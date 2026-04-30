Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο
 30.04.2026 - 11:08
Σήμερα πραγματοποιούνται τα εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, στον Δήμο Ελληνικού – Αργυρούπολης, σηματοδοτώντας την έναρξη λειτουργίας του στην Αθήνα.

Στην τελετή θα απευθύνει χαιρετισμό ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης. Σημειώνεται πως στην Αθήνα βρίσκεται και Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο οποίος θα τελέσει τα εγκαίνια του νέου παραρτήματος.

Λίγο πριν την επίσημη τελετή Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Χριστοδουλίδης ξεναγήθηκαν στους χώρους του νέου πανεπιστημίου.

Δείτε ζωντανή εικόνα από την τελετή:

Εγκαίνια του παραρτήματος του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Κύπρου συνοδεύουν η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου Αθηνά Μιχαηλίδου, ο Αναπληρωτής Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Γιάννης Αντωνίου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες, ενώ ο ίδιος αναμένεται να επιστρέψει στη Λευκωσία το απόγευμα της Πέμπτης.

Δείτε τις πρώτες εικόνες από τον χώρο του νέου παραρτήματος:

Πηγή: protothema.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Τραγωδία στις Κεντρικές: Νεκρός 54χρονος κρατούμενος - Στη φυλακή για τον φόνο 34χρονης
Οδηγοί Προσοχή: Πυκνή ομίχλη στον αυτοκινητόδρομο - Δείτε φωτογραφίες
Έχεις κλεισμένο ταξίδι; Αυτές οι 3 αεροπορικές ξεκίνησαν ακυρώσεις πτήσεων φοβούμενες ελλείψεις στα καύσιμα
Ο σκοτεινός λόγος που το ChatGPT κρατάει όλες τις συνομιλίες των χρηστών
Εορτολόγιο 2026: Γνωστό όνομα γιορτάζει σήμερα, μην ξεχάσετε να ευχηθείτε
Τουρισμός σε δύο ταχύτητες: «Αντέχουν» τα πακέτα – Τα εισιτήρια στον...αέρα

 

 

 

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Μυστήριο με τον θάνατο 48χρονης: Την εντόπισε νεκρή ο άνδρας που τη φιλοξενούσε στο σπίτι του

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Σε μια κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων επιστρέφουν στο τραπέζι του διαλόγου, με την κυβέρνηση να εκπέμπει σήμα ετοιμότητας για ουσιαστική επανεκκίνηση.

  •  30.04.2026 - 11:39
Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

  •  30.04.2026 - 10:46
Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

  •  30.04.2026 - 11:08
Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

  •  30.04.2026 - 06:30
Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

  •  30.04.2026 - 06:33
Μπούκαραν σε διαμέρισμα, επιτέθηκαν στους ενοίκους και απήγαγαν 22χρονο - Καταζητείται 20χρονος

Μπούκαραν σε διαμέρισμα, επιτέθηκαν στους ενοίκους και απήγαγαν 22χρονο - Καταζητείται 20χρονος

  •  30.04.2026 - 11:41
ΒΙΝΤΕΟ: «Σώστε τα παχύουρα»: Κραυγή αγωνίας από Κύπριο κτηνοτρόφο – «Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα όσους περιορισμούς και να βάλουν»

ΒΙΝΤΕΟ: «Σώστε τα παχύουρα»: Κραυγή αγωνίας από Κύπριο κτηνοτρόφο – «Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα όσους περιορισμούς και να βάλουν»

  •  30.04.2026 - 11:43
Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

  •  30.04.2026 - 09:29

