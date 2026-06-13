Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΠρώην ποδοσφαιριστής σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης στην Αθήνα, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται και ειδικός φρουρός
ΕΛΛΑΔΑ

Πρώην ποδοσφαιριστής σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης στην Αθήνα, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται και ειδικός φρουρός

 13.06.2026 - 15:24
Πρώην ποδοσφαιριστής σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης στην Αθήνα, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται και ειδικός φρουρός

Υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών με εμπλοκή πρώην ποδοσφαιριστή, αστυνομικού και Ειδικού Φρουρού αποκάλυψε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, έπειτα από έρευνα που οδήγησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία δρούσε σε περιοχές της Αθήνας.

Κατά τη διάρκεια συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της 10ης Ιουνίου στην Αττική, συνελήφθησαν έξι μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων ένας 28χρονος αστυνομικός. Παράλληλα, για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη 24 άτομα, ανάμεσά τους και ένας Ειδικός Φρουρός.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, η οργάνωση δραστηριοποιούνταν τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026 στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, κυρίως κοκαΐνης, με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος.

Ως αρχηγικό μέλος φέρεται ένας 32χρονος εργαζόμενος σε νυχτερινά κέντρα της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος, σύμφωνα με την αστυνομία, τη δημοφιλία που είχε αποκτήσει ως πρώην επαγγελματίας ποδοσφαιριστής.

Τον 32χρονο φέρονται να προμήθευαν με ναρκωτικές ουσίες ένας 29χρονος, μία 50χρονη και ένας 50χρονος, οι οποίοι συνδέονται μαζί του με συγγενικούς δεσμούς. Ενεργό ρόλο φέρεται να είχε και η 28χρονη σύντροφός του, η οποία συμμετείχε στην παραλαβή, αποθήκευση και προετοιμασία των ναρκωτικών.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 28χρονος αστυνομικός είχε βοηθητικό ρόλο στην οργάνωση και φέρεται να διευκόλυνε τη δράση της, διακινώντας μικροποσότητες ναρκωτικών ή διαθέτοντάς τες σε πρόσωπα του περιβάλλοντός του.

Για να αποφεύγουν τον εντοπισμό τους, τα μέλη της οργάνωσης χρησιμοποιούσαν εφαρμογές επικοινωνίας μέσω διαδικτύου και κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες, όπως «γραμμές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;» και «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι». Παράλληλα, χρησιμοποιούσαν τόσο ιδιόκτητα όσο και ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, ενώ οι συναλλαγές γίνονταν σε χώρους νυχτερινών καταστημάτων με περιορισμένη ορατότητα.

Η έρευνα αποκάλυψε επίσης ότι ο 28χρονος αστυνομικός και συγγενικό του πρόσωπο, αξιωματικός της Ελληνικής Αστυνομίας, κατηγορούνται για ακόμη τέσσερις υποθέσεις, που αφορούν μία περίπτωση απάτης, δύο περιπτώσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία υπόθεση δωροληψίας υπαλλήλου.

Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Η ανακοίνωση της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων
«Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, σε περιοχές της Αθήνας.

Για την αποδόμηση της εγκληματικής οργάνωσης πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της Τετάρτης, 10 Ιουνίου 2026, σε περιοχές της Αττικής, συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση κατά την οποία συνελήφθησαν συνολικά -6- μέλη, μεταξύ των οποίων 28χρονος αστυνομικός, ενώ για την υπόθεση κατηγορούνται ακόμη -24- άτομα, μεταξύ των οποίων και ένας Ειδικός Φρουρός.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο διερεύνησης καταγγελίας, έπειτα από εμπεριστατωμένη έρευνα, με χρήση ειδικών ανακριτικών τεχνικών και ψηφιακών μέσων, διακριβώθηκε η ύπαρξη εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, έχοντας συγκεκριμένη υποδομή και διαρκή δράση, τουλάχιστον από τον Ιανουάριο του 2026, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών (κυρίως κοκαΐνης), με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους.

Αρχηγικό μέλος ήταν 32χρονος, εργαζόμενος σε κέντρα νυχτερινής διασκέδασης της Αττικής, ο οποίος διακινούσε ποσότητες ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της εργασίας του, εκμεταλλευόμενος τη δημοφιλία του ως πρώην επαγγελματίας αθλητής.

Επιπλέον, 29χρονος, 50χρονη και 50χρονος, που συνδέονται με συγγενικούς δεσμούς με το αρχηγικό μέλος, τον προμήθευαν με τις ποσότητες που διακινούσε.

Ενεργό ρόλο είχε και 28χρονη, σύντροφος του 32χρονου, η οποία συμμετείχε στη διαδικασία παραλαβής, αποθήκευσης και προετοιμασίας των ναρκωτικών.

