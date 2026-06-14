Στα 21 της βγάζει 9.000 ευρώ τον μήνα από μια δουλειά που λίγοι αντέχουν: «Όσο πιο βρώμικο, τόσο το καλύτερο»

Η νεαρή επιχειρηματίας από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας ειδικεύεται σε καθαρισμούς κατοικιών που βρίσκονται σε εξαιρετικά επιβαρυμένη κατάσταση, αναλαμβάνοντας χώρους γεμάτους σκουπίδια, εγκαταλελειμμένα σπίτια και περιβάλλοντα που απαιτούν εκτεταμένη αποκατάσταση.

«Πάντα λέω ότι όσο πιο βρώμικο είναι ένα σπίτι, τόσο μεγαλύτερη είναι η πρόκληση για εμένα», αναφέρει χαρακτηριστικά, εξηγώντας πως βρίσκει ιδιαίτερη ικανοποίηση στη μεταμόρφωση χώρων που μοιάζουν ακατοίκητοι σε καθαρά και λειτουργικά σπίτια.

Από την ανεργία στην επιχειρηματική επιτυχία

Η ιδέα για τη δημιουργία της εταιρείας Care Cleaning Agency γεννήθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η Μποζανκέ έχασε τη δουλειά της. Αν και το όνειρό της ήταν να ακολουθήσει καριέρα στην αστυνομία, οι οικονομικές συνθήκες την οδήγησαν σε μια διαφορετική επαγγελματική κατεύθυνση.

Αυτό που ξεκίνησε ως λύση ανάγκης εξελίχθηκε γρήγορα σε μια επιτυχημένη επιχείρηση. Μέσα σε λίγες μόλις εβδομάδες από την έναρξη της δραστηριότητάς της, η νεαρή επιχειρηματίας δέχθηκε εκατοντάδες αιτήματα για καθαρισμούς κατοικιών σε δύσκολες και συχνά ακραίες συνθήκες.

Σήμερα απασχολεί εννέα εργαζομένους, ενώ η επιχείρησή της συνεχίζει να αναπτύσσεται, καλύπτοντας ένα κενό στην αγορά υπηρεσιών καθαρισμού

«Δουλεύω πιο σκληρά από ποτέ»

Παρά τις αντιλήψεις που συχνά συνοδεύουν το επάγγελμα, η ίδια υποστηρίζει ότι η εργασία στον κλάδο του καθαρισμού απαιτεί μεγάλη προσπάθεια και αντοχές.

«Πολλοί υποτιμούν το επάγγελμα της καθαριότητας και δεν το θεωρούν πραγματική δουλειά. Ωστόσο, δεν έχω εργαστεί ποτέ τόσο σκληρά όσο σήμερα», σημειώνει.

Όπως εξηγεί, η καθημερινότητά της περιλαμβάνει απαιτητικούς καθαρισμούς και διαχείριση προσωπικού, ενώ θεωρεί ότι η εργασία της προσφέρει τόσο οικονομική ανταμοιβή όσο και προσωπική ικανοποίηση.

Η δουλειά που λίγοι επιλέγουν αλλά μπορεί να αποφέρει σημαντικά έσοδα

Η Μποζανκέ εκτιμά ότι οι υπηρεσίες καθαρισμού, ιδιαίτερα σε δύσκολες περιπτώσεις, αποτελούν έναν τομέα με σημαντικές επαγγελματικές προοπτικές. Παρότι παραδέχεται ότι δεν είναι μια εργασία που ταιριάζει σε όλους, θεωρεί ότι η αγορά συχνά υποτιμά τις δυνατότητες του κλάδου.

«Δεν θέλουν όλοι να καθαρίζουν τουαλέτες ή εγκαταλελειμμένα σπίτια, όμως για μένα είναι μια δραστηριότητα που προσφέρει ουσιαστικό αποτέλεσμα και ανταμείβει την προσπάθεια», τονίζει.