Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή«Εντός 24 ωρών η οριστικοποίηση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν»- Τι αναφέρει το Πακιστάν
ΔΙΕΘΝΗ

«Εντός 24 ωρών η οριστικοποίηση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν»- Τι αναφέρει το Πακιστάν

 13.06.2026 - 15:03
«Εντός 24 ωρών η οριστικοποίηση συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν»- Τι αναφέρει το Πακιστάν

Ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, το οποίο έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε στο X ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την κρίση στη Μέση Ανατολή πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες.

Αναλυτικά η ανάρτηση του πακιστανού πρωθυπουργού

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

»Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη».

«Η συμφωνία με το Ιράν μπορεί να κλείσει και εντός του Σαββατοκύριακου»

Η συμφωνία (σ.σ ΗΠΑ-Ιράν) θα μπορούσε να κλείσει «ακόμα και αυτό το Σαββατοκύριακο», επισήμανε νωρίτερα το Σάββατο ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ ​​Μπέσεντ.

Σε συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό δίκτυο Fox News, ο Μπέσεντ δήλωσε: «θα δούμε, ίσως κι αυτό το Σαββατοκύριακο ή τη Δευτέρα, θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτού το θέματος».

Ο Μπέσεντ διαβεβαίωσε ότι η συμφωνία θα οδηγήσει σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας για τους Αμερικανούς, λέγοντας: «Είμαι πολύ βέβαιος ότι η δύσκολη περίοδος με τη βενζίνη θα περάσει».

«Το μήνυμά μου είναι ότι τα βασικά στοιχεία είναι εξαιρετικά», είπε ο Μπέσεντ για την οικονομία των ΗΠΑ, «και σύντομα θα βρεθούμε στην άλλη πλευρά αυτής της κατάστασης».

Οι δηλώσεις του Μπέσεντ έρχονται μετά τις συχνές φορές των ΜΜΕ των ΗΠΑ ότι οι Αμερικανοί πληρώνουν αυξανόμενο οικονομικό τίμημα για τον πόλεμο στο Ιράν.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή αναδημοσίευσε την ανάρτηση του υπουργού Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί στον προσωπικό του λογαριασμό στο Truth Social. Η πρωτοφανής κίνηση δείχνει ότι οι δυο πλευρές είναι κοντά σε συμφωνία.

Ο Αραγτσί έγραψε στο Χ ότι «το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ δεν ήταν ποτέ πιο κοντά στην ολοκλήρωσή του. Μέχρι να οριστικοποιηθεί, τα μέσα ενημέρωσης θα πρέπει να αποφύγουν να προβαίνουν σε εικασίες σχετικά με το περιεχόμενό του. Σύμφωνα με την υπεύθυνη και διάφανη προσέγγισή μας, όλες οι λεπτομέρειες θα κοινοποιηθούν στο κοινό εν ευθέτω χρόνω».

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ο Ξένιος Γεωργίου μετά από σύντομη και άνιση μάχη με τον καρκίνο: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Παραλίγο τραγωδία: Νεαρός έπεσε σε υπόγειο κατοικίας βάθους τριών μέτρων - Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης
Εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας - Συντηρούσε κομπρεσόρο κλιματιστικού
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό 18 μηνών κοριτσάκι – 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν
Βάζεις πολλά ξυπνητήρια; Οι ειδικοί εξηγούν γιατί πρέπει να σταματήσεις
Χριστίνα Μπόμπα και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ανέβασαν τη θερμοκρασία με τις πρώτες φωτογραφίες με μαγιό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Λαγοκέφαλοι επιτίθενται σε λουόμενους στην Ελλάδα - Το «τοξικό» ψάρι που εξαφανίζει τα υπόλοιπα είδη

 13.06.2026 - 14:48
Επόμενο άρθρο

Πρώην ποδοσφαιριστής σε κύκλωμα διακίνησης κοκαΐνης στην Αθήνα, συνελήφθη αστυνομικός, κατηγορείται και ειδικός φρουρός

 13.06.2026 - 15:24
Κάλεσμα ΠτΔ στους πολίτες να κρίνουν την Κυβέρνηση - «Καινοτόμα πολιτική πράξη»

Κάλεσμα ΠτΔ στους πολίτες να κρίνουν την Κυβέρνηση - «Καινοτόμα πολιτική πράξη»

Την πλατφόρμα diakivernisi.gov.cy καλεί τους πολίτες να επισκεφτούν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, προκειμένου να ενημερωθούν και να κρίνουν τη συνέπεια λόγων και έργων της Κυβέρνησης, σημειώνοντας ότι η κριτική είναι καλοδεχούμενη.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Κάλεσμα ΠτΔ στους πολίτες να κρίνουν την Κυβέρνηση - «Καινοτόμα πολιτική πράξη»

Κάλεσμα ΠτΔ στους πολίτες να κρίνουν την Κυβέρνηση - «Καινοτόμα πολιτική πράξη»

  •  13.06.2026 - 11:01
Καθοριστικής σημασίας η συνάντηση Ολγκίν-Φιντάν τη Δευτέρα για τα επόμενα βήματα στο Κύπριακό

Καθοριστικής σημασίας η συνάντηση Ολγκίν-Φιντάν τη Δευτέρα για τα επόμενα βήματα στο Κύπριακό

  •  13.06.2026 - 11:42
Χειροπέδες σε 39χρονο πρώην διευθυντικό στέλεχος εταιρείας στη Λεμεσό - Απίστευτο το ποσό που φέρεται να οικειοποιήθηκε

Χειροπέδες σε 39χρονο πρώην διευθυντικό στέλεχος εταιρείας στη Λεμεσό - Απίστευτο το ποσό που φέρεται να οικειοποιήθηκε

  •  13.06.2026 - 16:24
Ιραν: «Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία με τις ΗΠΑ» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες μέρες

Ιραν: «Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία με τις ΗΠΑ» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες μέρες

  •  13.06.2026 - 16:17
Γενικός Ελεγκτής: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι μόνο η διαφθορά...»

Γενικός Ελεγκτής: «Το μεγαλύτερο πρόβλημα της Κύπρου δεν είναι μόνο η διαφθορά...»

  •  13.06.2026 - 14:28
Έκλεψε 22 αλουμινένιες δοκούς αξίας 40 χιλιάδων ευρώ από επιχείρηση - Συνελήφθη 35χρονος

Έκλεψε 22 αλουμινένιες δοκούς αξίας 40 χιλιάδων ευρώ από επιχείρηση - Συνελήφθη 35χρονος

  •  13.06.2026 - 16:59
Σοβαρό τροχαίο: Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό

Σοβαρό τροχαίο: Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό

  •  13.06.2026 - 12:57
Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

  •  13.06.2026 - 16:13

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα