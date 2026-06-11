Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΟικονομίαΟι απομιμήσεις σαρώνουν την αγορά: Πόσα λεφτά χάνει κάθε χρόνο η Κύπρος
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι απομιμήσεις σαρώνουν την αγορά: Πόσα λεφτά χάνει κάθε χρόνο η Κύπρος

 11.06.2026 - 15:31
Οι απομιμήσεις σαρώνουν την αγορά: Πόσα λεφτά χάνει κάθε χρόνο η Κύπρος

Oι ετήσιες απώλειες από την παραποίηση design στην Κύπρο αγγίζουν τα 63 εκατομμύρια ευρώ, αναφέρει ανακοίνωση του Γραφείου Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO).

Σύμφωνα με το πόρισμα έρευνας που διενήργησε το Γραφείο, οι τομείς που βασίζονται στο design είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στην παραποίηση/απομίμηση, με εκτιμώμενες απώλειες 12 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα της ένδυσης και 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ στον τομέα των τσαντών χειρός και των κοσμημάτων ετησίως.

Στην Κύπρο, αναφέρει, τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης προκαλούν ετήσιες απώλειες ύψους 63 εκατομμυρίων ευρώ στους ακόλουθους τομείς: 49 εκατ. ευρώ στον τομέα των ειδών ένδυσης, 12 εκατ. ευρώ στον τομέα των κοσμημάτων και των ρολογιών και 2 εκατ. ευρώ στον τομέα των τσαντών χειρός.

Σχεδόν 3 στους 4 καταναλωτές της ΕΕ είναι πρόθυμοι να πληρώσουν παραπάνω για προϊόντα με καλύτερο design. Επίσης αναφέρει ότι οι νεότεροι καταναλωτές εκτιμούν ιδιαίτερα το design των προϊόντων.

Στο πόρισμα, τονίζεται ότι η προστασία του design συμβάλλει στην καταπολέμηση των παραποιήσεων/απομιμήσεων και των μη εξουσιοδοτημένων αντιγράφων και ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της ΕΕ στην παγκόσμια αγορά.

Οπως αναφέρει, το design ενός προϊόντος διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στις αγορές που πραγματοποιούν οι καταναλωτές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ωστόσο, καθώς το design καθίσταται ολοένα και πιο σημαντικός παράγοντας για τις αποφάσεις των καταναλωτών, οι Ευρωπαίοι δημιουργοί και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν  αυξανόμενους κινδύνους από την παραποίηση/απομίμηση.

Τα αποτελέσματα τη έρευνας σε επίπεδο ΕΕ δείχνουν ότι το 72% των Ευρωπαίων καταναλωτών θεωρεί σημαντικό το design των προϊόντων κατά τη λήψη αποφάσεων για τις αγορές τους. Περίπου το ένα τρίτο (31%) δηλώνει ότι το design είναι πολύ ή εξαιρετικά σημαντικό κατά την αγορά ενός προϊόντος. Επιπλέον, οι μισοί καταναλωτές της ΕΕ εκτιμούν το καλό design, ενώ σχεδόν 3 στους 4 (73%) είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν περισσότερα για ένα προϊόν με καλύτερο design.

Το design είναι σημαντικό ιδίως για τους νεότερους καταναλωτές: το 80% των ατόμων ηλικίας 18 έως 24 ετών δηλώνει ότι επηρεάζει σημαντικά τις αποφάσεις αγοράς που λαμβάνει. Οι νέοι είναι επίσης περισσότερο διατεθειμένοι να πληρώσουν υψηλότερες τιμές για προϊόντα με καλύτερο design και είναι πιθανότερο να το συνδέσουν με θετικά συναισθήματα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι το design παίζει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στους κλάδους των επίπλων και της μόδας, καθώς το 76% των καταναλωτών της ΕΕ το θεωρεί πολύ σημαντικό κατά την αγορά επίπλων και το 66% κατά την αγορά ενδυμάτων και αξεσουάρ.

Ωστόσο, η αξία του design το καθιστά επίσης ευάλωτο στην παραποίηση/απομίμηση και την άνευ αδείας αντιγραφή, οι οποίες εξακολουθούν να είναι ευρέως διαδεδομένες σε βασικούς τομείς όπως η μόδα, τα έπιπλα, τα ηλεκτρονικά είδη και άλλα καταναλωτικά αγαθά.

Οπως είπε ο εκτελεστικός διευθυντής του EUIPO João Negrão, "το ευρωπαϊκό design αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα". Οι έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι καταναλωτές, και ιδίως οι νεότερες γενιές, αναγνωρίζουν την αξία ενός σχεδίου υψηλής ποιότητας ενώ η προστασία του design δίνει στους δημιουργούς την αυτοπεποίθηση να καινοτομούν και στις επιχειρήσεις το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που χρειάζονται, συμβάλλοντας έτσι στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα στις οποίες στηρίζεται η ευρωπαϊκή οικονομία.»

