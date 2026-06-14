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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έρχεται παγκύπρια δοκιμαστική ειδοποίηση από το CY-Alert - Πότε θα γίνει και τι πρέπει να κάνετε

 14.06.2026 - 09:41
Έρχεται παγκύπρια δοκιμαστική ειδοποίηση από το CY-Alert - Πότε θα γίνει και τι πρέπει να κάνετε

Η Δύναμη Πολιτικής Άμυνας υπενθυμίζει ότι, στο πλαίσιο του ελέγχου του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης του Πληθυσμού CY-Alert σε πραγματικό περιβάλλον λειτουργίας, πραγματοποιείται αύριο, 15 Ιουνίου 2026, η τελευταία προγραμματισμένη αποστολή δοκιμαστικής ειδοποίησης στα κινητά τηλέφωνα των πολιτών.

Η δοκιμαστική ειδοποίηση θα αποσταλεί παγκύπρια, μεταξύ των ωρών 2:30 μ.μ. και 3:30 μ.μ. και θα αφορά σενάριο απαγωγής – ελλείποντος προσώπου. Η συγκεκριμένη ειδοποίηση δεν θα συνοδεύεται από τον χαρακτηριστικό έντονο ήχο προς αποφυγή πρόκλησης αναστάτωσης στους πολίτες και σε αυτήν θα αναγράφεται η ένδειξη  «ΔΟΚΙΜΗ – ΔΟΚΙΜΗ – ΔΟΚΙΜΗ» ή «ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ – ΑΣΚΗΣΗ».

Τονίζεται ότι η ειδοποίηση δεν θα αφορά πραγματικό περιστατικό και δεν απαιτείται η λήψη οποιασδήποτε ενέργειας από τους πολίτες.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για να λαμβάνουν τις ειδοποιήσεις του CY-Alert, οι πολίτες πρέπει να ενεργοποιήσουν τις αντίστοιχες ρυθμίσεις στις συσκευές τους. Για καθοδήγηση σχετικά με τις ρυθμίσεις στα κινητά τους τηλέφωνα, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν με το 1450. Οδηγίες για τον τρόπο ενεργοποίησης των ειδοποιήσεων είναι επίσης διαθέσιμες σε βίντεο στους επίσημους λογαριασμούς της Πολιτικής Άμυνας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στην ιστοσελίδα www.gov.cy/cy-alert.

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