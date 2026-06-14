Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Δεν αποφάσισα αν θα είμαι υποψήφιος το 2028» - Η απάντησή του για το ενδεχόμενο ανασχηματισμού

Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Γραμματεία Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δεν θα καταργηθεί μετά το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας, ενώ σημείωσε ότι δεν έχει λάβει ακόμη τις αποφάσεις του για το κατά πόσοn θα είναι υποψήφιος το 2028.

Για το Κυπριακό, προτάσσοντας την ανάγκη να εκμεταλλευτούμε τα εμπλεκόμενα συμφέροντα, ο Πρόεδρος ανέφερε ότι η Τουρκία δεν θα προχωρήσει σε επίλυση του Κυπριακού αν δεν νιώσει ότι θα έχει οφέλη από τη λύση, ενώ σημείωσε ότι ο μόνος παράγοντας που μπορεί να προσφέρει οφέλη στην Τουρκία είναι η ΕΕ. Ο Πρόεδρος τόνισε ότι για να υπάρξει οποιαδήποτε παραχώρηση προς την Άγκυρα, πρέπει να προηγηθεί απτή πρόοδος στο Κυπριακό.

Σε αυτό το πλαίσιο, είπε, «είμαστε στα σκαριά για έναν νέο διορισμό από την Πρόεδρο της Επιτροπής», ενώ ανέφερε ότι την περασμένη βδομάδα στο Μαυροβούνιο συζήτησε με την κ. φον ντερ Λάιεν συγκεκριμένα ονόματα.

Ερωτηθείς για το πλαίσιο λύσης, ο Πρόεδρος είπε ότι έχει συζητήσει το πώς προχωράμε με τον ΓΓ, κάνοντας λόγο για μια «πολύ υποσχόμενη προσπάθεια», για την οποία είναι συγκρατημένα αισιόδοξος.

«Το κλειδί αυτής της προσπάθειας είναι οι συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί στο Κυπριακό», είπε, σημειώνοντας ότι η ανάγκη να διασφαλιστούν οι συγκλίσεις αποτελεί και δική μας πάγια θέση, αλλά και ένα από τα τέσσερα σημεία του κ. Έρχιουρμαν. «Άρα, ας κρατήσουμε σε σχέση με το πλαίσιο ότι οι συγκλίσεις αποτελούν την κοινή προσέγγιση», ανέφερε.

Εξάλλου, επανέλαβε ότι η προσπάθεια που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή αναφέρεται στην ουσία του Κυπριακού, στα μεγάλα κεφάλαια, στα οποία δεν μπορεί να υπάρξει εποικοδομητική ασάφεια. «Στο θέμα της ασφάλειας και των εγγυήσεων, για παράδειγμα, είτε η Τουρκία θα συνεχίσει να έχει εγγυητικά δικαιώματα στην Κύπρο, είτε δεν θα έχει. Δεν υπάρχει μέση οδός ή εποικοδομητική ασάφεια. Δεν πρόκειται να μπούμε σε μια διαδικασία, ούτε να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα, που θα εμπεριέχει την παραμικρή ασάφεια», είπε.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι πρωτίστως πρέπει να συμφωνήσει ο ίδιος με το περιεχόμενο της λύσης. «Δεν πρόκειται να επιτρέψω να μου επιβληθεί κανένα αποτέλεσμα, το οποίο δεν θεωρώ ικανοποιητικό για τον κυπριακό λαό», είπε.

Ο στόχος της προσπάθειας που βρίσκεται σε εξέλιξη «είναι να καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα όπου τα ζητήματα που θα απομείνουν ανοιχτά, γιατί προφανώς θα υπάρχουν κάποια εναπομείναντα θέματα, δεν θα είναι ικανά να ανατρέψουν την επίλυση του Κυπριακού», σημείωσε, κάνοντας αναφορά στα βασικά κεφάλαια του Κυπριακού, τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια, τις εγγυήσεις, το περιουσιακό και το εδαφικό.

Ερωτηθείς ποιες «δύσκολες αποφάσεις» θα κληθούμε να λάβουμε όλοι, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «η λύση του Κυπριακού δεν θα είναι απολύτως δίκαιη, διότι μια λύση για να είναι απολύτως δίκαιη θα πρέπει να αποκαθιστά την κατάσταση πράγματων όπως ήταν προ του 1974», τονίζοντας ότι η λύση πρέπει να είναι λειτουργική και βιώσιμη.

Απαντώντας στο πόσο είναι εφικτό να υπάρχει σχέδιο λύσης πριν το τέλος του χρόνου, ο Πρόεδρος είπε ότι «αν υπάρχει πολιτική βούληση, ο στόχος αυτός βρίσκεται σε απόλυτη επαφή με την πραγματικότητα. Ακόμα και αν δεν φτάσουμε σε συνολική λύση μέχρι το τέλος του χρόνου, να έχει, τουλάχιστον, διαμορφωθεί μια κατάσταση πραγμάτων, η οποία να μην μπορεί να ανατραπεί σε σχέση με την πολιτική βούληση για την πορεία προς τη λύση», επεσήμανε.

Ερωτηθείς σε σχέση με τις επιτυχίες στην εξωτερική πολιτική της χώρας, είπε ότι η μεγαλύτερη επιτυχία είναι ότι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία αντιμετωπίζεται διεθνώς ως μια χώρα σταθερότητας και αξιοπιστίας, μέρος των λύσεων, με την οποία όλο και περισσότερα κράτη επιθυμούν να συνεργαστούν.

