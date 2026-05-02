Εβδομάδα σε αναβρασμό: Από τα «τείχη» της κτηνοτροφίας, στις έρευνες του FBI και το «σκάκι» του Κυπριακού

Η αγωνία των κτηνοτρόφων για το ζωικό τους κεφάλαιο, η κάθοδος Αμερικανών εμπειρογνωμόνων για μια υπόθεση που αγγίζει τα θεμέλια της διαφάνειας και οι νέες κινήσεις στη διπλωματική σκακιέρα του Κυπριακού, συνθέτουν το σκηνικό των τελευταίων ημερών.

​Κτηνοτροφία σε οριακό σημείο: Ο αφθώδης πυρετός και το τελεσίγραφο στην Κυβέρνηση

​Η κρίση του αφθώδους πυρετού έχει φέρει τον κτηνοτροφικό κλάδο στα πρόθυρα της κατάρρευσης. Οι παραγωγοί, συσπειρωμένοι πλέον υπό τον νεοσύστατο σύνδεσμο «Η Φωνή των Κτηνοτρόφων», εκφράζουν την έντονη απογοήτευση τους για την απουσία ουσιαστικού διαλόγου με την Πολιτεία. Με ένα σαφές τελεσίγραφο που λήγει το απόγευμα της Δευτέρας, ζητούν άμεση συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, προειδοποιώντας για δυναμικά και κλιμακούμενα μέτρα αντίδρασης.

​Στο επίκεντρο της διαμαρτυρίας βρίσκεται η απαίτηση για εναλλακτικές στρατηγικές αντί της καθολικής θανάτωσης των ζώων, όπως ο επείγων εμβολιασμός και η επιβολή μέτρων απομόνωσης. Η κατάσταση περιγράφεται ως «ψυχοφθόρα» για τις κτηνοτροφικές οικογένειες, ειδικά μετά τον εντοπισμό κρουσμάτων σε σπάνιες κυπριακές φυλές, όπως τα παχύουρα πρόβατα στη Δρομολαξιά. Η απώλεια αυτών των ζώων δεν θεωρείται μόνο οικονομικό πλήγμα, αλλά και καταστροφή της εθνικής αγροτικής κληρονομιάς. Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τονίζει την ανάγκη πιστής τήρησης των διεθνών πρωτοκόλλων, αποδίδοντας την επιμονή του προβλήματος σε αστοχίες και πλημμελή εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

​Υπόθεση «Σάντυ»: Η εμπλοκή του FBI και η αναζήτηση της αλήθειας

​Με εντατικούς ρυθμούς και διεθνή συνδρομή συνεχίζονται οι έρευνες για την πολύκροτη υπόθεση «Σάντυ». Η εβδομάδα σημαδεύτηκε από την κάθοδο κλιμακίου του FBI στην Κύπρο, το οποίο συναντήθηκε με την ηγεσία της Αστυνομίας για να συνδράμει στην αξιολόγηση του μαρτυρικού υλικού και των τεκμηρίων. Παρόλο που ο τελικός χειρισμός παραμένει στα χέρια των κυπριακών αρχών, η εμπειρία των Αμερικανών εμπειρογνωμόνων αναμένεται να επιταχύνει τις διαδικασίες.

​Η Κυβέρνηση, διά στόματος του Υπουργού Δικαιοσύνης Κώστα Φυτιρή, υπογραμμίζει ότι στόχος είναι η πλήρης διαλεύκανση του φάσματος των καταγγελιών το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να επέλθει ηρεμία. Την ίδια ώρα, αναμένονται τα αποτελέσματα των δικανικών εξετάσεων από την Europol, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ξεκαθαρίζει πως η εκτελεστική εξουσία δεν παρεμβαίνει στο ανακριτικό έργο. Παράλληλα, η προσοχή στρέφεται και στο πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς για το βιβλίο «Κράτος-Μαφία», το οποίο αναμένεται να παραδοθεί άμεσα.

​Κυπριακό: Ραντεβού στις 8 Μαΐου με φόντο τις τουρκικές προκλήσεις

​Στο διπλωματικό πεδίο, ο καθορισμός της νέας συνάντησης μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν για τις 8 Μαΐου αποτελεί την εξέλιξη της εβδομάδας. Η συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στην οικία του Ειδικού Αντιπροσώπου του ΟΗΕ, με στόχο τη δημιουργία συνθηκών για επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων. Η Λευκωσία επιμένει στη διατήρηση ανοικτών διαύλων επικοινωνίας, παρά το αρνητικό κλίμα που δημιουργούν οι συνεχείς τουρκικές προκλήσεις.

​Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχολιάζοντας τις πρόσφατες παραβιάσεις στη νεκρή ζώνη και τις δηλώσεις Τούρκων αξιωματούχων, τόνισε ότι η ευθύνη για τη στασιμότητα βαραίνει την Άγκυρα. Η Κυπριακή Δημοκρατία απορρίπτει τους ισχυρισμούς περί «μπλοκαρίσματος» της ευρωπαϊκής προοπτικής της Τουρκίας, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος προς τις Βρυξέλλες περνά μέσα από την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της κατοχικής δύναμης. Με τον ορίζοντα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ να εκτείνεται έως το 2026, η ελληνοκυπριακή πλευρά δηλώνει έτοιμη να επιστρέψει στο τραπέζι του διαλόγου από το σημείο που διακόπηκαν οι συνομιλίες.