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Κρυφές συνδρομές: Πώς θα εντοπίσετε και θα ακυρώσετε όσα σας χρεώνουν χωρίς να το ξέρετε

 14.06.2026 - 14:15
Κρυφές συνδρομές: Πώς θα εντοπίσετε και θα ακυρώσετε όσα σας χρεώνουν χωρίς να το ξέρετε

Έχετε παρατηρήσει ποτέ το υπόλοιπο του τραπεζικού σας λογαριασμού να είναι ελαφρώς χαμηλότερο από αυτό που υπολογίζατε, χωρίς να έχετε κάνει κάποια μεγάλη αγορά; Πολύ συχνά, η απάντηση κρύβεται στις λεγόμενες «κρυφές» ή ξεχασμένες μηνιαίες συνδρομές.

Η μετάβαση της ψηφιακής οικονομίας στο μοντέλο των συνδρομών (streaming πλατφόρμες, premium εφαρμογές, αποθηκευτικός χώρος στο cloud, digital περιοδικά) έχει δημιουργήσει μια νέα καταναλωτική παγίδα. Οι εταιρείες βασίζονται συχνά στην ανθρώπινη αφηρημάδα: προσφέρουν μια δωρεάν δοκιμαστική περίοδο (free trial) ζητώντας τα στοιχεία της κάρτας σας, και μόλις αυτή λήξει, η χρέωση ενεργοποιείται αυτόματα.

Αν θέλετε να βάλετε τέλος σε αυτή την αόρατη «αιμορραγία» χρημάτων, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να καθαρίσετε τις κάρτες σας:

1. Ο έλεγχος των «App Stores»
Οι περισσότερες συνδρομές σε εφαρμογές (από προγράμματα γυμναστικής και επεξεργασίας φωτογραφιών μέχρι εφαρμογές γνωριμιών) γίνονται μέσω του κινητού μας τηλεφώνου και ανανεώνονται αυτόματα.

Για χρήστες iPhone (iOS): Ανοίξτε τις Ρυθμίσεις, πατήστε πάνω στο όνομά σας (Apple ID) στο πάνω μέρος της οθόνης και επιλέξτε Συνδρομές. Εκεί θα δείτε όλες τις ενεργές και ληγμένες συνδρομές σας και μπορείτε να κάνετε ακύρωση με ένα κλικ.

Για χρήστες Android: Ανοίξτε την εφαρμογή Google Play Store, πατήστε στο εικονίδιο του προφίλ σας επάνω δεξιά και επιλέξτε Πληρωμές και συνδρομές -> Συνδρομές.

2. Το «ξεσκόνισμα» του e-banking
Πολλές υπηρεσίες (όπως το Netflix, το Spotify, ή συνδρομητικά κανάλια) χρεώνουν απευθείας την κάρτα ή τον τραπεζικό σας λογαριασμό χωρίς να περνάνε μέσα από το Google Play ή το App Store.

Συνδεθείτε στο e-banking σας και κατεβάστε το αναλυτικό αντίγραφο κίνησης (statement) των τελευταίων 2-3 μηνών.

Αναζητήστε επαναλαμβανόμενες χρεώσεις με μικρά ποσά (π.χ. 2,99€, 5,99€, 9,99€). Δώστε προσοχή σε περίεργα ονόματα εταιρειών, καθώς πολλές φορές η μητρική εταιρεία μιας εφαρμογής έχει διαφορετικό όνομα από αυτό που βλέπετε στην οθόνη του κινητού σας.

3. Έλεγχος μέσω PayPal
Αν χρησιμοποιείτε το PayPal για τις διαδικτυακές σας αγορές, είναι πολύ πιθανό κάποιες συνδρομές να τρέχουν μέσα από αυτό.

Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας στο PayPal, πηγαίνετε στις Ρυθμίσεις (το γρανάζι) και επιλέξτε την καρτέλα Πληρωμές (Payments).

Πατήστε στο Διαχείριση αυτόματων πληρωμών (Manage automatic payments). Εκεί θα βρείτε μια λίστα με όλες τις εταιρείες που έχουν την άδεια να τραβούν αυτόματα χρήματα από τον λογαριασμό σας και μπορείτε να τις ακυρώσετε άμεσα.

4. Η στρατηγική των ψηφιακών καρτών
Για να μην βρεθείτε ποτέ ξανά προ εκπλήξεως στο μέλλον, αλλάξτε τον τρόπο που γραφόμαστε σε νέες υπηρεσίες.

Σχεδόν όλες οι σύγχρονες ελληνικές και διεθνείς e-banking εφαρμογές προσφέρουν τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών καρτών μίας χρήσης ή περιορισμένου ορίου.

Όταν θέλετε να δοκιμάσετε μια νέα υπηρεσία, χρησιμοποιήστε μια ψηφιακή κάρτα στην οποία έχετε ορίσει ανώτατο όριο π.χ. 5€ ή μια κάρτα μίας χρήσης που αυτοκαταστρέφεται μετά την πρώτη έγκριση. Έτσι, ακόμα κι αν ξεχάσετε να ακυρώσετε τη συνδρομή, η εταιρεία δεν θα μπορέσει να σας χρεώσει όταν λήξει το free trial.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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