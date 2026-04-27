Υπ. Προστασίας Καταναλωτή: «Δεν υπάρχουν αυξήσεις σε τρόφιμα και καύσιμα που δεν δικαιολογούνται»

Σύμφωνα με την κ. Ιορδάνου, για τον μήνα Μάρτιο, σε σύνολο 45 κατηγοριών βασικών προϊόντων, 33 κατηγορίες κατέγραψαν αύξηση έναντι του Φεβρουαρίου 2026 και 12 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση, εκ των οποίων οι 8 κατηγορίες κατέγραψαν μείωση και έναντι του προηγούμενου έτους

Προσέθεσε ότι τόσο οι προμηθευτές, όσο και οι υπεραγορές συγκρατούν τις αυξήσεις και για αυτό ο πληθωρισμός τον Μάρτιο βρέθηκε στο 1,2%, που είναι η δεύτερη χαμηλότερη τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Εμείς θεωρούμε ότι το e-kalathi και η διαφάνεια συνέβαλε στην όξυνση του ανταγωνισμού υπέρ του καταναλωτή τόσο για τα προϊόντα του e-kalathi όσο και για τα προϊόντα εκτός. Οι καταναλωτές παρακολουθούν την αγορά, συγκρίνουν μεταξύ των υπεραγορών, υπάρχει μία πίεση τιμών προς τα κάτω, τόσο για τα προϊόντα του e-kalathi, όσο και για τα προϊόντα εκτός, τα οποία στο τέλος της ημέρας ανταγωνίζονται τα προϊόντα του e-kalathi», σημείωσε.

Ερωτηθείσα αντίστοιχα σχετικά με την εικόνα στην αγορά των καυσίμων και αν υπάρχουν αν υπάρχουν σκέψεις για πλαφόν στις τιμές, η κ. Ιορδάνου είπε ότι πλαφόν με βάση τον νόμο εφαρμόζεται όταν δεν δικαιολογείται η αύξηση των τιμών από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες.

Κάτι τέτοιο, συμπλήρωσε, δεν ισχύει στην παρούσα συγκυρία, καθώς η τιμή των καυσίμων αυξήθηκε λόγω της τιμής της πρώτης ύλης, του εισαγόμενου προϊόντος.

«Η Υπηρεσία παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις τιμές, με βάση τη φόρμουλα που διαθέτει και με βάση τον μηχανισμό παρακολούθησης, τα διυλισμένα καύσιμα που εισάγουμε από Ελλάδα και Ισραήλ, βασικά την τιμή εισαγωγής, τον χρόνο εισαγωγής, τις ποσότητες εισαγωγής, τις χονδρικές τιμές και τις λιανικές. Η Υπηρεσία παρακολουθεί όλη αυτή την αλυσίδα εισαγωγής και διάθεσης καυσίμων, έτσι ώστε να μπορεί να δει αν δικαιολογούνται αυτές οι αυξήσεις. Αν δεν δικαιολογούνται, θα εισηγηθεί στον Υπουργό η Υπηρεσία την επιβολή του πλαφόν, που όπως είπα, σε τέτοιες περιπτώσεις είναι δύσκολο», πρόσθεσε.

«Η θέση της υπηρεσίας είναι ότι παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις τιμές, με όλους τους συντελεστές που σας είπα, και ούτε στα τρόφιμα, ούτε στα καύσιμα υπάρχει λόγος για επιβολή πλαφόν, δεν υπάρχουν αυξήσεις που δεν δικαιολογούνται και που να δικαιολογούν την επιβολή του πλαφόν», τόνισε.

Από την πλευρά του, ο Εκτελεστικός Γραμματέας του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, Ανδρέας Χατζηαδάμου, είπε ότι δεν παρατηρείται αυτή τη στιγμή κύμα αυξήσεων στα τρόφιμα πέρα από τις συνηθισμένες αυξήσεις που καταγράφονται κατά καιρούς, κάτι σημαντικό δεδομένων των αυξήσεων από την πρώτη στιγμή του πολέμου σε ό,τι αφορά την ενέργεια και τα καύσιμα.

«Παρ' όλα αυτά, επικράτησαν πιο υπευθύνες πολιτικές και πιο σωστές πρακτικές και επί του παρόντος δεν παρατηρείται κάτι αξιοσημείωτο σε ό,τι αφορά τις τιμές των βασικών αγαθών και την εφοδιαστική αλυσίδα γενικότερα. Αυτό το κρατούμε σαν θετικό πρόσημο και νομίζω ότι έχουμε συμβάλει κι εμείς με τις τοποθετήσεις μας σε περασμένες περιόδους που είχαμε κατά καιρούς κρίσεις, ενώ φέτος, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κύμα αυξήσεων σε ό,τι αφορά τις τιμές σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν», σημείωσε σχετικά.

Ερωτηθείς σχετικά με τη συμπεριφορά των καταναλωτών τις τελευταίες εβδομάδες, ο κ. Χατζηαδάμου είπε ότι είναι φυσιολογική.

