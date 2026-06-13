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ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για το δυστύχημα με τον 19χρονο

 13.06.2026 - 21:23
Χαλκιδική: Ισόβια στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ για το δυστύχημα με τον 19χρονο

Ισόβια κάθειρξη και επιπλέον οκτώ έτη επέβαλε το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών στον ιδιοκτήτη του λούνα παρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική, για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 2024, που έχασε τη ζωή του ο 19χρονος Γιάννης Καμπαϊλής.

Με την ίδια απόφαση του δικαστηρίου, καταδικάστηκε και ο κατηγορούμενος μηχανολόγος – μηχανικός, που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος – παιχνιδιού που σημειώθηκε το δυστύχημα. Στον συγκεκριμένο επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Αποφασίστηκε η έφεση του να έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής έως το εφετείο, υπό όρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ.

«Δεν θα σταματήσω τον αγώνα για την ολοκληρωτική δικαίωση του παιδιού μου» τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Καμπαϊλής, πατέρας του 19χρονου, μετά την ετυμηγορία του Δικαστηρίου. Σε δηλώσεις του έξω από το Πρωτοδικείο Γιαννιτσών, ο ίδιος ανέφερε ότι δεν είναι απόλυτα ευχαριστημένος από την απόφαση, τονίζοντας ότι σέβεται την κρίση της ελληνικής Δικαιοσύνης. Πρόσθεσε δε, ότι θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε να διατηρηθούν και να εκτελεστούν οι ποινές στο Εφετείο.

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

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