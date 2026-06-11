«Πρόγευμα για όλους»: Τοποθετείται το υπ. Παιδείας - «Υπό συνεχή βελτίωση» - Το μενού και οι προδιαγραφές

Το πρόγραμμα, που λειτουργεί με χορηγία €1,5 εκ. του ΟΠΑΠ και από Σεπτέμβρη και με προσφορά σε είδος από το Stelios Foundation, ξεκίνησε την Τρίτη 2 Ιουνίου και μέχρι και το τέλος της επόμενης σχολικής χρονιάς θα εφαρμοστεί πιλοτικά στις επαρχίες Λάρνακας και Αμμοχώστου.

Ο κ. Στυλιανίδης ανέφερε ότι από το πρόγραμμα επωφελούνται φέτος 2.600 παιδιά, ενώ από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα φτάσουν τα 2.900. «Για μας έτσι αποτελεί μια καινοτόμα και κοινωνική πρωτοβουλία της ίδιας της πολιτείας, η οποία έχει σχεδιαστεί για να συνεισφέρει στην ευημερία των παιδιών, στην ανάπτυξη σωστών στάσεων και συμπεριφορών, όσον αφορά την υγιεινή διατροφή και κατ’ επέκταση να συνεισφέρει στη διαπαιδαγώγηση τους, στην υγιεινή διατροφή», για την υγιή ανάπτυξη των παιδιών των δημόσιων νηπιαγωγείων.

Σημείωσε ότι το μενού, το περιεχόμενο και οι ποσότητες έχουν καταρτιστεί από μία ομάδα διατροφολόγων, που στηρίχθηκε στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τις ηλικίες 3-7 ετών. Σημείωσε, ωστόσο, ότι υπάρχει ευελιξία για αλλαγές, «γιατί εμείς θέλουμε να είναι ικανοποιημένος ο τελικός αποδέκτης, τα παιδιά κατά κύριο λόγο, οι γονείς και οι νηπιαγωγοί».

Τα παράπονα που έφτασαν στο ΚΥΠΕ αφορούσαν τόσο την ποιότητα και την ποσότητα των παρεχόμενων προϊόντων, όσο και τη συσκευασία τους. Επιπλέον, σε επιστολή της Ομοσπονδίας Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων της Επαρχίας Λάρνακας, που είδε το ΚΥΠΕ, γίνεται αναφορά σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με το Υπουργείο, όπου τέθηκαν ζητήματα αύξησης των ποσοτήτων, παροχής φρέσκων φρούτων, τα οποία θα κόβονται στο σχολείο, καλύτερης οργάνωση της μεταφοράς και διανομής, προσαρμογής του μενού ώστε να είναι πιο αποδεκτό από τα παιδιά, έγκαιρης ενημέρωση για το μενού, και καλύτερης διαχείριση θεμάτων υγιεινής, συσκευασίας και συνοδευτικών ειδών.

Ο κ. Στυλιανίδης σημείωσε ότι από την πρώτη μέρα που ενεργοποιήθηκε το πρόγραμμα υπήρξαν κάποια παράπονα, τα οποία εξετάστηκαν με τον φορέα που κέρδισε τη δημόσια σύμβαση. Όπως ανέφερε, συμφωνήθηκε να γίνουν κάποιες αλλαγές.

Ένα από τα παράπονα που τέθηκαν υπόψη του ΚΥΠΕ αφορούσε τα φρούτα που δίνονται στα παιδιά, τα οποία αρχικά τεμαχίζονταν και παραδίδονταν σε πλαστικές συσκευασίες, με τους ενδιαφερόμενους να αναφέρονται αφενός σε αλλοίωση στο χρώμα και την υφή των φρούτων και αφετέρου στο οικολογικό αποτύπωμα των πλαστικών συσκευασιών.

Ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι αποφασίστηκε ότι στο εξής τα φρούτα δεν θα παραδίδονται τεμαχισμένα, αλλά σε δισκάκι και θα φροντίζουν οι νηπιαγωγοί να τα τεμαχίζουν και να τα δίνουν στα παιδιά. Όσον αφορά τις πλαστικές συσκευασίες, είπε ότι θα γίνει μία προσπάθεια να περιοριστεί το πλαστικό. Ωστόσο, ανέφερε ότι μερική χρήση του ίσως να είναι απαραίτητη, για σκοπούς ασφαλούς μεταφοράς των προϊόντων.

«Εκείνο που ρυθμίσαμε και προβλέπεται και στη σύμβαση, είναι ότι όλα τα υπολείμματα των πλαστικών θα τα παραλαμβάνει την επόμενη μέρα η συγκεκριμένη εταιρεία για ανακύκλωση».

Πρόσθεσε, επίσης, ότι μετά από απαιτήσεις και εισηγήσεις από την Ομοσπονδία Γονέων Λάρνακας και Αμμοχώστου έγιναν κάποιες προσαρμογές και στο ίδιο το μενού.

Ένα άλλο θέμα που ήρθε υπόψη του ΚΥΠΕ αφορούσε τις επιλογές στο μενού και κατά πόσο είναι οι πιο ενδεδειγμένες για παιδιά νηπιακής ηλικίας, καθώς, μεταξύ άλλων, συμπεριλαμβάνεται σοκολατούχο γάλα ή γλυκά muffins. Ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι τελικά παρατηρήθηκε ότι τα παιδιά πίνουν με ευχαρίστηση το σκέτο γάλα και επομένως το σοκολατούχο έχει περιοριστεί από δύο φορές τη βδομάδα σε μόνο μία.

Όσον αφορά την ποσότητα των παρεχόμενων προϊόντων, ο κ. Στυλιανίδης είπε ότι οι προδιαγραφές άφηναν περιθώριο διακύμανσης στην εταιρεία σε σχέση με τα γραμμάρια και, μετά από παραστάσεις που έγιναν, στο εξής θα κυμανθούν στα ψηλότερα όρια των προδιαγραφών.

Ανέφερε, ακόμα, ότι τα σχολεία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν παραγγελίες από την προηγούμενη μέρα, ενώ μπορούν να δηλώνονται και τυχόν δυσανεξίες σε λακτόζη, γλουτένη, ή αλλεργίες, προκειμένου να γίνονται οι κατάλληλες προσαρμογές.

Σημείωσε, επίσης, ότι ήδη γίνονται έκτακτοι και αυστηροί έλεγχοι, ενώ και η Υπουργός έχει επισκεφτεί τα σχολεία.

«Πρώτα και κύρια, είναι πιλοτικό το πρόγραμμα, άρα μας ενδιαφέρει η συνεχής βελτίωση του, η ικανοποίηση των παιδιών, και κατ’ επέκταση των γονιών. Είμαστε έτοιμοι να κάνουμε τις όποιες αλλαγές χρειαστεί στην πορεία. Μας βοήθησε αυτή η ανατροφοδότηση που είχαμε, για να κάνουμε αυτές τις αλλαγές», είπε, προσθέτοντας ότι ακόμη το πρόγραμμα δεν έχει φτάσει στην τελική του μορφή.

Εξάλλου, ανέφερε ότι και την επόμενη χρονιά 2026-2027 το πρόγραμμα θα συνεχιστεί πιλοτικά στις ίδιες επαρχίες και, αν όλα κυλήσουν καλά, πρόθεση είναι να επεκταθεί παγκύπρια το 2027-2028, και πάλι με τη στήριξη των χορηγών.