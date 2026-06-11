ΕΕ: Στο τραπέζι το κυπριακό «nego box» για τον προϋπολογισμό 2028-2034 – Οριζόντιο «ψαλίδι» 2%

«Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κυπριακή Προεδρία και παράλληλα είναι και ένα καθοριστικό ορόσημο για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του ΠΔΠ και θα αποτελέσει τη βάση για μία ουσιαστική πολιτική συζήτηση», τόνισε.

«Το διαπραγματευτικό πλαίσιο που έχουμε καταθέσει σήμερα αποτελεί το αποτέλεσμα πέραν των πέντε μηνών εντατικής εργασίας, με στόχο τη διαμόρφωση μιας ισορροπημένης βάσης συζήτησης που αντανακλά τις διαφορετικές προσεγγίσεις και τις πολιτικές ευαισθησίες από πλευράς κρατών μελών», δήλωσε η κ. Ραουνά, τονίζοντας ότι η Προεδρία γνώριζε από την πρώτη στιγμή ότι πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους αλλά και πιο δύσκολους φακέλους.

«Εργαστήκαμε με διαφάνεια, αντικειμενικότητα και συμπεριληπτικότητα, προσπαθώντας μέσα από εντατικές διαπραγματεύσεις να γεφυρώσουμε τις αποστάσεις μεταξύ των θέσεων των κρατών μελών και να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο σημείο σύγκλισης που αποτελεί τη βάση για τις επόμενες πολιτικές διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε.

Το «nego box» προβλέπει μια περικοπή 2% στο σύνολο των πυλώνων του προϋπολογισμού, διατηρώντας παράλληλα τη νέα αρχιτεκτονική που πρότεινε η Κομισιόν. «Εργαστήκαμε για τη διατήρηση των βασικών στοιχείων της νέας αρχιτεκτονικής, η οποία αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του προϋπολογισμού, την απλοποίηση των χρηματοδοτικών εργαλείων και διαδικασιών, αλλά και στην ενίσχυση της ευελιξίας της Ένωσης για να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις με πιο αποτελεσματικό τρόπο», ανέφερε η κ. Ραουνά.

Όπως πρόσθεσε η Υφυπουργός, το νέο διαπραγματευτικό πακέτο βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων την ερχόμενη Τρίτ,η στο Λουξεμβούργο, ενώ ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα παρουσιάσει την πρόοδο της Κυπριακής Προεδρίας και στο άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Ιουνίου.

Σε παρατηρήσεις δημοσιογράφων ότι η Κυπριακή Προεδρία ευνόησε τις χώρες που υποστηρίζουν τη Συνοχή και τις παραδοσιακές πολιτικές όπως η Κοινή Αγροτική Πολιτική έναντι των κρατών μελών που ζητούσαν πιο δραστικές περικοπές, η Υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι το πακέτο αντικατοπτρίζει τις κόκκινες γραμμές όλων.

«Ακούσαμε στενά και εργαστήκαμε στενά με όλα τα κράτη μέλη, αντικατοπτρίζοντας με μεγάλη προσοχή τις θέσεις, τις προτεραιότητες, τις ευαισθησίες και τις κόκκινες γραμμές όλων, ενεργώντας ως πραγματικοί έντιμοι διαμεσολαβητές», τόνισε, αναγνωρίζοντας, ωστόσο, ότι «υπήρχαν πολύ ισχυρές και συχνά αντικρουόμενες θέσεις από όλες τις πλευρές».

Όπως επεσήμανε, ορισμένα κράτη μέλη ζητούσαν εκτεταμένες περικοπές, ενώ άλλα υποστήριζαν τη διατήρηση ή ακόμη και αύξηση του προϋπολογισμού. «Επιλέξαμε τον δρόμο της περικοπής του 2% και μάλιστα σε όλους ανεξαιρέτως τους τομείς του προϋπολογισμού», τόνισε. Όσον αφορά τον τομέα της ανταγωνιστικότητας, που περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανταγωνιστικότητας (ECF), αυτός παραμένει άνω του 50% του συνολικού προϋπολογισμού, με την αρχή της αριστείας να διατηρείται στο επίκεντρό του όπως σημείωσε η Ραουνά.

Σε ερώτηση του ΚΥΠΕ αν το «nego box» της Κυπριακής Προεδρίας μπορεί να λειτουργήσει ως ρεαλιστική βάση για τις διαπραγματεύσεις, δεδομένου ότι ήδη ακούγονται φωνές κρατών μελών που το απορρίπτουν, η κ. Ραουνά είπε πως «γνωρίζουμε καλά ότι όταν είσαι η Προεδρία που έχει το καθήκον να βάλει τους πρώτους αριθμούς στο τραπέζι, θα υπάρξουν αντιδράσεις», προσθέτοντας, ωστόσο, ότι το κείμενο αποτελεί «περιεκτικό και ισορροπημένο συμβιβασμό που μπορεί να χρησιμεύσει ως βάση για τις διαπραγματεύσεις που έχουν μπροστά τους».

Χαρακτηριστικό στοιχείο που επικαλέστηκε: οι εθνικές κατανομές αντιπροσωπεύουν περίπου 41% στο νέο σενάριο, έναντι περίπου 60% στο τρέχον ΠΔΠ, πράγμα που δηλώνει ότι η μοντέρνα αρχιτεκτονική του προϋπολογισμού παραμένει στον πυρήνα της πρότασης.

«Το διαπραγματευτικό πακέτο που έχουμε υποβάλει αποτελεί μόνο ένα κομμάτι του πάζλ των συνολικών διαπραγματεύσεων», υπογράμμισε η κ. Ραουνά, αναφερόμενη στους τομεακούς κανονισμούς που εκπονούνται παράλληλα — το Ευρωπαϊκό Ταμείο για τα Εθνικά και Περιφερειακά Σχέδια (NRPP), το ECF και την Παγκόσμια Ευρώπη. «Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για την Κυπριακή Προεδρία και παράλληλα αποτελεί καθοριστικό ορόσημο για την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας επί του ΠΔΠ», τόνισε.

Απαντώντας σε ερώτηση για τον κίνδυνο να μην υπάρξει συμφωνία έως το τέλος του 2026, η κ. Ραουνά αναγνώρισε τις δυσκολίες, επιμένοντας, ωστόσο, στον στόχο για έγκαιρη συμφωνία που θα εξασφαλίσει αδιάλειπτη χρηματοδότηση της ΕΕ από τον Ιανουάριο του 2028. «Έχουμε ακόμα 19 ημέρες Προεδρίας. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε εντατικά, με συμπεριληπτικό τρόπο, ως έντιμοι διαμεσολαβητές, με προσανατολισμό στα αποτελέσματα, μέχρι την τελευταία ημέρα της Προεδρίας μας», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι η Κυπριακή Προεδρία θα υποστηρίξει και την επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία, καθώς η επίτευξη συμφωνίας, όπως, είπε, «αποτελεί κοινή ευθύνη όλων των κρατών μελών».