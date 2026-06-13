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ΚΟΙΝΩΝΙΑ

«Έφυγε» ο Ξένιος Γεωργίου μετά από σύντομη και άνιση μάχη με τον καρκίνο: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 13.06.2026 - 08:47
«Έφυγε» ο Ξένιος Γεωργίου μετά από σύντομη και άνιση μάχη με τον καρκίνο: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

Ανείπωτη θλίψη σκόρπισε σε συγγενείς και φίλους η είδηση του θανάτου του Ξένιου Γεωργίου ύστερα από μια σύντομη, δύσκολή και άνιση μάχη με τον καρκίνο μέχρι την τελευταία του πνοή.

Η εξόδιος ακολουθία θα γίνει σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου 2026 ώρα 11:30π.μ στη Παναγία Ευαγγελιστριας στα Κάτω Πολεμίδια και η Ταφη στο Α' κοιμητήριο των Κάτω Πολεμιδιών.

Η οικογένεια θα δέχεται συλλυπητήρια από τις 10:30π.μ.

Παράκληση της οικογένειας όπως αντί στεφάνων να γίνονται εισφορές στο ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΥΛΕΓΓΥΗΣ για την οικογένεια.

Όπως σημειώνει σε ανάρτηση του ο πρώην βουλευτής, Γιώργος Γεωργίου, «περάσαμε δύσκολα παιδικά χρόνια, χάσαμε και τους δύο γονείς μας πολύ νωρίς. Παραμείναμε όρθιοι, κρατήσαμε ανάστημα. Αντιμετωπίσαμε την ζωή κατάματα. Κρατάμε Ξένιο μου τις όμορφες στιγμές που περάσαμε μαζί, τις χαρές αλλά και τις δυσκολίες. Κρατάμε τους προβληματισμούς, τα όνειρα, τους αγώνες μας για ένα πιο δίκαιο και καλύτερο κόσμο. Υπήρξες άνθρωπος με μεγάλη καρδιά, με μεγάλες ευαισθησίες, δοτικός, φιλότιμος γεμάτος καλοσύνη.
Η απώλεια σου πολύ μεγάλη για όλους τους δικούς σου ανθρώπους.
Καλό παράδεισο αγαπημένε μας».

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