Στο τέλος εβδομάδας η δήλωση εισοδήματος στο TAXISnet - Μέχρι πότε θα γίνει η υποβολή

Ταυτόχρονα, ανέφερε ότι αναμένεται να είναι ελαφρώς αυξημένος ο αριθμός των Δηλώσεων για 2025, σε σχέση με τις 337,4 χιλιάδες Δηλώσεις που υποβλήθηκαν οριστικά για 2024.

«Να διαβεβαιώσουμε τους φορολογούμενους ότι έχουμε προχωρήσει σε όλες τις σκόπιμες ενέργειες ώστε να δοθεί όλος ο απαραίτητος χρόνος για τη συμμόρφωση των ατόμων που έχουν την εν λόγω υποχρέωση», πρόσθεσε.

Για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τον κ. Μαρκίδη, με το Διάταγμα (Κ.Δ.Π. 260/2026) που έχει εκδοθεί την Παρασκευή 12/6/2026, έπειτα από απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η καταληκτική ημερομηνία της υποβολής της δήλωσης και της πληρωμής των φόρων και εισφορών που πιθανώς να προκύπτουν, χωρίς την επιβολή οποιωνδήποτε τόκων και επιβαρύνσεων είναι η 31η Οκτωβρίου 2026.

Ο Έφορος Φορολογίας υπενθύμισε ότι υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 έχουν μισθωτοί, συνταξιούχοι και αυτοεργοδοτούμενοι των οποίων το Μεικτό Εισόδημα για το έτος 2025, υπερβαίνει το ποσό των €19.500 (δεκαεννέα χιλιάδες πεντακόσια ευρώ).

Σημείωσε ότι η εκπρόθεσμη υποβολή της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2025 φέρει χρηματική επιβάρυνση €150 σε σχέση με τα €100 που έφερε η εκπρόθεσμη υποβολή δηλώσεων προηγούμενων ετών, αύξηση που επήλθε στα πλαίσια της φορολογικής μεταρρύθμισης. Είπε ότι η μεταβολή των χρηματικών επιβαρύνσεων έχει στόχο την αύξηση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Αναφερόμενος στο περιεχόμενο της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2025, ο κ. Μαρκίδης είπε στο ΚΥΠΕ ότι σε αυτή διατηρούνται όλοι οι αυτοματισμοί που διευκολύνουν σημαντικά τους φορολογουμένους κατά τη συμπλήρωσή της.

Ενδεικτικά, ανέφερε ότι, με την καταχώριση των αναγνωριστικών στοιχείων (ΑΚΑ, Ημερομηνία Γέννησης και Φύλο) στη Δήλωση Εισοδήματος, συμπληρώνονται αυτόματα το ποσό της σύνταξης καθώς και οι σχετικές παρακρατήσεις (φόρος εισοδήματος και εισφορές ΓεΣΥ), βάσει στοιχείων που αντλούνται από το Γενικό Λογιστήριο και τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, ο Έφορος Φορολογίας είπε ότι με την εισαγωγή των ίδιων αναγνωριστικών στοιχείων για πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα ως αυτοεργοδοτούμενοι, το σύστημα ανακτά και συμπληρώνει αυτόματα τις εισφορές Κοινωνικών Ασφαλίσεων και ΓεΣΥ.

Πρόσθεσε ότι σε κάποια μέρη της Δήλωσης προσυμπληρώνονται στοιχεία που είχαν δηλωθεί κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, όπως τα στοιχεία του εργοδότη (ΑΦΤ και επωνυμία) και τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιρειών (ΑΦΤ, επωνυμία, ημερομηνία έναρξης και ασφαλιζόμενο ποσό).

«Όπως και τα προηγούμενα χρόνια, το σύστημα προβαίνει αυτόματα στον υπολογισμό των συνολικών ποσών και στη μεταφορά των σχετικών στοιχείων στο μέρος ‘Υπολογισμός Φόρου’ όπου υπολογίζεται το ποσό φόρου εισοδήματος, των εισφορών ΓεΣΥ και της Έκτακτης Εισφοράς για την Άμυνα», υπογράμμισε.

Παράλληλα, ο κ. Μαρκίδης επέστησε την προσοχή των φορολογούμενων ότι Δήλωση πρέπει να υποβληθεί οριστικά (Οριστική Υποβολή) και πρόσθεσε πως Δηλώσεις που βρίσκονται "Σε Προσωρινή Παραλαβή» δε θεωρούνται ότι παραλήφθηκαν και βρίσκονται σε εκκρεμότητα.

«Αμέσως μετά την Οριστική Υποβολή της Δήλωσης, στην περίπτωση που προκύπτει ποσό πληρωτέου φόρου ή/και εισφοράς, η οφειλή δημιουργείται στη Φορολογική Πύλη και απαιτείται να εξοφληθούν ηλεκτρονικά μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία χωρίς τόκους και επιβαρύνσεις», πρόσθεσε.

Αναμένεται αυξημένος αριθμός Δηλώσεων

Εξάλλου, ο Έφορος Φορολογίας είπε στο ΚΥΠΕ ότι πέρυσι, μέχρι τη λήξη της καταληκτικής ημερομηνίας έγκαιρης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2024 έτυχαν επεξεργασίας 342,6 χιλιάδες Δηλώσεις και είχαν υποβληθεί Οριστικά 337,4 χιλιάδες.

«Φέτος αναμένεται ελαφρώς αυξημένος ο αριθμός των Δηλώσεων που θα υποβληθούν λόγω της συνεχούς διεύρυνσης της φορολογικής βάσης», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