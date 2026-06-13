Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΕλλάδαΤραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό 18 μηνών κοριτσάκι – 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό 18 μηνών κοριτσάκι – 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν

 13.06.2026 - 10:15
Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό 18 μηνών κοριτσάκι – 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν

Ένα 18 μηνών κοριτσάκι κατέληξε το βράδυ της Παρασκευής στο ΠΑΓΝΗ, παρά την υπεράνθρωπη προσπάθεια των γιατρών που για 48 λεπτά έδωσαν μάχη για να το κρατήσουν στη ζωή. Το παιδί είχε μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο από τον παππού του.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, δεν ήταν καλά τις τελευταίες ημέρες. Από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Ο 45χρονος παππούς, που είχε αναλάβει τη φροντίδα του καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης, το μετέφερε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να τού κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

ΠΗΓΗ: In.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Έφυγε» ο Ξένιος Γεωργίου μετά από σύντομη και άνιση μάχη με τον καρκίνο: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας
Παραλίγο τραγωδία: Νεαρός έπεσε σε υπόγειο κατοικίας βάθους τριών μέτρων - Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης
Εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας - Συντηρούσε κομπρεσόρο κλιματιστικού
Η εβδομάδα των αποκαλύψεων: Έρωτας, εξουσία και δικαστικές αποφάσεις - Υποθέσεις που δοκίμασαν θεσμούς και αντοχές
Εορτολόγιο σήμερα 13 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν το Σάββατο – Οι Άγιοι της ημέρας
Χριστίνα Μπόμπα και Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Ανέβασαν τη θερμοκρασία με τις πρώτες φωτογραφίες με μαγιό

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανδρέας Γεωργίου - Σιμώνη Χριστοδούλου: Το φωτογραφικό άλμπουμ από τη βάπτιση της κόρης τους

 13.06.2026 - 10:10
Επόμενο άρθρο

Η συγκινητική ανάρτηση της Μαλέσκου αγκαλιά με την κόρη της Μαρίλια: «Σήμερα νιώθω ευγνωμοσύνη»

 13.06.2026 - 10:23
Νέος χάρτης ισχύος στη Βουλή: Οι Προεδρίες μοιράστηκαν, τα πολιτικά μηνύματα παραμένουν

Νέος χάρτης ισχύος στη Βουλή: Οι Προεδρίες μοιράστηκαν, τα πολιτικά μηνύματα παραμένουν

Ολοκληρώθηκε χθες (12/06) μετά από ημέρες συζητήσεων και διαβουλεύσεων η μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής, με τα κόμματα να καταλήγουν τελικά στον διαμοιρασμό των Προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Νέος χάρτης ισχύος στη Βουλή: Οι Προεδρίες μοιράστηκαν, τα πολιτικά μηνύματα παραμένουν

Νέος χάρτης ισχύος στη Βουλή: Οι Προεδρίες μοιράστηκαν, τα πολιτικά μηνύματα παραμένουν

  •  13.06.2026 - 07:33
Η εβδομάδα των αποκαλύψεων: Έρωτας, εξουσία και δικαστικές αποφάσεις - Υποθέσεις που δοκίμασαν θεσμούς και αντοχές

Η εβδομάδα των αποκαλύψεων: Έρωτας, εξουσία και δικαστικές αποφάσεις - Υποθέσεις που δοκίμασαν θεσμούς και αντοχές

  •  13.06.2026 - 07:38
Εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας - Συντηρούσε κομπρεσόρο κλιματιστικού

Εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας - Συντηρούσε κομπρεσόρο κλιματιστικού

  •  13.06.2026 - 09:24
Στο τελικό στάδιο η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: Τι προβλέπει για τα Στενά του Ορμούζ, «αγκάθι» τα αποθέματα ουρανίου

Στο τελικό στάδιο η συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν: Τι προβλέπει για τα Στενά του Ορμούζ, «αγκάθι» τα αποθέματα ουρανίου

  •  13.06.2026 - 08:23
Παραλίγο τραγωδία: Νεαρός έπεσε σε υπόγειο κατοικίας βάθους τριών μέτρων - Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

Παραλίγο τραγωδία: Νεαρός έπεσε σε υπόγειο κατοικίας βάθους τριών μέτρων - Στήθηκε επιχείρηση διάσωσης

  •  13.06.2026 - 09:42
Bora είναι ΠΡΕΠΕΙ να περάσει

Bora είναι ΠΡΕΠΕΙ να περάσει

  •  12.06.2026 - 21:15
Άστατος ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Ανεβαίνει ο υδράργυρος - Δείτε live την εξέλιξη του

Άστατος ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα: Έρχονται βροχές και καταιγίδες - Ανεβαίνει ο υδράργυρος - Δείτε live την εξέλιξη του

  •  13.06.2026 - 07:13
Δεύτερη σύλληψη για την έκρηξη στα γραφεία εταιρείας στην Πάφο: Χειροπέδες σε 36χρονο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

Δεύτερη σύλληψη για την έκρηξη στα γραφεία εταιρείας στην Πάφο: Χειροπέδες σε 36χρονο - Τον «έκαψε» μαρτυρία

  •  13.06.2026 - 07:55

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα