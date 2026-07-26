Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΚανείς δεν θέλει να γίνει αφεντικό - Γιατί η Gen Z απορρίπτει τις προαγωγές
LIKE ONLINE

Κανείς δεν θέλει να γίνει αφεντικό - Γιατί η Gen Z απορρίπτει τις προαγωγές

 26.07.2026 - 21:24
Κανείς δεν θέλει να γίνει αφεντικό - Γιατί η Gen Z απορρίπτει τις προαγωγές

Όλο και λιγότεροι νέοι εργαζόμενοι που ανήκουν στην Gen Ζ φιλοδοξούν να αναλάβουν διοικητικούς ρόλους. Και αν οι ιθύνοντες των επιχειρήσεων δεν λάβουν σοβαρά υπόψιν τους, τη νέα τάση, ενδέχεται να δυσκολευτούν ιδιαίτερα, στο μέλλον, να διατηρήσουν την οργανωτική τους αποτελεσματικότητα.

Για τη Gen Z, η επαγγελματική επιτυχία δεν ορίζεται πλέον από μια προαγωγή, με πολλούς να ιεραρχούν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής πάνω από τις αυξημένες ευθύνες και τα παρατεταμένα ωράρια.

Οι επιχειρήσεις ψάχνουν τη νέα γενιά ηγετών

Η νέα τάση εξελίσσεται σε πρόκληση για τις επιχειρήσεις, πολλές από τις οποίες ήδη παλεύουν να αναδείξουν τη νέα γενιά ηγετών τους. «Κοιτάζοντας την παγκόσμια έρευνα, μόλις το 6% περίπου της Gen Z θέλει να αναλάβει ρόλους ανώτερης διοίκησης και να γίνει αφεντικό. Για τους οργανισμούς και τις δομές τους, αυτό αποτελεί ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε στο Euronews ο Tomasz Szklarski, διευθύνων σύμβουλος της Enpulse και ειδικός σε θέματα εργασιακής δέσμευσης.

Η πίεση των μάνατζερ

Σύμφωνα με τον ειδικό, η διστακτικότητα των νέων εργαζομένων να αναλάβουν διοικητικούς ρόλους τροφοδοτείται προπαντός από τις αυξανόμενες ευθύνες που συνοδεύουν τη θέση.

Τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός των εργαζομένων που λογοδοτούν σε έναν μόνο μάνατζερ έχει αυξηθεί σημαντικά, με το μέσο μέγεθος μιας ομάδας να έχει διπλασιαστεί, από περίπου έξι σε δώδεκα άτομα.

Αυτό ασκεί όλο και μεγαλύτερη πίεση στους μάνατζερ. Από τη μία πλευρά, είναι υπόλογοι στα διοικητικά συμβούλια και τα ανώτατα στελέχη για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Από την άλλη, αναμένεται από αυτούς να υποστηρίζουν την ανάπτυξη, την παρακίνηση και την ευημερία ολοένα και μεγαλύτερων ομάδων.

«Η Gen Z έχει ζυγίσει προσεκτικά τι σημαίνει ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής απέναντι στις θυσίες που απαιτούνται για να γίνει κανείς αφεντικό. Οι νέοι μπορούν να δουν ξεκάθαρα το βάρος που συνεπάγεται η διοίκηση. Ένας μάνατζερ λογοδοτεί τόσο στους ανωτέρους του όσο και για όλο και μεγαλύτερες ομάδες που απαιτούν συνεχή υποστήριξη», δήλωσε ο Szklarski.

Ένα πρόβλημα που θα μπορούσε να πλήξει την Ευρώπη

Το μειωμένο ενδιαφέρον για διοικητικούς ρόλους δεν αποτελεί πρόβλημα για μεμονωμένες εταιρείες, είναι μια παγκόσμια τάση που θα μπορούσε να αποδειχθεί πλήγμα για την Ευρώπη, όπου η δημογραφική αλλαγή συρρικνώνει ήδη το εργατικό δυναμικό.

«Θα υπάρχουν όλο και λιγότεροι άνθρωποι που θα εργάζονται, ειδικά στην Ευρώπη. Αν δεν εκπαιδεύσουμε μια νέα γενιά μάνατζερ και δεν προετοιμάσουμε ανθρώπους να αναλάβουν την ευθύνη ομάδων, θα αντιμετωπίσουμε αυξανόμενες προκλήσεις στη διατήρηση της οργανωτικής αποτελεσματικότητας», προειδοποίησε ο ειδικός.

Αν και η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) διεισδύει όλο και βαθύτερα στον επιχειρηματικό κόσμο και αυτοματοποιεί πολλές διαδικασίες, ο Szklarski πιστεύει ότι δεν θα λύσει την έλλειψη μάνατζερ.

Ο ειδικός υποστηρίζει ότι παραμένει ασαφές το αν οι εργαζόμενοι θα ήταν διατεθειμένοι να δέχονται οδηγίες από αλγόριθμους ή αν η Τεχνητή Νοημοσύνη θα μπορούσε να εκπληρώσει αποτελεσματικά τον ρόλο ενός μάνατζερ.

Η ηγεσία ομάδων απαιτεί ακόμα δεξιότητες που είναι δύσκολο να αντικατασταθούν, συμπεριλαμβανομένης της ενσυναίσθησης, της δημιουργίας σχέσεων, της παρακίνησης των εργαζομένων και της λήψης αποφάσεων που λαμβάνουν υπόψη την ανθρώπινη πλευρά ενός οργανισμού.

protothema.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κρατούμενος ισχυρίστηκε πως έπεσε θύμα βιασμού στις Φυλακές - Πώς απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης
Από τις sex dolls... στα θρανία: Το ρομπότ των 57 χιλιάδων που άναψε «φωτιές» σε λύκειο
Ανείπωτη θλίψη: Έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο 31χρονος Μιχάλης - Πότε θα γίνει η κηδεία -Δείτε φωτογραφία
Οριστικό: Ιδού οι υποχρεωτικές αλλαγές στα αυτοκίνητα - Πότε θα τεθούν σε ισχύ
Δεν πίστευαν στα μάτια τους: Σάλος για το παρκάρισμα έξω από υπεραγορά στη Λευκωσία - Δείτε φωτογραφία
Οικογενειακό δράμα: Η μητέρα κρατούσε αγκαλιά το νεκρό παιδί της για πάνω από ένα 24ωρο στην Ελλάδα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ώρες αγωνίας με τις φωτιές σε Γαλλία και Ισπανία - 320.000 άνθρωποι έχουν φύγει από τα σπίτια τους

 26.07.2026 - 21:00
Επόμενο άρθρο

Για 1.000 χρόνια λάτρευαν τον Οδυσσέα σαν θεό - Τι αποκάλυψαν οι ανασκαφές στην Ιθάκη

 26.07.2026 - 21:44
Γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό - Βλέπει αύριο πρωί την Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό - Βλέπει αύριο πρωί την Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Μια γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό αρχίζει αύριο με την κάθοδο στην Κύπρο του ΓΓ των ΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, λίγους μήνες πριν την ολοκλήρωση της θητείας του και σε μια προσπάθεια να φύγει με παραδοτέα που θα αφορούν την επανάληψη των συνομιλιών μετά το ναυάγιο του Κραν Μοντανά το 2017. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό - Βλέπει αύριο πρωί την Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Γεμάτη εβδομάδα για το Κυπριακό - Βλέπει αύριο πρωί την Ολγκίν ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

  •  26.07.2026 - 12:59
Κυβέρνηση: Επενδύουμε στην αποστολή Γκουτέρες επιδεικνύοντας εποικοδομητική στάση

Κυβέρνηση: Επενδύουμε στην αποστολή Γκουτέρες επιδεικνύοντας εποικοδομητική στάση

  •  26.07.2026 - 20:12
Κρατούμενος ισχυρίστηκε πως έπεσε θύμα βιασμού στις Φυλακές - Πώς απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Κρατούμενος ισχυρίστηκε πως έπεσε θύμα βιασμού στις Φυλακές - Πώς απαντά το Υπουργείο Δικαιοσύνης

  •  26.07.2026 - 18:57
Τρίτη σύλληψη για την αιματηρή συμπλοκή στη Λεμεσό - Χειροπέδες και σε 26χρονο

Τρίτη σύλληψη για την αιματηρή συμπλοκή στη Λεμεσό - Χειροπέδες και σε 26χρονο

  •  26.07.2026 - 19:56
Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

Ώρα Κυπριακού: Από το Κραν Μοντανά στην επίσκεψη του Αντόνιο Γκουτέρες στην Κύπρο-Η διπλωματική στρατηγική του Νίκου Χριστοδουλίδη και η νέα κινητικότητα

  •  26.07.2026 - 07:20
Αμετάθετος στόχος η εφαρμογή μεταρρύθμισης από 1η Ιανουαρίου για τις συντάξεις - Αισιόδοξος για τις διαφορές ο Μουσιούττας

Αμετάθετος στόχος η εφαρμογή μεταρρύθμισης από 1η Ιανουαρίου για τις συντάξεις - Αισιόδοξος για τις διαφορές ο Μουσιούττας

  •  26.07.2026 - 13:40
«Όχι» από το Ανώτατο στον Τυχικό - Απορρίφθηκε η αίτηση για Certiorari

«Όχι» από το Ανώτατο στον Τυχικό - Απορρίφθηκε η αίτηση για Certiorari

  •  26.07.2026 - 17:56
Δολοφονήστε τον χαρακτήρα του Μακάριου*

Δολοφονήστε τον χαρακτήρα του Μακάριου*

  •  26.07.2026 - 19:40

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα