Τραγωδία στην Κρήτη: Νεκρό 18 μηνών κοριτσάκι – 48 λεπτά πάλευαν οι γιατροί να το σώσουν

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive, το βρέφος, Ρομά στην καταγωγή, δεν ήταν καλά τις τελευταίες ημέρες. Από αστυνομικές πηγές προκύπτει ότι λίγα 24ωρα νωρίτερα είχε εξεταστεί από παιδίατρο, ο οποίος του είχε χορηγήσει αγωγή.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του επιδεινώθηκε. Ο 45χρονος παππούς, που είχε αναλάβει τη φροντίδα του καθώς οι γονείς του εργάζονται εκτός Κρήτης, το μετέφερε άμεσα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το παιδί είχε σηπτική εικόνα, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσηλευτικού ιδρύματος.

Στην πορεία, το βρέφος έκανε επεισόδιο καρδιοαναπνευστικής ανακοπής. Οι γιατροί, αμέσως, άρχισαν να τού κάνουν ΚΑΡΠΑ. Δυστυχώς, όμως, το παιδάκι άφησε την τελευταία του πνοή.

Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς συνελήφθη για το αδίκημα της έκθεσης, ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες του τραγικού περιστατικού.

ΠΗΓΗ: In.gr