Σχετικά με τον συλληφθέντα αστυνομικό, είχε βοηθητικό ρόλο ως μέλος της οργάνωσης, υποβοηθώντας τη δράση της, καθώς, ένεκα των προσωπικών του επαφών με τον 32χρονο, φέρεται να διακινούσε μικροποσότητες ναρκωτικών ή τις διέθετε σε οικείους του.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, για την αποφυγή εντοπισμού τους, χρησιμοποιούσαν αυξημένα μέτρα αντιπαρακολούθησης, όπως:

επικοινωνία μέσω διαδικτυακών εφαρμογών, χρησιμοποιώντας κωδικές λέξεις για τις ναρκωτικές ουσίες («γραμμή-ές», «στίχους», «εικοσιπεντάρι», «μαγνήσιο», «έτοιμος για πόλεμο;», «θα ρίξουμε κάστρα, θα πέσουνε Πρίαμοι»),
κίνηση με οχήματα ιδιοκτησίας τους, καθώς και με ενοικιαζόμενα οχήματα ή ταξί, για να δυσχεραίνουν τον εντοπισμό τους,
διακίνηση ναρκωτικών εντός των καταστημάτων, σε σημεία με περιορισμένη πρόσβαση ή ορατότητα.
Παράλληλα, στο πλαίσιο της έρευνας, διακριβώθηκε η συμμετοχή του 28χρονου αστυνομικού και συγγενικού του προσώπου, Αξιωματικού της Ελληνικής Αστυνομίας, σε -4- ακόμη αξιόποινες πράξεις. Ειδικότερα, κατηγορούνται για μία περίπτωση απάτης από κοινού και κατά περίπτωση δύο υποθέσεις παραβίασης υπηρεσιακού απορρήτου και μία δωροληψίας υπαλλήλου.

Όσον αφορά τον Ειδικό Φρουρό, κατηγορείται για τρεις περιπτώσεις προμήθειας ναρκωτικών για προσωπική χρήση.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και σε οχήματα, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-5,8- γραμμάρια κοκαΐνης,
-6,1- γραμμάρια κάνναβης,
-6.230- ευρώ,
ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
σύνεργα χρήσης ναρκωτικών,
κινητά τηλέφωνα και
μοτοσυκλέτα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή»

ΠΗΓΗ: Πρώτο Θέμα

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ο Ξένιος Γεωργίου μετά από σύντομη και άνιση μάχη με τον καρκίνο: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Παραλίγο τραγωδία: Νεαρός έπεσε σε υπόγειο κατοικίας βάθους τριών μέτρων - Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης
Εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας - Συντηρούσε κομπρεσόρο κλιματιστικού
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό 18 μηνών κοριτσάκι – 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν
Βάζεις πολλά ξυπνητήρια; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί πρέπει να σταματήσεις
Χριστίνα Μπόμπα και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ανέβασαν τη θερμοκρασία με τις πρώτες φωτογραφίες με μαγιό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

«Εντός 24 ωρών η οριστικοποίηση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν»- Τι αναφέρει το Πακιστάν

 13.06.2026 - 15:03
Επόμενο άρθρο

Πέθανε η Νέλλη Μαραγκού: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η συγκινητική παράκληση της οικογένειας για νεαρό που δίνει μάχη με την λευχαιμία

 13.06.2026 - 15:27
Κάλεσμα ΠτΔ στους πολίτες να κρίνουν την Κυβέρνηση - «Καινοτόμα πολιτική πράξη»

Κάλεσμα ΠτΔ στους πολίτες να κρίνουν την Κυβέρνηση - «Καινοτόμα πολιτική πράξη»

Την πλατφόρμα diakivernisi.gov.cy καλεί τους πολίτες να επισκεφτούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να ενημερωθούν και να κρίνουν τη συνέπεια λόγων και έργων της Κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κάλεσμα ΠτΔ στους πολίτες να κρίνουν την Κυβέρνηση - «Καινοτόμα πολιτική πράξη»

Κάλεσμα ΠτΔ στους πολίτες να κρίνουν την Κυβέρνηση - «Καινοτόμα πολιτική πράξη»

  •  13.06.2026 - 11:01
Καθοριστικής σημασίας η συνάντηση Ολγκίν-Φιντάν τη Δευτέρα για τα επόμενα βήματα στο Κύπριακό

Καθοριστικής σημασίας η συνάντηση Ολγκίν-Φιντάν τη Δευτέρα για τα επόμενα βήματα στο Κύπριακό

  •  13.06.2026 - 11:42
Χειροπέδες σε 39χρονο πρώην διευθυντικό στέλεχος εταιρείας στη Λεμεσό - Απίστευτο το ποσό που φέρεται να οικειοποιήθηκε

Χειροπέδες σε 39χρονο πρώην διευθυντικό στέλεχος εταιρείας στη Λεμεσό - Απίστευτο το ποσό που φέρεται να οικειοποιήθηκε

  •  13.06.2026 - 16:24
Ιραν: «Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία με τις ΗΠΑ» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες μέρες

Ιραν: «Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία με τις ΗΠΑ» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες μέρες

  •  13.06.2026 - 16:17
Γενικός Ελεγκτής: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι μόνο η διαφθορά...»

Γενικός Ελεγκτής: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι μόνο η διαφθορά...»

  •  13.06.2026 - 14:28
Έκλεψε 22 αλουμινένιες δοκούς αξίας 40 χιλιάδων ευρώ από επιχείρηση - Συνελήφθη 35χρονος

Έκλεψε 22 αλουμινένιες δοκούς αξίας 40 χιλιάδων ευρώ από επιχείρηση - Συνελήφθη 35χρονος

  •  13.06.2026 - 16:59
Σοβαρό τροχαίο: Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό

Σοβαρό τροχαίο: Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό

  •  13.06.2026 - 12:57
Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

  •  13.06.2026 - 16:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα