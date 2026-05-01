Κυριάκος Σάββα: «Παρατήρηση από την Αρχιεπισκοπή για τη συμμετοχή μου» – Νέα ανάρτηση στο Facebook

Στην τοποθέτησή του περιγράφει αναλυτικά τη χρονική εξέλιξη των γεγονότων από την ανακοίνωση της υποψηφιότητάς του μέχρι και την απομάκρυνσή του από το ψηφοδέλτιο, ενώ υποστηρίζει ότι υπήρξε σειρά τηλεφωνικών παρεμβάσεων και παρατηρήσεων που σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με αναρτήσεις του και με εσωτερική επικοινωνία της προεκλογικής ομάδας.

Παράλληλα, θέτει ερωτήματα για τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν, κάνοντας λόγο για έλλειψη θεσμικών οργάνων και δικαιώματος υπεράσπισης, και προαναγγέλλει περαιτέρω απαντήσεις μετά τις πρόσφατες δημόσιες τοποθετήσεις της ηγεσίας του κόμματος.

Αυτούσια η δημόσια δήλωση του Κυριάκου Σάββα:

Προβαίνω σε αυτή την ανακοίνωση για να σχολιάσω την πρόσφατη αφαίρεση της υποψηφιότητάς μου από το ψηφοδέλτιο του ΕΛΑΜ Πάφου.

Πριν αναφερθώ στην πραγματική σειρά των γεγονότων, θα ήθελα να τοποθετηθώ σχετικά με το δελτίο Τύπου που εξέδωσε το ΕΛΑΜ , το οποίο μου καταλογίζει συνεχόμενα πειθαρχικά παραπτώματα, πολλαπλές προειδοποιήσεις και επιλογή προσωπικής ατζέντας.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι και οι τρεις αυτές αναφορές δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Παρακαλώ και προκαλώ όπως δημοσιοποιηθούν τα πειθαρχικά παραπτώματα , και να αναφερθούν χρονικά οι πολλαπλές προειδοποιήσεις καθώς και τα κίνητρα της υποτιθέμενης προσωπικής μου ατζέντας.

Τους απαντώ ότι κρίνουν «εξ ιδίων τα αλλότρια» και σύντομα θα αποκαλυφθεί η αλήθεια για «προσωπικές ατζέντες» που σίγουρα δεν θα έχουν καμία σχέση μαζί μου.

ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΣΦΑΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ

9 Φεβρουαρίου. Ανακοίνωση της υποψηφιότητας μου από το ΕΛΑΜ.

4 Μαρτίου. Εκδήλωση για την έναρξη της προεκλογικής μου εκστρατείας στη την παρουσία του Προέδρου και της ηγεσίας του ΕΛΑΜ κατά την οποία ο κύριος Χρίστου Εκθείασε την παρουσία και την προσφορά μου στο κίνημα από το 2013.

Στις 20 Απριλίου δέχθηκα τηλεφώνημα από τον Προέδρο του ΕΛΑΜ σχετικά με ανάρτησή μου σε κλειστή ομάδα επικοινωνίας (VIBER GROUP) της πρόσκλησης για την εκδήλωση διαμαρτυρίας που έγινε στη Πάφο την περασμένη Κυριακή.

Με ενημέρωσε ότι δέχτηκε παρατήρηση από την Αρχιεπισκοπή για τη συμμετοχή μου σε αυτό την ομάδα. Απάντησα ότι η ανάρτηση μου δεν ήταν δημόσια και μου είπε ότι ούτε σε κλειστές ομάδες πρέπει να συμμετέχω γιατί η Αρχιεπισκοπή παρακολουθά τα πάντα.

Στις 24 Απριλίου έγινε η Παγκύπρια παρουσίαση των υποψηφίων του ΕΛΑΜ.

Στις 26 Απριλίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση διαμαρτυρίας με θέμα το τερματισμό του διασυρμού της εκκλησίας μας στην οποία εκτός από εμένα παρευρέθηκε και άλλος υποψήφιος της Πάφου καθώς και υποψήφιος της Αμμοχώστου.

Στις 27 Απριλίου προχώρησα σε ανάρτηση για την τέλεση γάμων ομοφυλοφίλων στην εκκλησία του Τιμίου Σταυρού στο Μinthis.

Μετά από αυτή την ανάρτηση δέχτηκα τηλεφώνημα από τον κεντρικό οργανωτικό ο οποίος μου έκανε παρατήρηση και μου ζήτησε με μήνυμα στοιχεία για τα links των φωτογραφιών της ανάρτησης.

