1.282 υποψήφιοι για 94 θέσεις: Ποιοι ημικρατικοί οργανισμοί έγιναν πόλος έλξης για εκατοντάδες αιτήσεις

Ο Πρόεδρος του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου, Γιώργος Αρέστης, μιλώντας στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση», αποκάλυψε πως ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων έχει ήδη ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, φτάνοντας τις 1.282 υποψηφιότητες για συνολικά 94 κενές θέσεις.

​Στην κορυφή των προτιμήσεων των ενδιαφερομένων βρίσκονται παραδοσιακά οι «κολοσσοί» των τηλεπικοινωνιών και της ενέργειας. Συγκεκριμένα, η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) συγκέντρωσε το ενδιαφέρον 206 υποψηφίων, ενώ ακολουθεί κατά πόδας η Cyta (ΑΤΗΚ) με 183 αιτήσεις. Στον αντίποδα, η διαδικασία αξιολόγησης ξεκινά άμεσα από τη Δημόσια Εταιρεία Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) και την Κρατική Ορχήστρα, καθώς οι θητείες των υφιστάμενων συμβουλίων τους λήγουν συντομότερα από των υπολοίπων.

​Ο κ. Αρέστης ξεκαθάρισε πως η διαδικασία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου είναι αυστηρή και βασίζεται τόσο σε ακαδημαϊκά όσο και σε επαγγελματικά κριτήρια, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως στον ΘΟΚ, απαιτούνται και ειδικά προσόντα συναφή με το αντικείμενο του οργανισμού. Το Συμβούλιο καλείται να προκρίνει μια τριάδα επικρατέστερων υποψηφίων για κάθε θέση, την οποία θα αποστείλει στους αρμόδιους Υπουργούς και ακολούθως στο Υπουργικό Συμβούλιο για την τελική λήψη απόφασης.

​Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι δικαίωμα επαναδιεκδίκησης έχουν και οι νυν πρόεδροι ή μέλη που δεν έχουν συμπληρώσει το όριο των δύο θητειών. Ωστόσο, αυτοί καλούνται να απαντήσουν σε πρόσθετα ερωτήματα στο έντυπο αίτησής τους, προκειμένου να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο αντιλήφθηκαν και επιτέλεσαν τον ρόλο τους μέχρι σήμερα. Ο πήχης παραμένει ψηλά, καθώς όπως σημείωσε ο κ. Αρέστης, ένας νέος υποψήφιος μπορεί κάλλιστα να κριθεί ικανότερος από έναν εν ενεργεία.

​Το χρονοδιάγραμμα είναι πιεστικό, αφού ολόκληρη η εργασία του Γνωμοδοτικού Συμβουλίου πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 3 Ιουνίου.

Μετά την κατάθεση των εισηγήσεων, ο τελικός λόγος ανήκει στο Προεδρικό, το οποίο θα σφραγίσει τη νέα σύνθεση των οργανισμών που διαχειρίζονται κρίσιμους τομείς της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας.