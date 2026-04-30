ΑρχικήΕλλάδα
Μυστήριο με τον θάνατο 48χρονης: Την εντόπισε νεκρή ο άνδρας που τη φιλοξενούσε στο σπίτι του

 30.04.2026 - 11:12
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον θάνατο μιας 48χρονης γυναίκας στην Αμαλιάδα.

Η γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της περασμένης Παρασκευής (24/4), μέσα στην οικία άνδρα που – σύμφωνα με πληροφορίες – τη φιλοξενούσε το τελευταίο διάστημα. Ο ίδιος φέρεται να ήταν εκείνος που τη βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και ειδοποίησε άμεσα τις Αρχές.

Παρά τη γρήγορη κινητοποίηση, οι γιατροί στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας όπου μεταφέρθηκε, διαπίστωσαν απλώς τον θάνατό της. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η 48χρονη είχε καταλήξει αρκετές ώρες πριν εντοπιστεί, γεγονός που δημιουργεί εύλογα ερωτήματα σχετικά με το τι ακριβώς συνέβη στον χώρο και πότε.

Σύμφωνα με όδα μεταδίδει η τοπική ιστοσελίδα patrisnews η υπόθεση αποκτά ακόμη πιο σύνθετο χαρακτήρα, καθώς οι Αρχές δεν αποκλείουν κανένα ενδεχόμενο σε αυτή τη φάση. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, εξετάζονται όλα τα σενάρια.

Καθοριστικής σημασίας αναμένεται να είναι το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η σορός της γυναίκας μεταφέρθηκε τη Δευτέρα στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, όπου θα πραγματοποιηθεί νεκροψία-νεκροτομή, με στόχο να αποσαφηνιστούν τα ακριβή αίτια του θανάτου.

Την ίδια ώρα, στο μικροσκόπιο των ερευνών έχει τεθεί και περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Μάρτιο, όταν η ίδια γυναίκα είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με έντονη αιμορραγία.

Η 48χρονη, καταγόμενη από χωριό της Πηνείας, κηδεύτηκε στον τόπο καταγωγής της, ενώ η τοπική κοινωνία παρακολουθεί με έντονη ανησυχία τις εξελίξεις.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Σε μια κρίσιμη καμπή για το Κυπριακό, οι ηγέτες των δύο κοινοτήτων επιστρέφουν στο τραπέζι του διαλόγου, με την κυβέρνηση να εκπέμπει σήμα ετοιμότητας για ουσιαστική επανεκκίνηση.

ΠτΔ – Ερχιουρμάν: Στις 8 Μαίου η συνάντηση – «Ο ορίζοντας του τέλους του 2026 δεν πρέπει να χαθεί»

Υπόθεση «Σάντυ»: Στόχος να ολοκληρωθεί το συντομότερο η έρευνα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες με την συνδρομή του FBI

Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης εγκαινιάζουν το παράρτημα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας στην Αθήνα - Δείτε βίντεο

Βουλευτικές: Στήθος με στήθος ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ - Πρωτιά με ουσία και γόητρο στην πιο ανοιχτή μάχη των τελευταίων ετών

Γιάννος Λακκοτρύπης στο «T»: «Την τελική απάντηση θα τη δώσει η κοινωνία στην κάλπη και θα είναι πολύ διαφορετική για τη ΔΗΠΑ, από αυτή που σήμερα κάποιοι προεξοφλούν»

Μπούκαραν σε διαμέρισμα, επιτέθηκαν στους ενοίκους και απήγαγαν 22χρονο - Καταζητείται 20χρονος

ΒΙΝΤΕΟ: «Σώστε τα παχύουρα»: Κραυγή αγωνίας από Κύπριο κτηνοτρόφο – «Είμαι διατεθειμένος να κάνω τα πάντα όσους περιορισμούς και να βάλουν»

Εικόνες ντροπής: Βανδαλισμοί σε σχολείο στη Λευκωσία – Έριξαν χαρτί υγείας σε δέντρα και κάγκελα – Δείτε φωτογραφίες