Στη συνέχεια άλλο στέλεχος με κάλεσε και μου ζήτησε να διαγράψω την ανάρτηση γιατί δυο Θεολόγοι της υπέδειξαν ότι αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο ΕΛΑΜ.

Το βράδυ της ίδιας μέρας είχα κλήση από τον Προέδρο, τον κάλεσα πίσω αλλά δεν καταφέραμε να μιλήσουμε.

Στις 28 Απριλίου στις 16:03 δέχθηκα εκ νέου τηλεφώνημα από τον Προέδρο κατά το οποίο με επέπληξε για την Ανάρτηση και όταν του ανάφερα ότι το νόημα της ανάρτησης αποτελεί πάγια θέση του ΕΛΑΜ (και της Ορθοδοξίας), μου είπε ότι από αύριο δεν θα είμαι υποψήφιος και μου έκλεισε το τηλέφωνο . Δεν μου έκανε καμία αναφορά για απόφαση του πολιτικού Συμβουλίου.

Κατά τις 16:20 με αφαίρεσαν από την ομάδα υποψηφίων του ΕΛΑΜ (VIBER GROUP).

Στις 16:54 όπως με ενημέρωσαν πρώην συνυποψήφιοι κοινοποιήθηκε στο συγκεκριμένο VIBER GROUP ότι μετά από σημερινή απόφαση του πολιτικού Συμβουλίου ο Κυριάκος Σάββα τίθεται εκτός ψηφοδελτίου της Επαρχίας Πάφου, λόγω συνεχιζόμενων πειθαρχικών παραπτωμάτων που αφορούσαν βασικές γραμμές της παράταξης μας.

Η όλη ακολουθία των γεγονότων δημιουργεί αρκετά ερωτηματικά:

Γιατί δεν καλέστηκα στη «λεγομένη συνεδρία του Πολιτικού συμβουλίου για να μου αποδοθούν οι κατηγορίες για τα συνεχιζόμενα «πειθαρχικά παραπτώματα» και να μου δοθεί η ευκαιρία να υπερασπιστώ τον εαυτό μουꓼ

Γιατί δεν τηρήθηκε το καταστατικό για σύγκλιση Επιτροπή Δεοντολογίας που είναι η Αρμόδια για πειθαρχικά θέματαꓼ

Γιατί χτες μιλούσαν για απόφαση του πολιτικού συμβουλίου και σήμερα ο κύριος Πελεκάνος έκανε αναφορά για την αρμόδια επιτροπήꓼ Τι ισχύει τελικά, η αρμόδια επιτροπή, το πολιτικό συμβούλιο η τελικά ήταν προσωπική απόφαση του Προέδρου για να ικανοποιήσει την Αρχιεπισκοπήꓼ

Η πλήρης κατοχύρωση δημοκρατικών διαδικασιών και διαφάνειας καθώς και η αναγνώριση του δικαιώματος έκφρασης αποτελούν βασικές αρχές της λειτουργίας του ΕΛΑΜ. Γιατί δεν τηρήθηκαν στη δική μου περίπτωσηꓼ

Ποιες Αξίες και αποφάσεις συλλογικών οργάνων του κόμματος έχω παραβιάσειꓼ

Όλες μου οι ενέργειες και τοποθετήσεις ήταν βασισμένες στο Πίστη, Πατρίδα, Οικογένεια που προβάλλεται από όλους και όλο το οικοδόμημα του ΕΛΑΜ.

Πριν ένα σχεδόν χρόνο στην αλλαγή του καταστατικού του ΕΛΑΜ στους σκοπούς και τις θεμελιώδεις αρχές του κινήματος έγινε και η προσθήκη της Επιδίωξης για την διατήρηση της Ορθοδοξίας και του θεσμού της οικογένειας.

Αυτές τις γραμμές ακολουθούσα και αυτές θα συνεχίσω να ακολουθώ, τόσο μέχρι τις εκλογές όσο και μετά.

Και σε όσους μου καταλογίζουν απόκλιση από γραμμές του ΕΛΑΜ τους παραπέμπω στο καταστατικό το οποίο υπερισχύει των όποιων προσωπικών γραμμών.

Υ.Γ Μόλις έχω ενημερωθεί για τις τοποθετήσεις του κ. Χρίστου στο τηλεοπτικό σταθμό OMEGA για τις οποίες θα απαντήσω με κάθε λεπτομέρεια την Δευτέρα για να αποκατασταθεί η αλήθεια και να καταρρεύσει η κάθε προσπάθεια σπίλωσης του ονόματος μου με ψεύτικες συκοφαντίες.