Μάχη για τη ζωή δίνει 38χρονος μοτοσικλετιστής - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λεμεσό

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:40 το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Χρυσοχούς, στην περιοχή Κισσόνεργας, με κατεύθυνση προς την Πέγεια. Ο 38χρονος, κάτοικος Πάφου, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 47χρονη γυναίκα.

Από τη σύγκρουση, ο μοτοσικλετιστής υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και αρχικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάφου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος δεν έφερε προστατευτικό κράνος κατά τη στιγμή του ατυχήματος. Στην οδηγό του οχήματος διενεργήθηκαν έλεγχοι αλκοόλης και ναρκωτικών, με αρνητικά αποτελέσματα.

Οι έρευνες για τα αίτια του τροχαίου συνεχίζονται από την Τροχαία Πάφου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας.