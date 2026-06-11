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Ξεχάστε το Netflix, η Samsung θέλει να δημιουργήσει μια γιγαντιαία πλατφόρμα streaming χωρίς χρεώσεις

 11.06.2026 - 20:04
Ξεχάστε το Netflix, η Samsung θέλει να δημιουργήσει μια γιγαντιαία πλατφόρμα streaming χωρίς χρεώσεις

Υπάρχουν αμέτρητες πλατφόρμες streaming που μπορούν εύκολα να αντικαταστήσουν τις βαρετές τηλεοπτικές εκπομπές.

Ωστόσο, συνήθως έχουν ένα δυσάρεστο κοινό χαρακτηριστικό - κοστίζουν χρήματα. Επομένως, οι χρήστες πρέπει να επιλέξουν προσεκτικά σε ποια θα εγγραφούν και σε ποια δεν τους μένουν χρήματα. Ωστόσο, η Samsung, η οποία επί του παρόντος λειτουργεί την υπηρεσία TV Plus, κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση.

Περισσότερα προορίζεται για  τηλεόραση

Η Samsung έχει τηλέφωνα Galaxy και προσφέρει ποικίλο περιεχόμενο από αρκετές εκατοντάδες κανάλιαΣε αντίθεση όμως με άλλους παρόχους Samsung δεν θέλει να πληρώσει για την πλατφόρμα της. Ωστόσο, ο κύριος περιορισμός της είναι ότι είναι διαθέσιμη μόνο στους κατόχους της συσκευής της. Αλλά επειδή πουλάει τις περισσότερες τηλεοράσεις από όλους τους κατασκευαστές και με τηλέφωνα, βρίσκεται στη δεύτερη θέση, ακριβώς πίσω από Appleμ., η εμβέλειά του είναι αρκετά ισχυρή. Και σύμφωνα με πληροφορίες σχεδιάζει να προχωρήσει ακόμη περισσότερο.

Πύλη της Νότιας Κορέας Καθημερινά έφερε την είδηση ​​ότι η διοίκηση της Samsung Electronics σκοπεύει να δημιουργήσει ένα εντελώς ανοιχτό οικοσύστημα βασισμένο στο λειτουργικό σύστημα Tizen με υποστήριξη Κόμβος FAST. Αυτό σημαίνει ότι σημαντικά περισσότεροι δημιουργοί και διαχειριστές καναλιών θα αποκτήσουν πρόσβαση στην πλατφόρμα, αλλά το περιεχόμενο θα παραμείνει zdarma. Η πληρωμή για τη χρήση θα είναι μόνο η ανάγκη παρακολούθησης διαφημίσεων.

Η Samsung δεν έχει ακόμη επιβεβαιώσει δημόσια αυτές τις πληροφορίες, αλλά είναι σαφές ότι σχεδιάζει κάτι. Και κάτι μεγάλο. Στη Νότια Κορέα, το λεγόμενο K-Περιεχόμενο ή Κορεατικό Περιεχόμενο, τα οποία είναι έργα από τον χώρο της ποπ κουλτούρας. Η Samsung φέρεται να σχεδιάζει να τους δώσει πολύ περισσότερο χώρο στην πλατφόρμα της. Από την άλλη πλευρά, οι Νοτιοκορεάτες δεν χρησιμοποιούν πολύ τη δωρεάν ροή  τηλεόρασης με διαφημίσεις (FAST), κάτι που πιθανώς θέλει να τους διδάξει.

Αντίθετα, στο ΗΠΑ Αυτή η μορφή βρίσκεται σε άνοδο και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα μπορούσαν να γίνουν ιδανικός προορισμός για επέκταση. Samsung TVPlusΤο ερώτημα είναι ποια ενδιαφέροντα πράγματα σκοπεύει να προσφέρει η Samsung στους θεατές και πώς θέλει να προσελκύσει δημιουργούς περιεχομένου. Μέχρι στιγμής, υπάρχουν εικασίες ότι θα απλοποιήσει τους κανόνες για την προσθήκη εκπομπών και καναλιών και σχεδόν όλοι θα μπορούν να προσθέσουν τα δικά τους. Κάτι που θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο ενδιαφέρον για τους θεατές.

ΠΗΓΗ: samsungmagazine.eu

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