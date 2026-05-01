ΑρχικήΔιεθνήH απάντηση της Κομισιόν στην απόφαση Τραμπ για αύξηση των δασμών
H απάντηση της Κομισιόν στην απόφαση Τραμπ για αύξηση των δασμών

 01.05.2026 - 22:33
H απάντηση της Κομισιόν στην απόφαση Τραμπ για αύξηση των δασμών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απάντησε σήμερα στις απειλές του Αμερικανού προέδρου Τράμπ για επιβολή δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα και φορτηγά, τονίζοντας «πως θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

Εκπρόσωπος της Κομισιόν, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι η ΕΕ τηρεί τις δεσμεύσεις της που περιλαμβάνονται στην Κοινή Δήλωση σύμφωνα με την καθιερωμένη νομοθετική πρακτική, ενημερώνοντας πλήρως την αμερικανική κυβέρνηση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

«Διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας»

Οπως τόνισε ο εκπρόσωπος «διατηρούμε στενή επαφή με τους ομολόγους μας, μεταξύ άλλων και καθώς επιδιώκουμε να αποσαφηνίσουμε τις δεσμεύσεις των ΗΠΑ (...) Παραμένουμε πλήρως προσηλωμένοι σε μια προβλέψιμη και αμοιβαία επωφελή διατλαντική σχέση.

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ λάβουν μέτρα που δεν συνάδουν με την Κοινή Δήλωση, θα διατηρήσουμε ανοιχτές τις επιλογές μας για την προστασία των συμφερόντων της ΕΕ».

