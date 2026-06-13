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ΔΙΕΘΝΗ

Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

 13.06.2026 - 16:13
Ασφυκτικός θάνατος: Πύθωνας 7,5 μέτρων έπνιξε και καταβρόχθισε 44χρονη - Τη βρήκε ο σύζυγός της

Φρικτό θάνατο βρήκε μία 44χρονη στην Ινδονησία, όταν ένας πύθωνας 7,5 μέτρων της επιτέθηκε και αφού την έσφιξε μέχρι θανάτου, στη συνέχεια άρχισε να την καταβροχθίζει.

Την ανατριχιαστική εικόνα με το πτώμα της παγιδευμένο στο στόμα του φιδιού, αντίκρυσε ο σύζυγός της όταν βγήκε να την εντοπίσει επειδή είχε αργήσει να επιστρέψει.

Η Ελιζαμπέτ Γιαμαλάου βγήκε έξω για να φροντίσει τα ζώα της στο, Νησί Ταλιάμπου Βόρειο Μαλούκο της Ινδονησίας το απόγευμα της Τρίτης.

Το γιγάντιο ερπετό που ήταν κρυμμένο της επιτέθηκε και τυλίχτηκε γύρω από το σώμα της.

Ο ανήσυχος σύζυγός της, Μπέντζαμιν Λάντο, 52 ετών, όταν την αναζήτησε, είδε τη φρικιαστική εικόνα το ακίνητο σώμα της γυναίκας του στα μισά του δρόμου μέσα στο στόμα του φιδιού – μόλις λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειάς τους.

Ωστόσο, όταν κατάφερε να αποκόψει το κεφάλι του θηρίου, η Ελισάβετ είχε ήδη πεθάνει.

Χωρικοί από τη γύρω περιοχή που άκουσαν τη φασαρία έσπευσαν στο σημείο και βοήθησαν στην ανάσυρση της σορού της.

Το επικίνδυνο ερπετό βρίσκεται σε όλη τη Νοτιοανατολική Ασία, κατοικώντας σε δάση, βάλτους, πλωτές οδούς, ακόμη και αστικές περιοχές.

Ένα από τα μεγαλύτερα είδη φιδιών στον κόσμο, κυνηγά ένα ευρύ φάσμα ζώων, συμπεριλαμβανομένων πουλιών, αρουραίων, γατών, σκύλων και άλλων φιδιών.

 

Σε σπάνιες περιπτώσεις, οι άνθρωποι μπορούν επίσης να γίνουν στόχοι.

Αρκετά ισχυρός για να σκοτώσει σφίγγοντας το θύμα του, ο γιγάντιος πύθωνας χρησιμοποιεί τις μυϊκές σπείρες του για να πνίξει το θήραμα πριν το καταπιεί ολόκληρο.

Οι αναφορές για θανατηφόρες συναντήσεις με πύθωνες έχουν γίνει πιο συχνές στην Ινδονησία τα τελευταία χρόνια.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

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