων μονάδων».

Τοποθέτηση ΑΗΚ

Ο Πρόεδρος του ΔΣ της ΑΗΚ, μιλώντας στον «Φιλελεύθερο», παραδέχθηκε την καθυστέρηση, αναφέροντας:

«Στην επιστολή επισημαίνεται από τον Πρόεδρο η καθυστέρηση της ΑΗΚ να ετοιμάσει και να στείλει τα στοιχεία που της ζητήθηκαν από τον Σεπτέμβριο του 2025. Όντως, υπήρξε καθυστέρηση από την ΑΗΚ. Δόθηκαν οδηγίες να γίνει ταχύτατα η επιλογή ενός ιδιωτικού συμβουλευτικού γραφείου για να ετοιμάσει τη μελέτη που απαιτείται για να στοιχειοθετηθεί το αίτημα να επιμεριστεί το κόστος για τις γεννήτριες σε όλους τους καταναλωτές ρεύματος και όχι μόνο σε αυτούς της ΑΗΚ».

Όπως σημείωσε επίσης, στόχος είναι η ολοκλήρωση της μελέτης μέχρι τα τέλη Μαΐου ή αρχές Ιουνίου.

Αντιδράσεις για συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου

Την ίδια ώρα, έντονη είναι η αντίδραση της τουρκοκυπριακής πλευράς μέσω της Τουρκίας, σχετικά με τη συμφωνία Κύπρου–Αιγύπτου για την ανάπτυξη και εξαγωγή φυσικού αερίου από την κυπριακή ΑΟΖ.

Η Άγκυρα, με επιστολή προς τα Ηνωμένα Έθνη, απορρίπτει τη συμφωνία, χαρακτηρίζοντάς την άκυρη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αναφέρει:

«Οι υδρογονάνθρακες της Κύπρου ανήκουν εξίσου στις δύο κοινότητες. Οι Τουρκοκύπριοι διαθέτουν ίσα δικαιώματα από τη φύση και εξ αρχής. Οποιαδήποτε εκμετάλλευση χωρίς τη συναίνεση τους συνιστά μονομερή ενέργεια. Η συμφωνία είναι άκυρη και χωρίς ισχύ για την τουρκοκυπριακή πλευρά, καθώς αποτελεί μια νέα προσπάθεια δημιουργίας τετελεσμένων».

Στην ίδια επιστολή γίνεται αναφορά σε ανάγκη για κοινή διαχείριση των φυσικών πόρων και ζητείται από τα Ηνωμένα Έθνη να συμβάλουν στη δημιουργία σχετικού μηχανισμού.

Απάντηση Λευκωσίας

Διπλωματικές πηγές στη Λευκωσία υπογραμμίζουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία ενεργεί αποκλειστικά στη βάση του διεθνούς δικαίου, ως κράτος μέλος του ΟΗΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ασκώντας τα κυριαρχικά της δικαιώματα.