Πώς θα καταλάβεις αν κάποιος κλέβει το Wi-Fi σου και πώς να τον «πετάξεις» έξω

Πέρα από το ότι πληρώνεις για ταχύτητα που απολαμβάνει κάποιος άλλος, ένας απρόσκλητος επισκέπτης στο δίκτυό σου μπορεί να βάλει σε κίνδυνο τα δεδομένα σου και να σε εμπλέξει σε παράνομη online δραστηριότητα τρίτου.

Το ίντερνετ έγινε ξαφνικά αργό

Η πτώση ταχύτητας είναι το πρώτο σημάδι, αν και όχι πάντα ενοχοποιητικό. Μια αργή σύνδεση μπορεί να οφείλεται σε προβληματικό router, φθαρμένα καλώδια, ασθενές σήμα ή βλάβη στον πάροχο. Ακόμη και η λάθος επιλογή VPN ή VPN server μπορεί να ρίξει αισθητά την ταχύτητα.

Όμως μια αργή σύνδεση μπορεί κάλλιστα να σημαίνει ότι κάποιος ρουφάει το bandwidth σου. Όσο περισσότερες συσκευές συνδέονται στο ίδιο σημείο Wi-Fi, τόσο αυξάνεται η ζήτηση σε κίνηση δεδομένων, ειδικά αν κάποιος κάνει streaming σε υψηλή ανάλυση, παίζει online ή κατεβάζει μεγάλα αρχεία με torrent. Για να ξεχωρίσεις τα αίτια, έλεγξε πρώτα την κατάσταση του δικτύου του παρόχου σου και τα καλώδια, καθώς ένα χαλαρό βύσμα αρκεί για να δημιουργήσει πρόβλημα.

Άγνωστες συσκευές στο δίκτυο

Για να μπει κάποιος στο Wi-Fi σου, πρέπει να συνδέσει μια συσκευή — smartphone, υπολογιστή, ηχείο ή κάποια έξυπνη συσκευή σπιτιού. Αν το δίκτυο γονατίζει από υπερβολικό φόρτο, θα δεις χαμηλές ταχύτητες, βίντεο που κολλάει και ίσως ξαφνικές αποσυνδέσεις των δικών σου συσκευών.

Ένα ακόμη σύμπτωμα είναι η κίνηση που δείχνει το router. Αν τα λαμπάκια αναβοσβήνουν έντονα ενώ δεν περιμένεις καμία δραστηριότητα, ίσως κάτι τρέχει — αν και καλό είναι να συμβουλευτείς πρώτα το εγχειρίδιο της συσκευής πριν βγάλεις συμπεράσματα.

Το router σταματάει να δουλεύει

Αν το Wi-Fi πέφτει ξαφνικά, ίσως κάποιος πειράζει τη ρύθμισή σου. Γίνεται ακόμη πιο ύποπτο αν η σύνδεση κόβεται και επανέρχεται σε συγκεκριμένες ώρες — για παράδειγμα κάθε μέρα την ίδια στιγμή. Όποιος έχει αποκτήσει πρόσβαση στο gateway σου μπορεί να σε αποσυνδέσει όποτε θέλει, ενώ αν ο κωδικός Wi-Fi έχει αλλάξει και βρεθείς εκτός, τότε κάποιος μάλλον πήρε τον έλεγχο. Πάντως, μην αποκλείεις και τις βλάβες υλικού: τα router φθείρονται, οι πάροχοι έχουν διακυμάνσεις, ακόμη και ο καιρός επηρεάζει τη σύνδεση.

