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Πήγαν να περάσουν μετεωρίτη αξίας 3,6 εκατ. ευρώ για «διακοσμητικό κήπου» και τους έπιασαν

 13.06.2026 - 15:51
Πήγαν να περάσουν μετεωρίτη αξίας 3,6 εκατ. ευρώ για «διακοσμητικό κήπου» και τους έπιασαν

Ρώσοι ερευνητές εμπόδισαν τη λαθραία εισαγωγή στη Μεγάλη Βρετανία ενός τεράστιου τμήματος μετεωρίτη βάρους 2,8 τόνων, το οποίο ήταν καμουφλαρισμένο ως διακοσμητικό κήπου, σύμφωνα με την Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία.

Το εύρημα, που εντοπίστηκε στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης, ανήκει στον μετεωρίτη «Aletai», έναν από τους μεγαλύτερους σιδηρούχους μετεωρίτες στη Γη. Κατά την απόπειρα εξαγωγής του δηλώθηκε ως γλυπτό τοπίου, όμως η εξέταση αποκάλυψε την πραγματική του ταυτότητα και την αξία του, η οποία αγγίζει τα 3,6 εκατομμύρια ευρώ, με αποτέλεσμα οι αρχές να ασκήσουν ποινική δίωξη για λαθρεμπόριο αγαθών στρατηγικής και πολιτιστικής σημασίας.

Το σπάνιο και ιστορικό εύρημα στα χέρια της Ρωσίας
Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, το εύρημα αποτελεί τμήμα του πυρήνα ενός πρωτοπλανήτη ή μεγάλου αστεροειδούς που διαλύθηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια χρόνια, κατά τη διάρκεια του σχηματισμού του ηλιακού συστήματος. Ο μετεωρίτης πήρε το όνομά του από την οροσειρά Αλτάι, μια εκτενή ορεινή περιοχή που διασχίζει εδάφη της Ρωσίας, της Κίνας, της Μογγολίας και του Καζακστάν.

Το συγκεκριμένο ουράνιο σώμα ανακαλύφθηκε το 1898 και είναι ένας διάσημος σιδηρητής (κράμα σιδήρου-νικελίου), γνωστός για τις μεγάλες μάζες του και την υψηλή περιεκτικότητα σε χρυσό και ιρίδιο. Οι έρευνες δείχνουν ότι το κομμάτι είχε εισαχθεί προηγουμένως στη Ρωσία από μια χώρα-μέλος της Κοινοπολιτείας Ανεξαρτήτων Κρατών.

Από τα τέλη του 19ου αιώνα έχουν εντοπιστεί τουλάχιστον πέντε κύρια τμήματα του μετεωρίτη Aletai, με τη συνολική τους μάζα να ξεπερνά τους 74 τόνους. Το μεγαλύτερο κομμάτι, το οποίο βρέθηκε το 1898, ζυγίζει περίπου 28 τόνους. Λόγω της σπανιότητας και της σύστασής του, το υλικό αυτό αποτελεί αντικείμενο τεράστιου ενδιαφέροντος για τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

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