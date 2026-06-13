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ΕΛΛΑΔΑ

Λαγοκέφαλοι επιτίθενται σε λουόμενους στην Ελλάδα - Το «τοξικό» ψάρι που εξαφανίζει τα υπόλοιπα είδη

 13.06.2026 - 14:48
Λαγοκέφαλοι επιτίθενται σε λουόμενους στην Ελλάδα - Το «τοξικό» ψάρι που εξαφανίζει τα υπόλοιπα είδη

Προβλήματα έχουν προκαλέσει στις ελληνικές θάλασσες οι λαγοκέφαλοι.

Πρόκειται για ένα ψάρι που έχει εισέλθει στη Μεσόγειο από το Σουέζ και έχει εγκλιματιστεί πλήρως, επεκτείνοντας την παρουσία του από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι και τις βόρειες περιοχές της Ελλάδας.

Όπως αναφέρεται, οι λαγοκέφαλοι αποτελούν μεγάλο πρόβλημα για τους αλιείς, καθώς το εν λόγω ψάρι καταστρέφει τα δίχτυα και τα αλιευτικά εργαλεία τους με τα ισχυρά του δόντια, προκαλώντας τεράστιες ζημιές στην αλιεία.

Παράλληλα, έντονη είναι η ανησυχία για τους λουόμενους και τους τουρίστες, καθώς το ψάρι εμφανίζεται σε ρηχά νερά και είναι σαρκοφάγο, δαγκώνοντας οτιδήποτε βρεθεί μπροστά του.

«Σκίζουνε τα δίχτυα, καταστρέφουν τα αλιευτικά εργαλεία, τα τρώνε – από πετονιές, από δίχτυα, από καλαδούρια, από σημαδούρια, και εκεί ζημιά κάνουνε. Αλλά το πιο επικίνδυνο είναι, αφού λοιπόν το κράτος δεν μεριμνά σωστά για τον επαγγελματία αλιέα, να μεριμνήσει σωστά για την ανθρώπινη ζωή όλων των Ελλήνων πολιτών και των τουριστών μας. Το ψάρι αυτό είναι επικίνδυνο. Ξεκινά κι έρχεται πάρα πολύ σε ρηχά νερά», είπε ο Παναγιώτης Περράκης, πρόεδρος του αλιευτικού συλλόγου Βόλου.

Όπως ανέφερε η διευθύντρια ερευνών του ΕΛΚΕΘΕ Παρασκευή Καραχλέ, ο λαγοκέφαλος μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 13 κιλά, ενώ έχουν καταγραφεί επιθέσεις σε λουόμενους.

«Είναι είδη τα οποία δημιουργούν πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα στα οικοσυστήματα. Τρώνε άλλα είδη. Οι ψαράδες μας λένε ότι, εκεί πέρα που υπάρχουν σε πολύ μεγάλες αφθονίες, έχουν εξαφανιστεί τα χταπόδια, για παράδειγμα. Είναι από τα είδη τα οποία καταστρέφουν δίχτυα, καταστρέφουν παραγάδια. Έχει πάρα πολύ ισχυρά δόντια. Η ονομασία «λαγοκέφαλος» βγήκε γιατί μπροστά στα δόντια του έχει δύο πολύ ισχυρά δόντια πάνω και δύο πολύ ισχυρά κάτω, που προσομοιάζουν με του λαγού», είπε.

«Υπήρξε μία πρωτοβουλία των τμημάτων αλιείας από τις Περιφέρειες που πλήττονται, κυρίως της Κρήτης και των Δωδεκανήσων. Έγιναν σε συνεργασία με τους ψαράδες, με την υποστήριξη του ΕΛΚΕΘΕ, συναντήσεις με το υπουργείο και συζητιόταν να γίνει ένα πρόγραμμα πιλοτικό, όπως αυτό που κάνουν στην Κύπρο. Στην Κύπρο, εδώ και πάρα πολλά χρόνια, οι ψαράδες αποζημιώνονται με το κιλό για να πιάνουν λαγοκέφαλους».

Οι αλιείς ζητούν λύσεις από το κράτος, τονίζοντας πως οι λαγοκέφαλοι προκαλούν σοβαρές επιπτώσεις τόσο στην αλιεία όσο και στον τουρισμό, καθώς το ψάρι αναπαράγεται με ταχύ ρυθμό και γίνεται ολοένα και πιο επικίνδυνο.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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