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ΔΙΕΘΝΗ

Το «χαρτί» του χάους στις αγορές και την ενέργεια παίζει το Ιράν, απαντώντας στον Τραμπ - Για σοβαρή αποσταθεροποίηση μιλά ο Γκαλιμπάφ

 11.06.2026 - 19:54
Το «χαρτί» του χάους στις αγορές και την ενέργεια παίζει το Ιράν, απαντώντας στον Τραμπ - Για σοβαρή αποσταθεροποίηση μιλά ο Γκαλιμπάφ

Με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο πρόεδρος του ιρανικού Κοινοβουλίου και επικεφαλής διαπραγματευτής της Τεχεράνης, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποίησε για τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν ενέργειες κατά των ιρανικών ενεργειακών υποδομών, απαντώντας εμμέσως στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ περί κατάληψης της νήσου Χαργκ.

Ο Γκαλιμπάφ υποστήριξε ότι λανθασμένες στρατηγικές επιλογές και παρορμητικές αποφάσεις θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σοβαρή αποσταθεροποίηση, επηρεάζοντας τόσο τις ενεργειακές υποδομές όσο και τις αγορές.

«Λανθασμένες στρατηγικές και παρορμητικές αποφάσεις θα ανατρέψουν πλήρως τα δεδομένα προς το χειρότερο, θα προκαλέσουν έκρηξη στις ενεργειακές υποδομές και στις αγορές και θα δημιουργήσουν ένα ατέρμονο τέλμα στο οποίο θα βρεθείτε εγκλωβισμένοι για χρόνια» έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος έκλεισε το μήνυμά του με μια ακόμη προειδοποίηση, αναφέροντας: «Θα δείτε ένα διαφορετικό Ιράν».

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