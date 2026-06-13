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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Σοβαρό τροχαίο: Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό

 13.06.2026 - 12:57
Σοβαρό τροχαίο: Στο νοσοκομείο τρεις τραυματίες μετά από σφοδρή σύγκρουση στη Λεμεσό

Η Αστυνομία διερευνά τις συνθήκες και αίτια πρόκλησης οδικής σύγκρουσης, που συνέβη χθες στην επαρχία Λεμεσού και είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό τριών προσώπων, ηλικίας 73, 36 και 35 ετών.

Η οδική σύγκρουση συνέβη γύρω στις 2.00 χθες το απόγευμα, στον δρόμο Ομόδους - Μαντριών, όπου κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, αυτοκίνητο που οδηγούσε 73χρονος, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο που οδηγούσε 36χρονος, με συνοδηγό 35χρονη.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσεις, ενώ οι τρεις επιβαίνοντες στα δύο οχήματα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού.

Από τις ιατρικές εξετάσεις διαπιστώθηκε ότι, ο 73χρονος έφερε κάταγμα πλευρών και στέρνου, ο 36χρονος έφερε κάταγμα στο πόδι, ενώ η 35χρονη έφερε κατάγματα στο κεφάλι και εσωτερικό τραύμα στην κοιλιά. Αυτοί κρατήθηκαν για νοσηλεία, με την κατάσταση της υγείας τους να είναι σοβαρή αλλά εκτός κινδύνου, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Πλατρών συνεχίζει τις εξετάσεις.

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