«Μετά τις γιορτές του Πάσχα έχουμε πάντα μια ήσυχη περίοδο σε ό,τι αφορά τις αγορές των καταναλωτών. Είναι ένας κύκλος ο οποίος υπάρχει και τον βλέπουμε κάθε χρόνο, αλλά δεν θα έλεγα ότι υπάρχει οποιαδήποτε αβεβαιότητα ή επιφύλαξη σε ό,τι αφορά την επισκεψιμότητα και τις καταναλώσεις στις υπεραγορές, είναι η συνήθης επισκεψιμότητα», εξήγησε.

Συμπλήρωσε ότι η αγορά κινήθηκε σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα την περίοδο του Πάσχα και δεν παρατηρήθηκε κάποια έλλειψη σε οποιοδήποτε προϊόν ή κάποια κατηγορία προϊόντων λόγω των εξελίξεων.

«Όλα ήταν ομαλά, κάτι το οποίο είχαμε επισημάνει πριν τις γιορτές και με την έναρξη του πολέμου και με τον αφθώδη πυρετό. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι που να αξίζει αναφοράς, νοουμένου ότι συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο και παίρνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να μην υπάρχει περαιτέρω επέκταση της ασθένειας. Εκεί που υπήρχαν κάποια θέματα με την τροφοδοσία υπήρξαν άλλες εναλλακτικές λύσεις με την εισαγωγή προϊόντων, κάτι που εμείς επεξεργαζόμαστε σε κάθε κρίση», σημείωσε περαιτέρω.

Ερωτηθείς τέλος σχετικά με τη λειτουργία του e-kalathi, o κ. Χατζηαδάμου είπε ότι θέση των υπεραγορών είναι ότι δεν επηρεάζει με οποιοδήποτε τρόπο τους καταναλωτές, γιατί γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα τι συμβαίνει στις υπεραγορές.

«Δεν διαπιστώνουμε οποιαδήποτε επίδραση στο e-kalathi, μιλώντας και με καταναλωτές αλλά και με τα μέλη μας. Εμείς ουσιαστικά συμμετέχουμε, οι υπεραγορές, οι οποίες βάση νομοθεσίας θα πρέπει να συμμετέχουν στο e-kalathi, και πέρα από αυτό τίποτε λιγότερο τίποτε περισσότερο, είναι κάτι το οποίο ουσιαστικά περνά απαρατήρητο», ανέφερε στη συνέχεια.

Τέλος, ο Πρόεδρος του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών, Μάριος Δρουσιώτης, ανέφερε ότι από την παρακολούθηση των προϊόντων που είναι στο e-καλάθι προκύπτει ότι από τις 15 Απριλίου και μετά άρχισε μια αύξηση στις τιμές βασικών προϊόντων.

Προσέθεσε ότι σε πολύ μικρό αριθμό υπεραγορών οι τιμές των προϊόντων που καταγράφονται στο e-kalathi διαμορφώνονται μετά από οξύ ανταγωνισμό, δεν υπάρχουν όμως ενδείξεις αναφορικά με τον ανταγωνισμό μεταξύ τους σε προϊόντα που δεν περιλαμβάνονται στο e-kalathi.

Ερωτηθείς σχετικά με τις κατηγορίες προϊόντων που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες αυξήσεις, ο κ. Δρουσιώτης είπε ότι αφορούν κυρίως προϊόντα με βάση το αλεύρι και τις σοκολάτες.

Επιπλέον, σχετικά με τα μέτρα της κυβέρνησης για την επιδότηση των καυσίμων κίνησης από τις 4 Απριλίου μέχρι το τέλος Ιουνίου 2026, υποστήριξε ότι αυτή η στήριξη δεν μεταφέρθηκε ολόκληρη στους καταναλωτές, αλλά μέρος της απορροφήθηκε αδικαιολόγητα από τα πρατήρια λιανικής πώλησης.

Ειδικότερα, σημείωσε ότι από 4 Απριλίου που τέθηκε σε ισχύ ο μειωμένος φόρος κατανάλωσης οι τιμές στα πρατήρια πώλησης πετρελαιοειδών παρέμειναν περίπου σταθερές, ενώ στις 16 Απριλίου, συγκεκριμένη εταιρεία εισαγωγής πετρελαιοειδών ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων και αύξηση στην τιμή της βενζίνης 95 κατά δυο σεντς το λίτρο.

Προσέθεσε ότι από την παρακολούθηση της ενσωμάτωσης της αύξησης στις λιανικές τιμές των πρατηρίων προέκυψε ότι 22 πρατήρια άλλης εταιρείας εισαγωγής πετρελαιοειδών αύξησαν και αυτά τις τιμές τους, χωρίς η εταιρεία τους να ανακοινώσει κάποια αύξηση, ενώ από τα 22 πρατήρια που αύξησαν τις τιμές τους χωρίς να υπάρχει ανακοίνωση της εταιρείας τους για αύξηση, τα 7 πρατήρια αύξησαν τις τιμές τους περισσότερο και από την αύξηση που ανακοινώθηκε από την άλλη εταιρεία.

«Οι αρμόδιες αρχές δηλώνουν ότι παρακολουθούν στενά τη διαμόρφωση των τιμών των καυσίμων και ότι θα πάρουν αμέσως όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για μια αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών. Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών εκτιμά ότι οι δηλώσεις των αρμόδιων αρχών είναι χωρίς ουσιαστικό αντίκρισμα και γίνονται για σκοπούς εντυπώσεων», κατέληξε.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