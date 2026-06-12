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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα οικονομική ανάσα: Άνοιξαν οι αιτήσεις για δύο επιδόματα - Δείτε αν είστε δικαιούχοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα

 12.06.2026 - 09:16
Νέα οικονομική ανάσα: Άνοιξαν οι αιτήσεις για δύο επιδόματα - Δείτε αν είστε δικαιούχοι και πότε μπαίνουν τα χρήματα

Σε εφαρμογή τίθεται από σήμερα, Παρασκευή 12 Ιουνίου, το σχέδιο παροχής οικονομικής βοήθειας για τη στήριξη των κατοίκων ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών για το 2026, με στόχο την ενίσχυση πολιτών που διαμένουν μακριά από τα μεγάλα αστικά κέντρα.

Μέσω του σχεδίου, οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για δύο κατηγορίες επιδομάτων:

Α) Αίτηση για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας στο πλαίσιο στήριξης των κατοίκων ορεινών περιοχών:

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία/υποστατικό σε κοινότητες/περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 600 μέτρων και, αποδεδειγμένα διαμένουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου στην κοινότητα/περιοχή κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο έτη.

Το ποσό της ενίσχυσης

Η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται ανά έτος και το ποσό εμβάζεται στον τραπεζικό λογαριασμό του κάθε αιτητή και υπολογίζεται στη βάση των πιο κάτω:

Για κάθε νοικοκυριό/οικιστική μονάδα ανάλογα με το υψόμετρο της κοινότητας/περιοχής όπου διαμένει:

€175 (υψόμετρο 600-800μ.)

€225 (υψόμετρο 801-1000μ.)

€260 (υψόμετρο 1001μ. και άνω)

Επιπρόσθετα, για κάθε συνταξιούχο άτομο αλλά και μη συνταξιούχο άτομο δίνεται επιπλέον €165

Β) Αίτηση για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας, στο πλαίσιο στήριξης των κατοίκων απομακρυσμένων περιοχών:
Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαίωμα στην οικονομική βοήθεια έχουν όλοι οι Κύπριοι και Ευρωπαίοι υπήκοοι, οι οποίοι διαμένουν μόνιμα σε ιδιόκτητη ή ενοικιαζόμενη κατοικία/υποστατικό σε κοινότητες/περιοχές με:

Απόσταση τουλάχιστον 40χλμ από αστικό κέντρο ή 30-39χλμ από αστικό κέντρο και ταυτόχρονα με υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700μ και αποδεδειγμένα διαμένουν για όλη τη διάρκεια του χρόνου στη κοινότητα/περιοχή κατά τα τελευταία τουλάχιστον δύο έτη και εργάζονται (ανεξαρτήτως τόπου εργασίας).

Ποιο είναι το ποσό της ενίσχυσης

Η οικονομική βοήθεια είναι κλιμακωτή και διαφοροποιείται ανάλογα με την απόσταση από το αστικό κέντρο. Όσο μεγαλύτερη είναι η απόσταση, τόσο υψηλότερη είναι και η ενίσχυση. Η οικονομική βοήθεια καταβάλλεται ανά έτος και υπολογίζεται στη βάση των πιο κάτω:

Για κάθε μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο/μέλος που περιλαμβάνεται στο νοικοκυριό/οικιστική μονάδα και ανάλογα με την απόσταση της κοινότητας/περιοχής όπου διαμένει από αστικό κέντρο:

€300 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε Κοινότητα/Περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 40-59χλμ από το πλησιέστερο αστικό κέντρο ή σε Κοινότητα/Περιοχή σε απόσταση 30-39χλμ και που ταυτόχρονα βρίσκεται σε υψόμετρο μεγαλύτερο ή ίσο των 700μ.

€600 το χρόνο ανά μη συνταξιούχο ενήλικο εργαζόμενο πρόσωπο, μέλος νοικοκυριού, που κατοικεί σε Κοινότητα/Περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη ή ίση των 60χλμ. από το πλησιέστερο αστικό κέντρο.

Τα δυο πιο πάνω επιδόματα συμπεριλαμβάνονται στην ίδια αίτηση και υποβάλλονται μέσω των Κοινοτικών Συμβουλίων των περιοχών, μέχρι και τις 10 Ιουλίου 2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τη μόνιμη κατοικία και τυχόν άλλα έγγραφα που χρειάζονται.

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