Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτική
Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

 30.04.2026 - 10:46
Στόχος της Κυβέρνησης είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν η έρευνα της αστυνομίας για την υπόθεση «Σάντη», είπε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, την Πέμπτη, χωρίς, ωστόσο, να είναι σε θέση να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.

Σε δηλώσεις του σε δημοσιογράφους, μετά το τέλος της τελετής αποφοίτησης Δοκίμων Αστυνομικών των σειρών 159, 160 και 161, στην Ακαδημία Αστυνομίας, ο κ. Φυτιρής ρωτήθηκε για την ομάδα ειδικών του FBI που συνδράμουν στην υπόθεση. Ο Υπουργός σημείωσε ότι «το FBI είναι στην Κύπρο, συνδράμει στο έργο της Αστυνομίας, με σκοπό να ολοκληρωθεί το συντομότερο αυτή η έρευνα και να ηρεμήσει η κατάσταση, να βγει το πόρισμα που να καλύπτει πλήρως όλο το φάσμα των καταγγελιών που έχουν γίνει».

Ερωτηθείς αν οι ειδικοί ζήτησαν κάτι συγκεκριμένο, είπε «δεν μπορώ να μιλήσω για την έρευνα, ούτε είναι αρμοδιότητά μου να εμπλακώ στην ίδια την έρευνα». Σημείωσε ότι το Υπουργείο αναμένει το πόρισμα της Αστυνομίας, που θα το δει και με τη Νομική Υπηρεσία και θα ακολουθηθούν οι διαδικασίες που προβλέπονται.

Ερωτηθείς για τον στόχο της Κυβέρνησης μέσα από την έρευνα, είπε ότι η Κυβέρνηση δεν έχει στόχο μέσα από τις έρευνες της αστυνομίας. «Αυτό που απαιτεί η Κυβέρνηση είναι να τηρούνται οι νόμοι και οι κανονισμοί, να ολοκληρωθεί το συντομότερο αυτή η διαδικασία και να τηρούνται οι θεσμικές διαδικασίες».

Ερωτηθείς για το χρονοδιάγραμμα για ολοκλήρωση της έρευνας, είπε ότι «δεν μπορώ να σας πω για το χρονοδιάγραμμα, αυτό εξαρτάται καθαρά από την ανακριτική ομάδα και την ολοκλήρωση των καταθέσεων, των μαρτυριών, ώστε να βγει το πόρισμα. Ο στόχος είναι να ολοκληρωθεί το συντομότερο».

Εξάλλου, ανέφερε ότι τις επόμενες μέρες θα τον ενημερώσει για το θέμα ο Αρχηγός της Αστυνομίας.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης ρωτήθηκε και για το πόρισμα της Αρχής κατά της Διαφθοράς αναφορικά με το βιβλίο «Κράτος-Μαφία», το οποίο αναμένεται να παραδοθεί άμεσα. Ο κ. Φυτιρής επανέλαβε ότι «στόχος της Κυβέρνησης είναι να τηρούνται οι θεσμικές διαδικασίες και να υπάρχει δικαιοσύνη και ισονομία προς όλες τις κατευθύνσεις».

Σε ερώτηση αν υπάρχει πρόθεση το πόρισμα να δημοσιοποιηθεί εγκαίρως, πριν τις εκλογές, για σκοπούς διαφάνειας, είπε ότι «δεν μπορούμε να δεσμευτούμε. Έχει μια διαδικασία η Αστυνομία με τη Νομική Υπηρεσία. Δεν μπορεί να αποφασίσει η Κυβέρνηση αν θα δημοσιευτεί το πόρισμα».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Συγκλονιστικό βίντεο από Μπαγκλαντές: Βρέφος πέφτει στις ράγες και ο πατέρας του το καλύπτει καθώς περνά το τρένο

 30.04.2026 - 10:36
Επόμενο άρθρο

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

 30.04.2026 - 11:08
ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Σε μια κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων επιστρέφουν στο τραπέζι του διαλόγου, με την κυβέρνηση να εκπέμπει σήμα ετοιμότητας για ουσιαστική επανεκκίνηση.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα