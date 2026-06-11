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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

 11.06.2026 - 15:29
EKT: Αύξησε τα επιτόκια για πρώτη φορά από το 2023 για να βάλει φρένο στο ράλι τιμών στην Ευρωζώνη

Σε αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης προχώρησε σήμερα, όπως αναμενόταν, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), καθώς η επίδραση του αυξημένου ενεργειακού κόστους και της πληθωριστικής πίεσης παραμένει υψηλή στην Ευρωζώνη.

Με τη νέα αυτή παρέμβαση, το κύριο επιτόκιο αναδιαμόρφωσης αυξάνεται από το 2% στο 2,25%, προκειμένου να διασφαλίσει ότι ο πληθωρισμός θα επιστρέψει και θα σταθεροποιηθεί στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Πρόκειται για την πρώτη αύξηση επιτοκίων από τον Σεπτέμβριο του 2023. Τότε (στις 14 Σεπτεμβρίου 2023) είχε σημειωθεί η τελευταία πραγματική αύξηση αυτού του ιστορικού κύκλου σύσφιξης, προτού η ΕΚΤ πατήσει «παύση» και στη συνέχεια αρχίσει να τα μειώνει.

Η κεντρική τράπεζα ξεκίνησε να μειώνει τα επιτόκια από το καλοκαίρι του 2024, έχοντας φτάσει το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων στο 4% το 2023. Έπειτα, με 8 διαδοχικές μειώσεις οδήγησε το επιτόκιο στο 2%, όπου παρέμεινε σταθερό από τον Ιούνιο του 2025 μέχρι σήμερα.

Η σημερινή απόφαση συνδέεται άμεσα με τις πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, κυρίως μέσω της ανόδου των τιμών της ενέργειας.

Η πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ θα αναλύσει τις σκέψεις που οδήγησαν στη λήψη των αποφάσεων στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

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