Υπ. Ενέργειας: Στήριξη ΗΠΑ σε Κύπρο για εξόρυξη ΦΑ, GSI και ενεργειακή ασφάλεια

Ο κ. Δαμιανός δήλωσε στο ΚΥΠΕ πως ήταν μία «μεγάλη βδομάδα επαφών», που περιλάμβανε το Eastern Mediterranean Gas Forum και το Atlantic Council, στα οποία συζητήθηκαν ενεργειακά θέματα της Ανατολικής Μεσογείου και διεθνή.

Σύμφωνα με τον Υπουργό, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές συναντήσεις με κρατικούς αξιωματούχους των ΗΠΑ και της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου, περιλαμβανομένου και του Υπουργoύ Πετρελαίου και Ορυκτών Πόρων της Αιγύπτου, Καρίμ Μπαντάουι. Επιπλέον, ανέφερε ότι έγιναν επαφές και με πετρελαϊκές εταιρείες, σε πολύ ψηλό επίπεδο. Εξάλλου, σημείωσε ότι στην Ουάσιγκτον είδε και τον Σύμβουλο του Λευκού Οίκου για ενεργειακά θέματα, Jarrod Agen.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο του σχήματος 3+1 (Κύπρος, Ελλάδα, Ισραήλ και ΗΠΑ) στο Χιούστον του Τέξας, ο κ. Δαμιανός πραγματοποίησε και διμερή συνάντηση με τον Αμερικανό Υπουργό Ενέργειας, Κρις Ράιτ. «Επαναβεβαιώθηκε ότι οι ενεργειακοί σχεδιασμοί της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι στο πλαίσιο της συνεργασίας, κατανόησης και στήριξης από τους εταίρους μας στην περιοχή, Ισραήλ και Ελλάδα, αλλά και με τη στήριξη των ΗΠΑ», είπε στο ΚΥΠΕ.

Όπως τόνισε, διατυπώθηκε, από πλευράς του Αμερικανού Υπουργού η πρόθεση για μια ευρύτερη συνεργασία με τις ΗΠΑ, η οποία θα ενισχύεται όπως περνούν τα χρόνια.

Ο Υπουργός εξήγησε ότι «η αμερικανική στήριξη αφορά την εξόρυξη υδρογονανθράκων, αφού και αμερικανικές εταιρείες δραστηριοποιούνται στην περιοχή, αλλά και τους ευρύτερους σχεδιασμούς, περιλαμβανομένων των ενεργειακών διασυνδέσεων».

«Συζητήσαμε την εξόρυξη υδρογονανθράκων, συζητήσαμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις — άρα υπάρχει και η στήριξη από την αμερικανική πλευρά, περιλαμβανομένου και του GSI, που αποτελεί την αρχή και για τον IMEC. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα ενεργειακής ασφάλειας της περιοχής, με σημαντική την αμερικανική παρουσία, που στηρίζει τις σχέσεις Κύπρου-Ελλάδας-Ισραήλ, όσον αφορά τη σταθερότητα στην περιοχή», είπε.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι, δεδομένης της αμερικανικής διαβεβαίωσης για στήριξη σε αυτούς τους τομείς, η Κύπρος πρέπει να προχωρήσει άμεσα με τους ενεργειακούς σχεδιασμούς της.

Όσον αφορά το East Med Energy Center (EMEC) ο Υπουργός σημείωσε ότι είναι πολύ σημαντικό, «γιατί δείχνει μια συνεργασία μεταξύ των τεσσάρων χωρών σε θέματα τεχνογνωσίας και εκπαίδευσης σε θέματα υδρογονανθράκων. Η Κύπρος στηρίζεται στη στήριξη των ευρύτερων ενεργειακών παικτών», είπε, αναφέροντας ότι το Πανεπιστήμιο Rice του Χιούστον «είναι πρωτοπόρο σε θέματα ενέργειας».

Ερωτηθείς σε σχέση με επικρίσεις που ακούστηκαν περί παραχωρήσεων προς τις εταιρείες εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, ο Υπουργός είπε ότι «εμείς προχωρούμε με τις εταιρείες πιο άμεσα». Όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι, ανέφερε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία «δεν θα βάλει ούτε σεντ, απλώς θα πάρει το μερίδιο της από την εξόρυξη».

Εξάλλου, σημείωσε ότι σήμερα δεν υπάρχουν καθόλου έσοδα από το φυσικό αέριο. «Πρέπει να προχωρήσουμε με την εξόρυξη σε λογικά πλαίσια και προς όφελος της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχοντας υπόψη όλους τους παράγοντες. Έχουμε την αμερικανική στήριξη και πρέπει να προχωρήσουμε», είπε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