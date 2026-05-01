Υπ. Εργασίας: Προτεραιότητες το συνταξιοδοτικό και βελτίωση όρων εργασίας

 01.05.2026 - 12:38
Υπ. Εργασίας: Προτεραιότητες το συνταξιοδοτικό και βελτίωση όρων εργασίας

Την ολοκλήρωση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης, τη βελτίωση των όρων εργασίας και την ενίσχυση της κοινωνικής προστασίας θέτει ως κεντρικές προτεραιότητες για το 2026 το Υπουργείο Εργασίας, σύμφωνα με τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Μαρίνος Μουσιούττας, σε μήνυμά του για την Εργατική Πρωτομαγιά.

Όπως αναφέρει, οι προτεραιότητες περιλαμβάνουν επίσης την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη ανταπόκριση στις ανάγκες των πολιτών, ενώ υπογραμμίζει ότι η πολιτική της Κυβέρνησης παραμένει ανθρωποκεντρική.

Αναφερόμενος στα μέχρι σήμερα μέτρα, σημειώνει ότι «η αύξηση του Εθνικού Κατώτατου Μισθού και η μόνιμη συμφωνία για αποκατάσταση της ΑΤΑ αποτελούν αποτέλεσμα συνειδητών πολιτικών επιλογών που θέτουν τον εργαζόμενο άνθρωπο στο επίκεντρο».

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή διάσταση, επισημαίνει ότι η Κύπρος αξιοποιεί την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της δίκαιης εργασίας και της κοινωνικής δικαιοσύνης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στην επίτευξη πολιτικής συμφωνίας για την αναθεώρηση του Κανονισμού συντονισμού των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, μετά από δεκαετία στασιμότητας.

Ο Υπουργός αναγνωρίζει ότι προκλήσεις εξακολουθούν να υπάρχουν, τονίζοντας ότι «η ακρίβεια, η ανάγκη για ισχυρότερες συλλογικές συμβάσεις και η συνεχής βελτίωση της ασφάλειας στον χώρο εργασίας απαιτούν συνεχείς και συντονισμένες προσπάθειες».

Καταλήγοντας, υπογραμμίζει τη σημασία του κοινωνικού διαλόγου για τη βελτίωση της ποιότητας εργασίας και ζωής, επαναβεβαιώνοντας τη δέσμευση της Κυβέρνησης για πολιτικές που ενισχύουν την εργασία και την κοινωνική συνοχή.

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Ζαλίζει» το ποσό της επόμενης κλήρωσης του Τζόκερ μετά το νέο τζάκ-ποτ - Πόσα θα μοιράσει
Σε αντίθετη τροχιά: «Πεθαίνουν για συμφωνία» λέει ο Τραμπ - Οδυνηρά πλήγματα «υπόσχεται» η Τεχεράνη
Ανατροπή στο καιρικό... μενού - Πότε έρχεται ψυχρή αέρια μάζα και τι φέρνει μαζί της
Εργατική Πρωτομαγιά: Οι αγώνες που έγιναν για το 8ωρο – Έτσι ξεκίνησε στην Κύπρο
Πλούσιος μπουφές την Πρωτομαγιά: 11+1 εστιατόρια σε πόλεις και χωριά για απολαυστικό φαγητό
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 38χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με όχημα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος

 

 

 

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μιχαηλίδης - Η παράκληση της οικογένειάς του για την κηδεία -Φωτογραφία

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Ως την «πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη» στη σύγχρονη Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως ορθή στρατηγική επιλογή, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

  •  01.05.2026 - 12:23
Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ μεταξύ ΔΗΚΟ, Άλμα και ΔΗΣΥ πριν την κάλπη - Επιδίδονται σε διαγωνισμό εντυπώσεων

Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ μεταξύ ΔΗΚΟ, Άλμα και ΔΗΣΥ πριν την κάλπη - Επιδίδονται σε διαγωνισμό εντυπώσεων

  •  01.05.2026 - 07:23
Ν. Παπαδόπουλος για «Σάντυ» - «Κάποιοι θεωρούν ότι οι καταγγελίες μπορούν να προωθήσουν τις υποψηφιότητές τους»

Ν. Παπαδόπουλος για «Σάντυ» - «Κάποιοι θεωρούν ότι οι καταγγελίες μπορούν να προωθήσουν τις υποψηφιότητές τους»

  •  01.05.2026 - 10:23
Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Έριξαν χειροβομβίδα σε αυλή ζευγαριού

Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Έριξαν χειροβομβίδα σε αυλή ζευγαριού

  •  01.05.2026 - 11:57
Υπ. Εργασίας: Προτεραιότητες το συνταξιοδοτικό και βελτίωση όρων εργασίας

Υπ. Εργασίας: Προτεραιότητες το συνταξιοδοτικό και βελτίωση όρων εργασίας

  •  01.05.2026 - 12:38
Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 38χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με όχημα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος

Σοβαρό τροχαίο: Δίνει μάχη για τη ζωή 38χρονος μοτοσικλετιστής - Συγκρούστηκε με όχημα, νοσηλεύεται διασωληνωμένος

  •  01.05.2026 - 07:26
Video: Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους

Video: Άνδρας έγινε «ασπίδα» για το μωρό του και το τρένο πέρασε από πάνω τους

  •  01.05.2026 - 10:10
Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

Μητέρα δολοφόνησε την νεογέννητη κόρη της – Ζητούσε δωρεές στο TikTok για την κηδεία της

  •  01.05.2026 - 11:35