Πώς μπαίνει κάποιος στο δίκτυό σου

Συνήθως όλα ξεκινούν από τον κωδικό. Ένας αδύναμος ή κοινός κωδικός είναι εύκολη λεία, ενώ υπάρχουν και επιθέσεις brute-force ή dictionary, όπου ένα πρόγραμμα δοκιμάζει χιλιάδες συνδυασμούς μέχρι να βρει τον σωστό. Σημασία έχει και το πρωτόκολλο ασφαλείας: τα Wi-Fi χρησιμοποιούν WPA, WPA2 ή WPA3, και όσο πιο νέο το πρότυπο, τόσο δυσκολότερη η παραβίαση. Το ίδιο σημαντικό είναι το firmware του router να μένει ενημερωμένο, αφού οι παλιές εκδόσεις κρύβουν ευπάθειες — κάτι που γίνεται ακόμη πιο επικίνδυνο με τα δωρεάν router των παρόχων που σπάνια λαμβάνουν ενημερώσεις.

Πώς θα βρεις τους εισβολείς

Ο ευκολότερος τρόπος επιβεβαίωσης είναι να σαρώσεις το δίκτυο. Μπες στο gateway του router μέσω browser — η διεύθυνση δίνεται από τον κατασκευαστή ή τον πάροχο, αλλά αν δεν την ξέρεις δοκίμασε τις 192.168.0.1 ή 192.168.1.1. Εναλλακτικά, στις ρυθμίσεις Wi-Fi του κινητού, πάτησε το δίκτυό σου και ψάξε την επιλογή «Διαχείριση router». Μόλις μπεις, θα δεις τη λίστα με τις συνδεδεμένες συσκευές.

Για πιο αναλυτικό έλεγχο, υπάρχουν δωρεάν εργαλεία σάρωσης δικτύου:

Fing — εμφανίζει όλες τις συσκευές και τις IP διευθύνσεις

Nmap — λεπτομερής χαρτογράφηση και logs σύνδεσης

WiFi Analyzer — ανάλυση του ασύρματου δικτύου

Μπορείς επίσης να τρέξεις speed test σε διαφορετικές ώρες για να εντοπίσεις μοτίβα, ή να παρατηρήσεις το περιβάλλον σου: αν η μουσική του γείτονα κόβεται τη στιγμή που αποσυνδέεις το router, μάλλον βρήκες τον ένοχο.

Πώς θα τους διώξεις οριστικά

Η πιο άμεση λύση είναι να αλλάξεις τον κωδικό:

Άλλαξε τον κωδικό Wi-Fi από το gateway του router — όποιος ήταν συνδεδεμένος με τον παλιό θα πεταχτεί έξω

Διάλεξε δυνατό κωδικό, όχι default ούτε εύκολα μοιραζόμενο· για οικιακό Wi-Fi δεν υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να τον σημειώσεις κάπου ασφαλές στο σπίτι

Έλεγξε τον κωδικό διαχειριστή στο gateway· αν είναι κάτι σαν admin/admin, άλλαξέ τον αμέσως

Αναβάθμισε το πρωτόκολλο σε WPA3 αν τρέχεις παλιό WPA, μέσα από τις ρυθμίσεις ασφαλείας του router

Στήσε δίκτυο guest για επισκέπτες, ώστε να μένουν μακριά από το κύριο δίκτυο και τις συσκευές σου

Μετά την αλλαγή κωδικού θα χρειαστεί να ξανασυνδέσεις όλες τις δικές σου συσκευές, καθώς θα έχουν αποσυνδεθεί με τα παλιά στοιχεία.

Το «κλεμμένο» Wi-Fi δεν είναι απλώς θέμα ταχύτητας — είναι θέμα ασφάλειας, αφού ένας ξένος στο δίκτυό σου βλέπει κίνηση που σε αφορά και ενδεχομένως σε εμπλέκει σε δραστηριότητες που δεν έκανες εσύ. Ένας ισχυρός κωδικός, ένα ενημερωμένο router και ένα ξεχωριστό δίκτυο για επισκέπτες λύνουν τα περισσότερα προβλήματα με ελάχιστο κόπο. Αξίζει να αφιερώσεις δέκα λεπτά σήμερα παρά να βρεθείς εκτεθειμένος αύριο.

Πηγή: techblog.gr