Όσον αφορά την υπογραφή συμφωνίας SOFA με τη Γαλλία, είπε ότι αποτελεί εμβάθυνση της πολυεπίπεδης στρατηγικής συνεργασίας της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη Γαλλία, ειδικότερα στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας, κάνοντας λόγο για αναβαθμισμένο ρόλο της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενώ, πρόσθεσε πως Κύπρος και Γαλλία συμβάλλουν καθοριστικά στην επίτευξη του κοινού ευρωπαϊκού στόχου για τη στρατηγική αυτονομία της ΕΕ.

Για την ηλεκτρική διασύνδεση με την Ελλάδα, ο Πρόεδρος είπε ότι αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα και βασικό πυλώνα της ενεργειακής μας πολιτικής, σημειώνοντας ότι στόχος παραμένει η ενεργειακή διασύνδεση της Κύπρου με την Ευρώπη και η μείωση του κόστους ηλεκτρισμού για τους πολίτες. Είπε, επίσης, ότι εξετάζεται η προοπτική ενεργειακής διασύνδεσης με τον Λίβανο και η σύνδεση με το Ισραήλ, αλλά «η σύνδεση με το ευρωπαϊκό ενεργειακό δίκτυο παραμένει ο βασικός στρατηγικός μας στόχος».

Όσον αφορά την οικονομία, ο Πρόεδρος είπε ότι η επιτυχία μιας χώρας μετριέται από τη δύναμη της μεσαίας τάξης της. «Θέλω η θετική πορεία της οικονομίας να αποτυπώνεται ολοένα και περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών», ανέφερε, κάνοντας αναφορά στη φορολογική και συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση.

Για το στεγαστικό, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις και γι’ αυτό δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αύξηση του οικιστικού αποθέματος. «Θεωρώ ότι οι πολιτικές που εφαρμόζουμε μπορούν να συγκρατήσουν και σταδιακά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα», ανέφερε.

Ερωτηθείς για τις εξελίξεις στο ζήτημα του φυσικού αερίου, είπε ότι στόχος είναι να έχουμε τα πρώτα έσοδα από το φυσικό αέριο προς το τέλος του 2027, εντός του 2028. «Έχουν ήδη ληφθεί σημαντικές αποφάσεις και αναμένονται ανακοινώσεις το επόμενο διάστημα», ανέφερε, σημειώνοντας ότι προηγήθηκαν αρκετές διαπραγματεύσεις τόσο με την Αίγυπτο όσο και με τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ. «Παράλληλα, βρισκόμαστε σε συζητήσεις και με άλλους ενεργειακούς κολοσσούς για αξιοποίηση τεμαχίων της κυπριακής ΑΟΖ», είπε.

Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε ότι το Υφυπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων δεν θα καταργηθεί μετά την ολοκλήρωση της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ, «γιατί διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον συντονισμό όλων των θεμάτων που αφορούν την ΕΕ.

Ερωτηθείς για το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «δεν νιώθω καθόλου αποδυναμωμένος πολιτικά», προσθέτοντας ότι είναι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι στη Βουλή υπάρχει μια κεντροδεξιά πλειοψηφία.

Σημείωσε ότι με τον ΔΗΣΥ υπάρχει μια συνεργασία, η οποία ευελπιστεί να συνεχιστεί, αναφέροντας ότι το κόμμα «ταυτίζεται απολύτως με το έργο που υλοποιεί η κυβέρνηση».

Σημείωσε ότι ήταν «μεγάλο λάθος» η στήριξη της ηγεσίας του ΔΗΣΥ στον υποψήφιο του ΑΚΕΛ στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών του 2023, «γιατί στην πολιτική εάν συμπεριφέρεσαι εκδικητικά δείχνεις πολιτική ανωριμότητα». Επισήμανε ότι στις βουλευτικές, «ως Κυβέρνηση συμπεριφερθήκαμε πολιτικά ώριμα και θα συνεχίσουμε να συμπεριφερόμαστε πολιτικά ώριμα και όχι εκδικητικά».

Για πιθανή ενίσχυση της συνεργασίας με τον ΔΗΣΥ, ο Πρόεδρος είπε ότι «όποιος ασπάζεται τις πολιτικές μας, μπορεί να συμμετάσχει στην Κυβέρνηση. Και θα είμαι χαρούμενος να συμμετάσχει στην κυβέρνηση ο Δημοκρατικός Συναγερμός. Από τη στιγμή, όμως, που υπάρχει μια συγκεκριμένη συνεδριακή απόφαση του ΔΗΣΥ για αυτό το θέμα, τη σέβομαι απόλυτα».

Κληθείς να απαντήσει στα όσα λέγονται γα «φλερτ» με το ΕΛΑΜ, ο Πρόεδρος είπε ότι «κινούμαστε σ’ ένα ξεκάθαρο ιδεολογικο-πολιτικό πλαίσιο», στο οποίο υπάρχει μια σημαντική μερίδα του κυπριακού λαού και κατ’ επέκταση των κομμάτων, στα οποία υπάρχει σημαντική ταύτιση απόψεων.

Απαντώντας για το ενδεχόμενο ανασχηματισμό είπε ότι αυτός δεν ανακοινώνεται, εκτελείται, σημειώνοντας, ωστόσο, ότι «δεν τίθεται για εμένα θέμα αλλαγών σε πρόσωπα επειδή δύο κόμματα που στηρίζουν την Κυβέρνηση έμειναν εκτός Βουλής».

Ο Πρόεδρος σημείωσε ότι δεν έχει πάρει τελικές αποφάσεις για το αν θα είναι υποψήφιος το 2028 και ότι αυτό θα κριθεί από την υλοποίηση του προγράμματος διακυβέρνησης.