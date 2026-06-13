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ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

Εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας - Συντηρούσε κομπρεσόρο κλιματιστικού

 13.06.2026 - 09:24
Εργατικό ατύχημα στη Λευκωσία: Στο νοσοκομείο ένας τραυματίας - Συντηρούσε κομπρεσόρο κλιματιστικού

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία το τελευταίο 24ώρο ανταποκρίθηκε σε 46 περιστατικά, 16 πυρκαγιές, 27 ειδικές εξυπηρετήσεις και 3 ψευδείς κλήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον Εκπρόσωπο Τυπου της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, Ανδρέα Κεττή, στις 17:04 ανταπόκριση με όμαδα και όχημα διάσωσης στο Στρόβολο για Εργατικό Ατύχημα. Ο τραυματισμός ατόμου προέκυψε από κομπρεσόρο Α/C ενώ συντηρείτο. Δεν χρειάστηκε καμιά ενέργεια. Ένα τραυματισμένο άτομο παραλήφθηκε από την Υπ. Ασθενοφόρων πριν την άφιξη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ενώ αφίχθηκε λειτουργός του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας στο χώρο για σχετική διερεύνηση.

Παράλληλα, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες άντρας ηλικίας 49 ετών τραυματίστηκε σοβαρά, σε ατύχημα που συνέβη χθες στη Λευκωσία, διερευνά η Αστυνομία, σε συνεργασία με το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας. Ο 49χρονος νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, σε κρίσιμη κατάσταση.

Συγκεκριμένα, γύρω στις 5.30 χθες το απόγευμα, στην περιοχή Στροβόλου, όπου ο 49χρονος εργαζόταν εξωτερικά κτιρίου, για επιδιόρθωση κομπρεσόρου κλιματιστικού, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο κομπρεσόρος εξερράγη, με αποτέλεσμα ο 49χρονος να τραυματιστεί.

Πλήρωμα ασθενοφόρου μετέφερε τον 49χρονο στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, όπου νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας, διασωληνωμένος, σε κρίσιμη κατάσταση.

Τη σκηνή επισκέφθηκαν για εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, καθώς και λειτουργός του Τμήματος Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα διερευνώνται από τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Λευκωσίας και το Τμήμα Επιθεωρήσεως Εργασίας.

Επιπρόσθετα, στις 11:14 για υποστήριξη του Τμήματος Δασών για πυρκαγιά σε ένα εκτάριo από ξηρά χόρτα, άγρια βλάστηση και αποκάλαμα σε δύσβατη περιοχή παρά τη Κοινότητα Νέο Χωρίο της επαρχίας Πάφου. Ανταπόκριση για βόηθεια με τρία στελεχωμένα.

Στις 16:20 ανταπόκριση με δύο στελεχωμένα πυροσβεστικά οχήματα στη Λεμεσό για πυρκαγιά σε εμπορευματοκιβώτιο με αποθηκευμένους συσσωρευτές ιόντων λιθίου(οχημάτων).Αυτοσβέστηκε πριν να προβεί σε ενέργειες η Πυροσβεστική Υπηρεσίας και οποθέτηθηκαν σε ασφαλές χώρο για σχετική διαχείριση.

Στις 19:47 ανταπόκριση με ένα στελεχωμένο πυροσβεστικό όχημα στον Αστρομερίτη εντός της νεκράς ζώνης. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε διάφορες εστίες, εντός κατεχομένων εδαφών και πράσινης γραμμής. Κάηκε 1 εκτάριο από αποκάλαμα, ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση. Επιχείρηση για κατάσβεση με συνοδεία των Ημωμένων Εθνών. Συνέβαλε και ένας γεωργικός ελκυστήρας.

 

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Ολοκληρώθηκε χθες (12/06) μετά από ημέρες συζητήσεων και διαβουλεύσεων η μαραθώνια συνεδρίαση της Επιτροπής Επιλογής της Βουλής, με τα κόμματα να καταλήγουν τελικά στον διαμοιρασμό των Προεδριών των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών για τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο.

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