Οπως σημειώνεται, τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης που μιμούνται την εμφάνιση γνήσιων προϊόντων έχουν διαδοθεί ευρέως, ως αποτέλεσμα της επέκτασης του ηλεκτρονικού εμπορίου και της επιρροής των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Περίπου το 13% των Ευρωπαίων αναφέρουν ότι έχουν αγοράσει σκοπίμως προϊόντα παραποίησης/απομίμησης, ποσοστό που αυξάνεται στο 26% μεταξύ των νεότερων καταναλωτών ηλικίας 15-24 ετών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του EUIPO, ο κλάδος της μόδας και της ένδυσης, που σχετίζεται στενά με το design, εκτιμάται ότι παρουσιάζει ετήσιες απώλειες 12 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ οι απομιμήσεις τσαντών χειρός, κοσμημάτων και ρολογιών κοστίζουν στους γνήσιους κατασκευαστές περίπου 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ σε απώλειες πωλήσεων κάθε χρόνο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Οι ΜμΕ είναι ιδιαίτερα ευάλωτες σε αυτό το είδος παραβίασης, καθώς συχνά βασίζονται σε μικρό αριθμό διακριτικών design των προϊόντων τους και έχουν περιορισμένη ικανότητα παρακολούθησης και επιβολής των δικαιωμάτων τους ως προς το design τους.

Πέραν του οικονομικού αντικτύπου, τα προϊόντα παραποίησης/απομίμησης ενδέχεται να ενέχουν σοβαρούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια των καταναλωτών και για το περιβάλλον, καθώς συχνά δεν συμμορφώνονται προς τα πρότυπα ασφάλειας και ποιότητας. Έρευνες δείχνουν επίσης ότι το εμπόριο προϊόντων παραποίησης/απομίμησης συνδέεται με τα δίκτυα οργανωμένου εγκλήματος και, σε ορισμένες περιπτώσεις, με την εργασιακή εκμετάλλευση.

Οι κλάδοι που βασίζονται στο design αντιπροσωπεύουν σημαντικό μερίδιο της οικονομικής δραστηριότητας και της απασχόλησης στην ΕΕ. Αυτές οι επιχειρήσεις απασχολούν περίπου 28 εκατομμύρια άτομα, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 13% της απασχόλησης στην ΕΕ, και παράγουν πάνω από το 16% του ΑΕΠ της ΕΕ.

Περαιτέρω μελέτες του EUIPO δείχνουν ότι οι μικρές επιχειρήσεις που καταχωρίζουν τα design τους αποφέρουν σχεδόν 30% περισσότερα έσοδα ανά εργαζόμενο και καταβάλλουν μισθούς σχεδόν 25% υψηλότερους σε σύγκριση με εκείνες που δεν διαθέτουν καταχωρισμένα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Ωστόσο, παρά τα οφέλη αυτά, μόνο το 1 % περίπου των ΜμΕ στην ΕΕ κατέχουν καταχωρισμένα δικαιώματα για τα design τους.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο
Ενοίκια στη Λεμεσό: Πού ζούμε; Από «άνετα» λυόμενα μέχρι «χρυσά» παραλιακά μονάρια - «Ζαλίζουν» οι τιμές - Δείτε φωτογραφίες
Θέλεις δουλειά στην Κυβέρνηση; Άνοιξαν δέκα νέες μόνιμες θέσεις σε διάφορες Υπηρεσίες και υπουργεία

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

 11.06.2026 - 15:29
Επόμενο άρθρο

Απόφαση-σταθμός του Εφετείου: Τα κοινόχρηστα δεν μπορούν να μπλοκάρουν τη μεταβίβαση τίτλου ιδιοκτησίας

 11.06.2026 - 15:44
Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Η συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, που θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 16.00 αναμένεται να κυλήσει χωρίς ιδιαίτερες εκπλήξεις. Η επικύρωση της Επιτροπής Επιλογής και ο διορισμός των νέων γραμματέων και του κοσμήτορα θεωρούνται διαδικασίες με λίγο-πολύ προδιαγεγραμμένη κατάληξη. Το πραγματικό ενδιαφέρον, ωστόσο, μεταφέρεται αμέσως μετά το πέρας της συνεδρίας, όταν τα κόμματα θα κληθούν να καταλήξουν στην κατανομή των προεδριών των κοινοβουλευτικών επιτροπών, σε μια διαδικασία που συνοδεύεται από έντονες διαβουλεύσεις, πολιτικά παζάρια και παρασκηνιακές επαφές.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

Σκληρό πόκερ για τις προεδρίες των επιτροπών - Ο νέος κανονισμός αφήνει εκτός ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία - Συνεδριάζει η Επιτροπή Επιλογής

  •  11.06.2026 - 06:15
Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

Αννίτα Δημητρίου στο «Τ»: Απαντά για όλα μετά την επανεκλογή της - «Η συναίνεση είναι προϋπόθεση για να προχωρήσει ο τόπος»

  •  11.06.2026 - 06:16
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

  •  11.06.2026 - 15:29
«Πρόγευμα για όλους»: Τοποθετείται το υπ. Παιδείας - «Υπό συνεχή βελτίωση» - Το μενού και οι προδιαγραφές

«Πρόγευμα για όλους»: Τοποθετείται το υπ. Παιδείας - «Υπό συνεχή βελτίωση» - Το μενού και οι προδιαγραφές

  •  11.06.2026 - 15:20
Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

Απόπειρα φόνου στη Λεμεσό - Ισχυρισμοί για οπαδικά κίνητρα

  •  11.06.2026 - 13:55
DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

DIGIPOL: Η Αστυνομία Κύπρου στην ψηφιακή εποχή - Περισσότερες από 30 υπηρεσίες στο διαδίκτυο

  •  11.06.2026 - 14:21
Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

Υπόθεση Θανάση Νικολάου: Προδικαστική ένσταση επί αναθεωρημένου κατηγορητηρίου - Τα ερωτήματα της υπεράσπισης

  •  11.06.2026 - 15:12
«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

«Πέθανε μόνη σε ένα παγκάκι»: Συγκλονίζει η ανάρτηση Κύπριου ηθοποιού για άστεγη γυναίκα - Φωτογραφία

  •  11.06.2026 - 15:11

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα