Σηκώνει το γάντι ο ΔΗΣΥ: «Δεν θα ακολουθήσουμε στο παραλήρημα… το ΑΚΕΛ μοναδική παραφωνία στη συνεννόηση»

Σε ανακοίνωσή του, ο ΔΗΣΥ αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ακολουθήσει το ΑΚΕΛ «στο παραλήρημα που επιλέγει ούτε στην πόλωση που επιδιώκει», υποστηρίζοντας ότι η στάση του δεν συμβάλλει στην ομαλή επανέναρξη των εργασιών της Βουλής των Αντιπροσώπων.

Παράλληλα, ο Δημοκρατικός Συναγερμός επαναλαμβάνει τη θέση του ότι το ΑΚΕΛ αποτέλεσε «τη μοναδική παραφωνία» στη διαδικασία συνεννόησης και συναίνεσης που επιτεύχθηκε μεταξύ των κομμάτων για την κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών.

Ο ΔΗΣΥ τονίζει ακόμη ότι η λειτουργία της Δημοκρατίας και της Βουλής προϋποθέτει συναινέσεις, σημειώνοντας πως ο σεβασμός προς το δημοκρατικό πολίτευμα δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο σε δηλώσεις, αλλά πρέπει να αποδεικνύεται και στην πράξη.

Η αρχική τοποθέτηση του ΑΚΕΛ

«Το τρίγωνο ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ κόβει και ράβει στις πλάτες των δημοκρατικών θεσμών και του τόπου», ανέφερε νωρίτερα σε ανακοίνωση το ΑΚΕΛ.

Συγκεκριμένα, αναφέρει ότι «τα αλισβερίσια ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ για τις Προεδρίες των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών ήρθαν να προστεθούν σε όσα εκτυλίχθηκαν για την Προεδρία της Βουλής. Παζάρια, μικροκομματικές ατζέντες και κανονικοποίηση της ακροδεξιάς πάνω στις πλάτες των δημοκρατικών θεσμών και του κοινοβουλευτισμού, μα προπαντός πάνω στις πλάτες του τόπου».

Σημειώνει ότι «το ΑΚΕΛ επανέλαβε την έκκληση του προς όλες τις δυνάμεις του δημοκρατικού τόξου να εφαρμόσουν την πρακτική που ακολουθείται στο Ευρωκοινοβούλιο και σε άλλα εθνικά κοινοβούλια απέναντι στην ακροδεξιά: να την απομονώσουν και να απορρίψουν από θέση αρχής κάθε συνδιαλλαγή μαζί της. Εντούτοις, όχι μόνο δεν έγινε αυτό αλλά το τρίγωνο ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ-ΕΛΑΜ έκοψε κι έραψε, αφαιρώντας την Προεδρία της Επιτροπής Περιβάλλοντος που αναλογούσε στο ΑΚΕΛ και παραδίδοντάς την στο ΕΛΑΜ, ένα κόμμα που, εκτός των άλλων, αρνείται την ύπαρξη της κλιματικής κρίσης. Παρέδωσαν επίσης και την Προεδρία της Επιτροπής Άμυνας στην ηγεσία του ΕΛΑΜ, της οποίας, ως γνωστό, η μόνη σχέση με την άμυνα είναι ρητορική, δηλαδή η εθνικιστική ψηφοθηρική εκμετάλλευση. Είναι φανερό ότι ο Συναγερμός και το ΔΗΚΟ αρνούνται να απομονώσουν το ακροδεξιό μόρφωμα επειδή το χρειάζονται για τους σχεδιασμούς τους για το 2028 αλλά και για να επιβάλλουν τις πολιτικές τους μέσα στη Βουλή. Αντίστοιχα βέβαια, το ΕΛΑΜ επιτελεί πρόθυμα το ρόλο του ως δεκανίκι της Πινδάρου και του Νικόλα Παπαδόπουλου, ενώ διατηρεί πάντα ανοιχτό τον δίαυλο της πίσω πόρτας του Προεδρικού».

Κλεόντας τονίζει πως «το ΑΚΕΛ στέκεται απέναντι στην συνεχιζόμενη κανονικοποίηση της ακροδεξιάς από πλευράς ΔΗΣΥ-ΔΗΚΟ και απέναντι από αυτά τα μικροπολιτικά παζάρια. Το ΑΚΕΛ πορεύεται και πολιτεύεται με ανοικτά χαρτιά και καθαρά χέρια, στον δρόμο της δημοκρατίας, στην υπηρεσία της κοινωνίας».