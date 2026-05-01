ΑρχικήΚοινωνίαΜάχη για τη ζωή δίνει 38χρονος μοτοσικλετιστής - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λεμεσό
Μάχη για τη ζωή δίνει 38χρονος μοτοσικλετιστής - Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στη Λεμεσό

 01.05.2026 - 16:27
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 38χρονος μοτοσικλετιστής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα στην επαρχία Πάφου και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού.

Το περιστατικό σημειώθηκε γύρω στις 22:40 το βράδυ της Πέμπτης στη λεωφόρο Χρυσοχούς, στην περιοχή Κισσόνεργας, με κατεύθυνση προς την Πέγεια. Ο 38χρονος, κάτοικος Πάφου, οδηγούσε τη μοτοσικλέτα του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε 47χρονη γυναίκα.

Από τη σύγκρουση, ο μοτοσικλετιστής υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς και αρχικά μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Πάφου. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του σε νοσηλευτήριο της Λεμεσού, όπου και νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 38χρονος δεν έφερε προστατευτικό κράνος κατά τη στιγμή του ατυχήματος. Στην οδηγό του οχήματος διενεργήθηκαν έλεγχοι αλκοόλης και ναρκωτικών, με αρνητικά αποτελέσματα.

Οι έρευνες για τα αίτια του τροχαίου συνεχίζονται από την Τροχαία Πάφου, σε συνεργασία με τον Αστυνομικό Σταθμό Πέγειας.

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το κοινό μας σπίτι και η πολιτική μας οικογένεια»

Ως την «πιο σημαντική πολιτική εξέλιξη» στη σύγχρονη Ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, και ως ορθή στρατηγική επιλογή, χαρακτηρίζει ο Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης την ένταξη της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Μαΐου του 2004.

Σκληρό πολιτικό μπρα ντε φερ μεταξύ ΔΗΚΟ, Άλμα και ΔΗΣΥ πριν την κάλπη - Επιδίδονται σε διαγωνισμό εντυπώσεων

Ν. Παπαδόπουλος για «Σάντυ» - «Κάποιοι θεωρούν ότι οι καταγγελίες μπορούν να προωθήσουν τις υποψηφιότητές τους»

Σε κινητοποίηση οι Αρχές - Έριξαν χειροβομβίδα σε αυλή ζευγαριού

Υπ. Εργασίας: Προτεραιότητες το συνταξιοδοτικό και βελτίωση όρων εργασίας

ΕΔΑΔ: Παραβίαση δικαιώματος περιουσίας 10 Κυπρίων από την Κυπριακή Δημοκρατία

Εντυπωσιακό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου - «Χτίστηκε» πύργος μέσα στα σύννεφα -Δείτε φωτογραφία

Το ψάξαμε: Ποια είναι η φθηνότερη εβδομάδα και ημέρα για διακοπές αυτό το καλοκαίρι;

