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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Προσπάθησαν να ταξιδέψουν φορτωμένοι καπνικά: Χειροπέδες σε δύο Ισπανούς στο αεροδρόμιο Πάφου

 14.06.2026 - 15:57
Προσπάθησαν να ταξιδέψουν φορτωμένοι καπνικά: Χειροπέδες σε δύο Ισπανούς στο αεροδρόμιο Πάφου

Δύο Ισπανοί συνελήφθησαν το Σάββατο στο αεροδρόμιο Πάφου αφού στις αποσκευές τους εντοπίστηκαν ποσότητες καπνού που ήταν αδασμοφορολόγητες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείων, στις 13/6/2026 λειτουργοί του Τμήματος στο Αεροδρόμιο Πάφου, μετά από αξιολόγηση πληροφοριών, εντόπισαν 2 Ισπανούς επιβάτες πριν την αναχώρηση τους με προορισμό το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου, με τις αποσκευές τους να περιέχουν μεγάλες ποσότητες καπνού για στριφτό τσιγάρο, οι συσκευασίες των οποίων δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα.
 
Συγκεκριμένα στις αποσκευές του πρώτου επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 469 συσκευασίες των 50γρ. καπνού η κάθε μία (συνολικό βάρος 23,45Kg). Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή €8,000 ευρώ.
 
Στις αποσκευές του δεύτερου επιβάτη εντοπίστηκαν συνολικά 491 συσκευασίες των 50γρ. καπνού η κάθε μία (συνολικό βάρος 24,55Kg). Ο επιβάτης συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Το πρωί σήμερα οδηγήθηκε στο Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για έκδοση διατάγματος κράτησης του προς διευκόλυνση των ανακρίσεων.
 
Επίσης χθες, στις 13/6/2026, λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων στο Σημείο Διέλευσης Αγίου Δομετίου, κατά την διάρκεια των συνήθων ελέγχων οχημάτων, παρατήρησαν ένα ζευγάρι με παιδικό καρότσι και βρέφος να προσπαθούν να διέλθουν πεζοί προς τις ελεύθερες περιοχές. Κατά τον έλεγχο που διενήργησαν στις τσάντες και στο καρότσι εντόπισαν προς έκπληξη τους να είναι γεμάτα με πακέτα τσιγάρων, τα οποία δεν έφεραν τη σήμανση για το βλαβερό του καπνίσματος στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, αλλά ούτε και το χαρακτηριστικό ασφαλείας και το μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, ενδείξεις ότι ήταν αδασμοφορολόγητα. Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν 200 πακέτα των 20 τσιγάρων το καθένα (20 αποσυναρμολογημένες κούτες).
 
Ο Τουρκοκύπριος μεταφορέας με Βρετανικό διαβατήριο συνελήφθηκε για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενο τους κατασχέθηκαν. Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος, αφού έγινε αποδεκτή πρόταση του για εξώδικο συμβιβασμό των αδικημάτων με την καταβολή €1,200 ευρώ.

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