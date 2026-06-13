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ΔΙΕΘΝΗ

Ιραν: «Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία με τις ΗΠΑ» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες μέρες

 13.06.2026 - 16:17
Ιραν: «Δεν θα υπογραφεί αύριο η συμφωνία με τις ΗΠΑ» - Ανοιχτό το ενδεχόμενο για τις επόμενες μέρες

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, δήλωσε ότι η ακριβής ώρα υπογραφής του Μνημονίου με τις ΗΠΑ δεν έχει οριστεί για αύριο, αφήνοντας να εννοηθεί πως η διαδικασία δεν έχει «κλειδώσει».

Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο υπογραφής του λεγόμενου «Μνημονίου του Ισλαμαμπάντ» μέσα στις επόμενες ημέρες. «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε οποιαδήποτε αναφορά για την ημερομηνία υπογραφής, λόγω της επιφυλακτικότητας της άλλης πλευράς», πρόσθεσε, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα του Ιράν.

Νωρίτερα, ο Σεχμπάζ Σαρίφ, πρωθυπουργός του Πακιστάν, ο οποίος έχει μεσολαβήσει στις συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε στο X ότι η οριστικοποίηση μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο πλευρών για την κρίση στη Μέση Ανατολή πιθανότατα αναμένεται τις επόμενες 24 ώρες, κάτι που ουσιαστικά όμως διέψευσε το Ιράν.

Αναλυτικά η ανάρτηση του Πακιστανού πρωθυπουργού

«Είμαστε πιο κοντά από ποτέ σε μια ειρηνευτική συμφωνία. Με την οριστικοποίηση να αναμένεται πιθανότατα τις επόμενες 24 ώρες, το Πακιστάν προετοιμάζεται για την ηλεκτρονική υπογραφή της ειρηνευτικής συμφωνίας αμέσως μετά, ακολουθούμενη από συνομιλίες σε τεχνικό επίπεδο την επόμενη εβδομάδα.

»Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν για τη συνεχή δέσμευσή τους κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και εκφράζουμε την ειλικρινή μας εκτίμηση στους αδελφούς μας στην περιοχή για την υποστήριξή τους. Είμαστε βέβαιοι ότι αυτή η ιστορική ειρηνευτική συμφωνία θα αποτελέσει ένα ισχυρό θεμέλιο για διαρκή ειρήνη».

Πηγή: Skai.gr

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